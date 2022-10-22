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Аршавин: «Сейчас „Спартак“ выглядит предпочтительнее ЦСКА»

вчера, 13:18

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос о том, кто из двух команд (ЦСКА или «Спартак») составит конкуренцию питерскому клубу в борьбе за чемпионство.

Сейчас «Спартак» выглядит предпочтительнее. Но навяжет ли конкуренцию — ну, пока что попреследовать «Зенит» он способен.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 16:20
Бывший футболист Зенита. А почему не Арсенала?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:01, ред.
Да всё намного проще...
И не стоит Андрею Сергеевичу составлять "предпочтительно-попреследовательские" списки....


У мастеровитого куражистого великолепно-укомплектованного Зенита только один конкурент.....

Временами ленивый немотивационный недооценнивающий соперника Зенит...
pul
pul
вчера в 14:22
    Kolenok
    Kolenok
    вчера в 14:16
      lotsman
      lotsman
      вчера в 14:13
      У Спартака атака креативнее.
      Futurista
      Futurista
      вчера в 13:49
      Сейчас да)...Спартак на втором месте, ЦСКА на третьем...
      drug01
      drug01
      вчера в 13:34
      Игра была равная
      VeniaminS
      VeniaminS
      вчера в 13:28
      это будет видно по играм.
      Гость
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