Тен Хаг: «Я рассчитываю на Роналду до конца сезона»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что нападающий Криштиану Роналду в скором времени вернётся к тренировкам с основной командой. Португалец отстранён от тренировок с первой командой и участия в матче с «Челси», а также оштрафован на двухнедельную зарплату за отказ выйти на замену в игре с «Тоттенхэмом».
Криштиану тренируется, чтобы держать себя в форме и подготовиться к следующей игре с «Шерифом». Я хочу, чтобы он был в команде и принимал участие в матчах и тренировках, поскольку он оказывает влияние на игроков. Криштиану остается важной частью команды, и я рассчитываю на него до конца сезона.
Вспомни, какая критика обрушилась на тен Хага, когда МЮ проиграл МС. Все тут же набросились на него, забыв о том, что МЮ без балласта обыграл Ливерпуль, Арсенал, Лестер.
К тому же, тен Хаг давал ему шанс. В матчах с Омонией и Ньюкаслом выпустил его в старте. И что? Омонию еле-еле победили, с Ньюкаслом ничья. Тренер должен думать о команде, а не об отдельном игроке.
Что по-вашему должен делать тен Хаг? Выпускать балласта, чтобы пресса от него отстала и при этом терять очки или без него выигрывать, добывать очки??
Вспомни, какая критика обрушилась на тен Хага, когда МЮ проиграл МС. Все тут же набросились на него, забыв о том, что МЮ без балласта обыграл Ливерпуль, Арсенал, Лестер.
К тому же, тен Хаг давал ему шанс. В матчах с Омонией и Ньюкаслом выпустил его в старте. И что? Омонию еле-еле победили, с Ньюкаслом ничья. Тренер должен думать о команде, а не об отдельном игроке.
Что по-вашему должен делать тен Хаг? Выпускать балласта, чтобы пресса от него отстала и при этом терять очки или без него выигрывать, добывать очки??