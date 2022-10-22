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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеВенгрия. Чемпионат I 2022/2023

Венгерский журналист: «Было бы интересно возродить дуэт Черчесова и Дзюбы»

вчера, 10:50

Венгерский журналист издания Nemzeti Sport Ласло Борсос высказался о возможном переходе нападающего «Аданы Демирспор» Артема Дзюбы в «Ференцварош».

Было бы интересно возродить дуэт Станислава Черчесова и Артема Дзюбы с Чемпионата мира 2018 года. Однако венгерский клуб не может позволить себе этого футболиста из-за его зарплаты. Тем более, Черчесов уже не раз дал понять, что Дзюбы в «Ференцвароше» не будет, а все слухи останутся слухами.

Ни один венгерский клуб сейчас не может себе позволить российских игроков, и дело не в политике. У россиян высокие запросы по зарплате, которые наши команды не могут удовлетворить.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 11:49
Теперь и венгры стали прикалываться над зарплатой наших.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 11:41
Вообще не интересно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:15
Артёмка без Сашки - деньги на ветер...
нечитайло
нечитайло
вчера в 11:03
Для начала в одной стране встретиться
37ky4ns279u9
37ky4ns279u9
вчера в 10:59
и кому же это интересно, а интересы команды...
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