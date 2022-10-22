Пономарёв: «Будет хорошо, если ЦСКА сыграет хотя бы вничью с „Оренбургом“»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв считает, что москвичам будет сложно на выезде против «Оренбурга».

Выезд будет сложный, потому что недавно безобразно сыграли с «Торпедо». Я давно таких встреч не видел, обе команды показали такую «пошлятину», что просто было противно смотреть, это было похоже на регби, а не на футбол. Ударили вперед – все побежали. Ударили назад – побежали обратно, не было никаких комбинаций, оборона ЦСКА была в разложенном виде. Оборона – это очень важно, если она поставлена, то и впереди будет получаться.

«Оренбург» старается играть непредсказуемо, у них хорошая физическая форма, видно, что команда старается. Технически и тактически тоже подготовлены, мне они нравятся. ЦСКА будет очень тяжело, будет хорошо, если сыграют хотя бы вничью.