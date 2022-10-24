«Урал» в большинстве обыграл «Крылья Советов».

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вчера, 19:25

«Урал» одержал победу над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 24-й минуте красную карточку получил защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл. На 26-й минуте нападающий «Урала» Алексей Каштанов реализовал пенальти. На 64-й минуте полузащитник «Урала» Юрий Газинский удвоил преимущество своей команды. На 82-й минуте нападающий «Крыльев Советов» Максим Глушенков отыграл один гол.

«Урал» идёт на 10-м месте (16 очков), «Крылья Советов» занимают 11-е место (14 очков).