«Урал» в большинстве обыграл «Крылья Советов».

«Урал» одержал победу над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги.
На 24-й минуте красную карточку получил защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл. На 26-й минуте нападающий «Урала» Алексей Каштанов реализовал пенальти. На 64-й минуте полузащитник «Урала» Юрий Газинский удвоил преимущество своей команды. На 82-й минуте нападающий «Крыльев Советов» Максим Глушенков отыграл один гол.
«Урал» идёт на 10-м месте (16 очков), «Крылья Советов» занимают 11-е место (14 очков).
Оно понятно Тасуют турнирную таблицу для поддержания интриги
Смешно, выбрали Газинского лучшим игроком, который в пустые ворота не забил. По мне так Барач лучший
Оно понятно Тасуют турнирную таблицу для поддержания интриги
Смешно, выбрали Газинского лучшим игроком, который в пустые ворота не забил. По мне так Барач лучший
Я ещё в самом начале чемпионата говорил, что со временем Урал выберется из ямы, нужно поменять тренера.
Как только уволили Шалимова, так сразу пошли дела на поправку и Урал уже занимает 10 место, хотя недавно он замыкал турнирную таблицу.
Я ещё в самом начале чемпионата говорил, что со временем Урал выберется из ямы, нужно поменять тренера.
Как только уволили Шалимова, так сразу пошли дела на поправку и Урал уже занимает 10 место, хотя недавно он замыкал турнирную таблицу.