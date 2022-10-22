Аршавин: «Сейчас „Спартак“ выглядит предпочтительнее ЦСКА»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос о том, кто из двух команд (ЦСКА или «Спартак») составит конкуренцию питерскому клубу в борьбе за чемпионство.
Сейчас «Спартак» выглядит предпочтительнее. Но навяжет ли конкуренцию — ну, пока что попреследовать «Зенит» он способен.
И не стоит Андрею Сергеевичу составлять "предпочтительно-попреследовательские" списки....
У мастеровитого куражистого великолепно-укомплектованного Зенита только один конкурент.....
Временами ленивый немотивационный недооценнивающий соперника Зенит...
И не стоит Андрею Сергеевичу составлять "предпочтительно-попреследовательские" списки....
У мастеровитого куражистого великолепно-укомплектованного Зенита только один конкурент.....
Временами ленивый немотивационный недооценнивающий соперника Зенит...