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Булыкин: «„Динамо“ и „Локо“ находятся не на своих местах в таблице»

вчера, 13:25
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Бывший форвард «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин готовится к просмотру матча между своими бывшими командами в рамках 14-го тура РПЛ.

Будет зрелищный поединок, клубам нужны очки, каждый из них находится не на своем месте в турнирной таблице.

Нас ждет яркий матч, думаю, что голевой. Самый подходящий результат – это ничья, но то, что мы видим на бумаге может быть иначе отражено на футбольном поле. За это мы и любим футбол, после матча будем анализировать игру и думать, что нужно командам делать дальше.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 17:12
Да, Булыкин позвонил и подтвердил.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 16:29
Правда что ли? Не может быть!!!
Сп62
Сп62 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 16:26
Очевидно, Булыкин и имел в виду потенциал о котором ты говоришь.
Izmar
Izmar
вчера в 14:35
На что заработали, на таком и месте.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 13:51, ред.
Никогда не понимал и не понимаю таких высказывании.

А что это значит Динамо и Локо находятся не на своих местах?
Они что заранее распределили места и сейчас по ошибке занимают не свои места, а чьи они тогда занимают места, а кто их занимает места?
Думаю это не от большого ума.

Каждая команда занимает то место какое заслужила.
Динамо до этого тура разве показывало какой -то искромётный футбол?
Разве они заслужили быть выше того Ростова или скажем Спартака и ЦСКА?
Да нет конечно, по игре Динамо крепкий середняк, который имеет хороший состав, но игры стабильной нет.

Про Локо тут и говорить особо не надо, все всё знают и видели, что происходило с командой.

Да, Динамо и Локо по потенциалу могут быть выше и бороться за самые высокие места, но на сегодня они занимают свои места, места на которые наиграли.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 13:40
Булыкин: Динамо и Локо находятся не на своих местах, а вот у меня всё на месте...
mb8yn7v3e5aq
mb8yn7v3e5aq
вчера в 13:35
Надо ускоренно идти на верх
Capral
Capral
вчера в 13:27
Если Фернандес и Маричал будет в центре защиты- точно будет голевой.
Гость
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