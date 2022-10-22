Булыкин: «„Динамо“ и „Локо“ находятся не на своих местах в таблице»

Бывший форвард «Локомотива» и «Динамо» готовится к просмотру матча между своими бывшими командами в рамках 14-го тура РПЛ .

Будет зрелищный поединок, клубам нужны очки, каждый из них находится не на своем месте в турнирной таблице.

Нас ждет яркий матч, думаю, что голевой. Самый подходящий результат – это ничья, но то, что мы видим на бумаге может быть иначе отражено на футбольном поле. За это мы и любим футбол, после матча будем анализировать игру и думать, что нужно командам делать дальше.