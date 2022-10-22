Сенников считает «Динамо» фаворитом матча против «Локомотива»

Бывший футболист «Локомотива» высказался о предстоящем матче 14-го тура РПЛ против «Динамо».

Сложно выделить фаворита в матче «Локомотив» — «Динамо». Но, наверное, предпочтительнее выглядят динамовцы — всё же находятся выше в турнирной таблице. Они здорово играют в атаке и много забивают. «Динамо» точно доставит проблем сопернику.

Что касается «Локомотива», видно, что в команде произошли изменения. Стали играть сдержаннее, исходя из результата: не бегут вперёд, осторожно играют в обороне. Обеим командам важно сейчас набирать очки.