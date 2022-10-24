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«Урал» в большинстве обыграл «Крылья Советов»

вчера, 19:25
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

«Урал» одержал победу над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 24-й минуте красную карточку получил защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл. На 26-й минуте нападающий «Урала» Алексей Каштанов реализовал пенальти. На 64-й минуте полузащитник «Урала» Юрий Газинский удвоил преимущество своей команды. На 82-й минуте нападающий «Крыльев Советов» Максим Глушенков отыграл один гол.

«Урал» идёт на 10-м месте (16 очков), «Крылья Советов» занимают 11-е место (14 очков).

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Все комментарии
memphis
memphis ответ andrefino13 (раскрыть)
сегодня в 04:45
Да, определяющие, но без команды все никто. Вы передёргивает и мешает сахар с солью (а ещё обращение ко мне на Вы и на ты)...
andrefino13
andrefino13 ответ memphis (раскрыть)
вчера в 21:23
Гатузо . Знаете такого футболиста? Считаете он был определяющим на поле?
Левандовски?
Месси
Роналду.. и т. д.
Кто они без команды?
Если не веришь, спроси у сборной Аргентины.
протон
протон
вчера в 21:18, ред.
Интригу начинал не протон изначально! Оговорюсь если протон удаляет то осмысленно, ну пример тому тема Роналду. Если не согласен с вашим мнением то все по правилам.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ andrefino13 (раскрыть)
вчера в 21:13
Нет.
Capral
Capral ответ andrefino13 (раскрыть)
вчера в 21:07
А там, целый сборник перлов!!! Привожу наиболее знаменитые: российские тренеры- Ивашки, Йоканович пустышка, шварц глыба, ДИНАМО- Берия, Степашин, стадион Торпедо- легендарный, ну и многое другое. А всё потому, что в школу не ходит и уроки пасует....
Capral
Capral ответ memphis (раскрыть)
вчера в 20:56
Да, вы правы- я ничего не понимаю в футболе, даже обидно....
andrefino13
andrefino13
вчера в 20:48
Я у Байкала в игноре, тут услышал от него, что просто нужно поменять тренера, без имени и звания. Чуть стало хуже поменяли тренера, потом ещё, и первое место. Рецепт от Байкала.)))
andrefino13
andrefino13 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 20:45
Не жалеете, что позволили скушать.? Я без иронии.
andrefino13
andrefino13 ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:44
Почему столько ненависти к Уралу? Болеешь за Крылья. Вроде за ЦСКА? Или против кого-то отдельно взятого?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:30
В одной теме лучшие у меня и протона.
Интересно рискнёт он меня сразу убрать из топа или дождётся пока 10 наберётся и потом удалит? Интрига!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:27
ВМГ в Урале явно пришёлся ко двору ))))).
С победой.
memphis
memphis ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:19
Видимо, земляк, вы не понимаете в футболе, раз считаете Бейла тем словом... Он определяющий игрок команды, а его агрессия - это самоотверженность, а не глупость и бездарность как у Кайо из Краснодара
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 19:57
Урал потихоньку подбирается к первой восьмёрке.
Игорь Михалыч, Вы ещё уверены в том, что Вы тренер?)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:49
«Урал» в большинстве обыграл «Крылья Советов».
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:48
Урал с заслуженной победой!
Я ещё в самом начале чемпионата говорил, что со временем Урал выберется из ямы, нужно поменять тренера.
Как только уволили Шалимова, так сразу пошли дела на поправку и Урал уже занимает 10 место, хотя недавно он замыкал турнирную таблицу.
1viking17
1viking17 ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:48
А на счёт комментаторов - это не первый раз, когда проявляют неуважение к одной из команд. Похоже спортивная комиссия плохо с ними работает
протон
протон
вчера в 19:43
Судья удалил одного игрока, а по игре казалось 3. Оно не удивительно Бейл играет за троих. А комментаторы сегодняшние отстой полный как они нахваливают Урал. И не одного упоминания что у Крыльев, нет Ежова , Горшкова, Констанзы, Иванесеня, Зотов и плюс удаление Бейла. Это получается крылья играли дублем да ещё в меньшинстве. Смотрел я игры с Уралом, победами в тех играх и не пахло.
Оно понятно Тасуют турнирную таблицу для поддержания интриги
Смешно, выбрали Газинского лучшим игроком, который в пустые ворота не забил. По мне так Барач лучший
Capral
Capral
вчера в 19:40, ред.
Пока в составе Самары будет играть Бейл, Крылья будут терпеть неудачу. Уже сколько раз, этот м.....к подводил команду. И заменить его некем, потому что каждый год из Самары уходят лучшие игроки. Жаль Осинькина.
1viking17
1viking17
вчера в 19:37
Настроились, что с Уралом легко разберутся, а получилось как всегда
nse8bfw9hft6
nse8bfw9hft6
вчера в 19:29
Крылья очень нестабильны
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