Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Тен Хаг: «Я рассчитываю на Роналду до конца сезона»

вчера, 09:03

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что нападающий Криштиану Роналду в скором времени вернётся к тренировкам с основной командой. Португалец отстранён от тренировок с первой командой и участия в матче с «Челси», а также оштрафован на двухнедельную зарплату за отказ выйти на замену в игре с «Тоттенхэмом».

Криштиану тренируется, чтобы держать себя в форме и подготовиться к следующей игре с «Шерифом». Я хочу, чтобы он был в команде и принимал участие в матчах и тренировках, поскольку он оказывает влияние на игроков. Криштиану остается важной частью команды, и я рассчитываю на него до конца сезона.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Артета: «Моментов было достаточно, но реализовать их мы не смогли»
Сегодня, 22:18
Рой Кин: «В футболе много лицемеров, Роналду к ним не относится»
Сегодня, 17:44
Индзаги: «Команда не переставала верить в победу»
Сегодня, 09:41
Кассано: «В современный футбол Роналду не вписывается»
Вчера, 23:20
Иньеста: «Месси – лучший футболист из тех, которых я когда-либо встречал»
Вчера, 21:18
Роберт Грин: «Роналду сжёг все мосты»
Вчера, 20:27
Сортировать
Все комментарии
Олег Гусов
Олег Гусов
вчера в 19:17
Очень хочется , чтобы Криштиану послал по известному эротическому адресу в первую очередь тен хага и всех тех , кто стоит за этим псевдотренером.
Elliada
Elliada ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 15:54
В чем заключается его "неплохая физическая форма"? Если отбегать 90 минут, то сразу мимо. тен Хагу нужен прессингующий нападающий. Рэшфорда как раз так использует.

Португалец так не может, поэтому его используют как игрока подмены. Но при этом в ЛЕ он регулярно в основе выходит. 4 игры - 1 гол с пенальти. Хотя там соперники легче, чем в АПЛ.

тен Хаг сразу сказал, что место в основе нужно заслужить. Былые заслуги ему до лампочки. По той же причине он не смотрит на то, кем были Рэшфорд и Марсьяль в прошлом сезоне.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 15:42
Тренер по мне это работа больше чем просто выпускать на поле футболистов, морально настроить, подобрать тактику, индивидуальные наставления, так вот у него в составе один из величайших футболистов, в неплохой физической форме, голевая машина, настрой её и запусти, вот работа тренера, Роналду там с психикой проблема после гибели ребёнка и тренер это 50% психолог
Kolenok
Kolenok
вчера в 15:07
Хватит уже,отпустите парня,пусть уже цветочки растит!
Варвар7
Варвар7 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 15:02
Я с Вами полностью согласен, что тренер должен думать прежде всего о команде а не об отдельном игроке! Но я о другом ,хороший главный должен быть своего рода педагогом, психологом! А учитывая то, что Роланду порой ведёт себя как испорченный 13 летний подросток ( хотя это большой футболист),Тен Хаг видя это бьёт по болезненному самолюбию игрока, причём публично , что отрицательно сказывается на их личных отношениях и ухудшает в целом микроклимат в команде!
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 14:09
Ясно, что ТХ сказал это, чтобы от него отстали... Геша никому не нужен, это понимают и в МЮ... Поэтому не хотят накалять обстановку в раздевалке... А Балласту вообще все пофиг... В течении полугода сколько раз он бзиковал , извинялся и обратно брался за своё...
амурец
амурец
вчера в 13:48
Зачем так говорит если держит Роналлу на банке
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 12:45
То рассчитывает на него, то не рассчитывает. Совсем запутал всех Тен Хаг. Да за такое поведение любого игрока наказали бы серьезно, а с этой потускневшей звездой цацкаются.
Gelious
Gelious
вчера в 12:04
Господи, да отвали ты от Роналду уже хахаха. Дай свалить. Человек не хочет с тобой работать. Это не значит что-то плохое и хорошее. Просто дайте и Роналду уйти, и клубу сэкономить огромные деньги
Semen Nemov
Semen Nemov ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:36, ред.
А теперь посмотри с другой стороны, Роналду не планирует вешать бутсы, если бы ему сказали, мы в тебя верим и будем продлять тебя на любых условиях, только давай,оставайся, вот тебе место в основе, как например было с мбаппе у шейхов. разницу понимаешь? хаг сказал из вежливости, чтобы не гнали на него, но по факту Роналду понимает что не с ним связаны победы в этом Манчестере, хотя какие там победы...
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:20
ТХ просто снижает градус! Рон не нужен им от слова совсем! Еще когда брали ТХ я это говорил!
Elliada
Elliada ответ Semen Nemov (раскрыть)
вчера в 11:00
Правильно говорит. В конце сезона заканчивается его контракт. Продлевать не будут. Поэтому сидит на лавке. Сейчас тен Хаг наигрывает состав, на который рассчитывает в следующем сезоне. Каземиро постепенно ввел в основной состав. Нет никакого смысла перестраивать игру под игрока, которого не будет в следующем сезоне.
galem72
galem72
вчера в 10:59
ЭтХ вышел в эфир с такими словами, чтобы разрядить обстановку. Думаю, все уже поняли, что партком каши не сваришь и приняли по нему соответствующее решение.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 10:59
Так и Криска расчитывает свою зарплату !
112910415
112910415
вчера в 10:50
трудно тренеру ...
Semen Nemov
Semen Nemov
вчера в 10:47
настолько важной частью,что ДО КОНЦА СЕЗОНА только видит его.
86vz2jmse2mp
86vz2jmse2mp
вчера в 10:29
Не видно для этого оснований
Elliada
Elliada ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 10:23
тен Хага то же можно понять. На него сейчас оказывается сильное давление. Не важно выиграл МЮ или нет, всех волнует португалец. МЮ сыграл почти эталонно с Тоттенхэмом. Разве журналисты об этом пишут?

Вспомни, какая критика обрушилась на тен Хага, когда МЮ проиграл МС. Все тут же набросились на него, забыв о том, что МЮ без балласта обыграл Ливерпуль, Арсенал, Лестер.

К тому же, тен Хаг давал ему шанс. В матчах с Омонией и Ньюкаслом выпустил его в старте. И что? Омонию еле-еле победили, с Ньюкаслом ничья. Тренер должен думать о команде, а не об отдельном игроке.

Что по-вашему должен делать тен Хаг? Выпускать балласта, чтобы пресса от него отстала и при этом терять очки или без него выигрывать, добывать очки??
3ton
3ton
вчера в 10:21
Ну скамейку надо кому-то полировать.
Dauletbek
Dauletbek ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 10:19
А у нас оказывается физические данные с ним почти одинаковые: рост 181 см, вес 84 кг. Было 90 кг, похудел)))
Elliada
Elliada ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 10:15
Если разорвут контракт, то МЮ потеряет балласт высотой 185 см и весом 85 кг.

А если серьезно, то наверняка в контракте у него прописано, что при разрыве контракта МЮ будет обязан выплатить ему всю сумму, которая причитается по контракту. На мой взгляд, это единственная причина, по которой МЮ всё еще не разорвал контракт.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:14, ред.
К Роналду на протяжении всей его карьеры отношусь нейтрально. Нельзя отрицать, что очень многого добился в футболе, в тоже время он ведёт себя высокомерно, часто истерит, скандалит. Но Тен Хаг в данном случаи ведёт себя некрасиво, сначала сажает игрока на лавку и в то же время публично заявляет ты нам нужен, мы на тебя рассчитывае. И так неоднократно, создаётся впечатление, что он просто поднимает свою самооценку за счет звёздного игрока. Короче ведёт себя не как мужик - подленькая душёнка!
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 10:08
А если разорвать контракт по обоюдному согласию МЮ много потеряет?
Elliada
Elliada
вчера в 09:59
тен Хаг всё правильно говорит. Футбол та же политика. Нужно прикрывать все тылы. Он понимает, что балласт не уйдет зимой. Кому он нужен? Никому. Поэтому говорит, что рассчитывает на него. Он и летом это говорил. Но это просто слова. На деле, тен Хагу не нужен балласт. Он не подходит под футбол голландца. МЮ без него выигрывает. В общем, дальше будет сидеть на лавке и выходить на 15 - 20 минут.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 09:56
Страный расчет,тот убегает с поля,как заяц,до конца сезона еще далеко,убегать можно,тоже много раз!! Не понятная,эта толерантная европа!! Нет,мы все-таки разные!!!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 09:55
Да и черт с ним
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:35
Но не сложилось у них! Бывает! Так зачем же лицемерить!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 09:26
Сначала не понял, потом тоже не понял?)))
drug01
drug01
вчера в 09:21
Сложные времена, будем смотреть
vcrzyem3rn55
vcrzyem3rn55
вчера в 09:16
с такими отношениями вряд ли...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 