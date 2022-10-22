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Сенников считает «Динамо» фаворитом матча против «Локомотива»

вчера, 13:37
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о предстоящем матче 14-го тура РПЛ против «Динамо».

Сложно выделить фаворита в матче «Локомотив» — «Динамо». Но, наверное, предпочтительнее выглядят динамовцы — всё же находятся выше в турнирной таблице. Они здорово играют в атаке и много забивают. «Динамо» точно доставит проблем сопернику.

Что касается «Локомотива», видно, что в команде произошли изменения. Стали играть сдержаннее, исходя из результата: не бегут вперёд, осторожно играют в обороне. Обеим командам важно сейчас набирать очки.

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Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:52
Какая разница кто фаворит? Поле всё рассудит.
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