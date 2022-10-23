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«Барселона» разгромила «Атлетик», у Дембеле 3 голевые передачи

вчера, 23:59
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«Барселона» разгромила «Атлетик» в 11-м туре Ла Лиги (4:0).

Усман Дембеле на 12-й минуте забил дебютный гол встречи. Серхи Роберто на 18-й удвоил преимущество каталонцев. Роберт Левандовски на 22-й отличился третьим мячом «сине-гранатовых» в этой игре. Итоговый счет установил Ферран Торрес на 73-й минуте. Дембеле отдал 3 голевые передачи в этой игре.

«Барса» идет на 2-м месте (28 очков), «Атлетик» расположился на 6-й строчке (18 баллов).

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Все комментарии
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 14:24
Помня эти матчи, мне было интересно как поведёт себя команда после классико.
В чемпионате все ровно, всего одно поражение.
В лч провалились, очень жаль, но таковы реалии на сегодняшний день. В важных матчах команда теряется.. ну это и неудивительно, ведь костяк сейчас составляет молодняк.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 13:13
Играть и не бросать нужно всегда, иначе повторится история как с Ромой, Ливерпулем..
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:07, ред.
Ув админы а за что я попал в баню ночью? Какой флуд для очков?
ABir
ABir
сегодня в 09:10
Даже слишком убедительная победа
Ironigor
Ironigor
сегодня в 08:07
Ожидаемая победа. ✌️
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 06:36
Я думал счёт будет скромнее!
matrix333
matrix333
сегодня в 06:06
Дембеле в этом сезоне хорошо играет, даже слишком хорошо!
ОПС
ОПС
сегодня в 05:43
Порезвилась Барса.
6yr2hj8y8g3m
6yr2hj8y8g3m
сегодня в 05:33
Дембелёнка надо чаще строить, тогда он бегать начинает
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 05:11
Барса не отпускает Реал далеко.
112910415
112910415
сегодня в 05:01
гонка продолжается, нельзя расслабляться !
b4ajt4wsabyr
b4ajt4wsabyr
сегодня в 04:24
Разминаются перед Лигой Европы
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 02:05
Ну Дебеле и есть Дебеле и!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 00:33
Второй тайм можно было не смотреть, да и вторую половину первого тоже. После третьего гола каталонцев игра закончилась, баски были сегодня очень слабы. Барселона не хотела дальше играть, Атлетик же просто не мог.
Борьба продолжается в чемпионате, это радует.
Также радует, что команда после удара в классико не развалилась, а нашла в себе силы бороться дальше. Одна плохая игра в чемпионате ничего не значит, нужно продолжать работать. Желаю каталонцам удачи, а болельщиков Барсы поздравляю с победой!)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:18, ред.
Писать про Вальверде и его тренерские "изыски" - себя не уважать.

Вспоминаю прошлогодний искромётный Атлетик под руководством Марселино и ком в горле встает, что с командой делает нынешний бездарь... Не футбол, а шарада какая-то в исполнении басков.

Барселона во втором тайме, предварительно убедившись в том, что Бильбао не то что не играет, но даже и не бегает, поменяла стартовую обойму и "ушла спать".

P.S. Потеря Гави (судя по первым признакам) совсем не оставляет шансов Барсе в ЛЧ. Жаль. Судья и бригада ВАР, которые в глаза долбились, когда парня уродовали, - …аки.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 00:12
Полях снова забил
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