Тен Хаг: «Я рассчитываю на Роналду до конца сезона»

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вчера, 09:03

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» заявил, что нападающий в скором времени вернётся к тренировкам с основной командой. Португалец отстранён от тренировок с первой командой и участия в матче с «Челси», а также оштрафован на двухнедельную зарплату за отказ выйти на замену в игре с «Тоттенхэмом».