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Пономарёв: «Будет хорошо, если ЦСКА сыграет хотя бы вничью с „Оренбургом“»

вчера, 13:42
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв считает, что москвичам будет сложно на выезде против «Оренбурга».

Выезд будет сложный, потому что недавно безобразно сыграли с «Торпедо». Я давно таких встреч не видел, обе команды показали такую «пошлятину», что просто было противно смотреть, это было похоже на регби, а не на футбол. Ударили вперед – все побежали. Ударили назад – побежали обратно, не было никаких комбинаций, оборона ЦСКА была в разложенном виде. Оборона – это очень важно, если она поставлена, то и впереди будет получаться.

«Оренбург» старается играть непредсказуемо, у них хорошая физическая форма, видно, что команда старается. Технически и тактически тоже подготовлены, мне они нравятся. ЦСКА будет очень тяжело, будет хорошо, если сыграют хотя бы вничью.

Игра будет тяжелой, считаю, что ЦСКА победить завтра не сможет.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 16:29
Зачем сдаваться заранее?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:03, ред.
Согласен, что игра будет сложной, всё будет зависеть от реализации голевых моментов у ЦСКА. Удачи.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:20
Очень оригинальное мнение.
Futurista
Futurista
вчера в 13:46
Все зависит от везения и реализации...голевые моменты у коней будут и много...
Гость
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