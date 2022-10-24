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«Ростов» и ЦСКА потеряли очки. Итоги 14-го тура РПЛ

вчера, 22:05

Закончились все матчи 14-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Краснодар» одержал гостевую победу на «Пари НН» (2:0), а «Динамо» обыграло «Локомотив» в московском дерби (3:1). «Ростов» сыграл вничью с «Факелом» (1:1), а ЦСКА — с «Оренбургом» (2:2). «Спартак» разгромил «Химки» (5:0), а «Зенит» — «Сочи» (7:0). «Урал» одержал победу над «Крыльями Советов» (2:1), а «Ахмат» обыграл «Торпедо» (1:0).

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Зенит» (36 очков). Следом идут «Спартак» (29 очков), ЦСКА и «Ростов» (26 очков), «Краснодар» (24 очка), «Ахмат» и «Динамо» (23 очка).

«Ростов» и ЦСКА потеряли очки. Итоги 14-го тура РПЛ

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Boricku
Boricku
вчера в 22:21
На этой неделе ведь будет заседание ЭСК. Нужно ввести в правила РПЛь , чта на кумличенки пенальти не давать !
Futurista
Futurista
вчера в 22:14
zksr6yppq8sb
zksr6yppq8sb
вчера в 22:09
Жлч Зенита это хорошо
Гость
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