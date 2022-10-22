Булыкин: «„Динамо“ и „Локо“ находятся не на своих местах в таблице»

Бывший форвард «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин готовится к просмотру матча между своими бывшими командами в рамках 14-го тура РПЛ.
Будет зрелищный поединок, клубам нужны очки, каждый из них находится не на своем месте в турнирной таблице.
Нас ждет яркий матч, думаю, что голевой. Самый подходящий результат – это ничья, но то, что мы видим на бумаге может быть иначе отражено на футбольном поле. За это мы и любим футбол, после матча будем анализировать игру и думать, что нужно командам делать дальше.
А что это значит Динамо и Локо находятся не на своих местах?
Они что заранее распределили места и сейчас по ошибке занимают не свои места, а чьи они тогда занимают места, а кто их занимает места?
Думаю это не от большого ума.
Каждая команда занимает то место какое заслужила.
Динамо до этого тура разве показывало какой -то искромётный футбол?
Разве они заслужили быть выше того Ростова или скажем Спартака и ЦСКА?
Да нет конечно, по игре Динамо крепкий середняк, который имеет хороший состав, но игры стабильной нет.
Про Локо тут и говорить особо не надо, все всё знают и видели, что происходило с командой.
Да, Динамо и Локо по потенциалу могут быть выше и бороться за самые высокие места, но на сегодня они занимают свои места, места на которые наиграли.
А что это значит Динамо и Локо находятся не на своих местах?
Они что заранее распределили места и сейчас по ошибке занимают не свои места, а чьи они тогда занимают места, а кто их занимает места?
Думаю это не от большого ума.
Каждая команда занимает то место какое заслужила.
Динамо до этого тура разве показывало какой -то искромётный футбол?
Разве они заслужили быть выше того Ростова или скажем Спартака и ЦСКА?
Да нет конечно, по игре Динамо крепкий середняк, который имеет хороший состав, но игры стабильной нет.
Про Локо тут и говорить особо не надо, все всё знают и видели, что происходило с командой.
Да, Динамо и Локо по потенциалу могут быть выше и бороться за самые высокие места, но на сегодня они занимают свои места, места на которые наиграли.