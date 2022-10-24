«Ростов» и ЦСКА потеряли очки. Итоги 14-го тура РПЛ

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вчера, 22:05

Закончились все матчи 14-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Краснодар» одержал гостевую победу на «Пари НН» (2:0), а «Динамо» обыграло «Локомотив» в московском дерби (3:1). «Ростов» сыграл вничью с «Факелом» (1:1), а ЦСКА — с «Оренбургом» (2:2). «Спартак» разгромил «Химки» (5:0), а «Зенит» — «Сочи» (7:0). «Урал» одержал победу над «Крыльями Советов» (2:1), а «Ахмат» обыграл «Торпедо» (1:0).