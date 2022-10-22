Венгерский журналист: «Было бы интересно возродить дуэт Черчесова и Дзюбы»

Венгерский журналист издания Nemzeti Sport Ласло Борсос высказался о возможном переходе нападающего «Аданы Демирспор» в «Ференцварош».

Было бы интересно возродить дуэт Станислава Черчесова и Артема Дзюбы с Чемпионата мира 2018 года. Однако венгерский клуб не может позволить себе этого футболиста из-за его зарплаты. Тем более, Черчесов уже не раз дал понять, что Дзюбы в «Ференцвароше» не будет, а все слухи останутся слухами.

Ни один венгерский клуб сейчас не может себе позволить российских игроков, и дело не в политике. У россиян высокие запросы по зарплате, которые наши команды не могут удовлетворить.