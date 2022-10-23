«Барселона» разгромила «Атлетик», у Дембеле 3 голевые передачи

«Барселона» разгромила «Атлетик» в 11-м туре Ла Лиги (4:0).
Усман Дембеле на 12-й минуте забил дебютный гол встречи. Серхи Роберто на 18-й удвоил преимущество каталонцев. Роберт Левандовски на 22-й отличился третьим мячом «сине-гранатовых» в этой игре. Итоговый счет установил Ферран Торрес на 73-й минуте. Дембеле отдал 3 голевые передачи в этой игре.
«Барса» идет на 2-м месте (28 очков), «Атлетик» расположился на 6-й строчке (18 баллов).
Вспоминаю прошлогодний искромётный Атлетик под руководством Марселино и ком в горле встает, что с командой делает нынешний бездарь... Не футбол, а шарада какая-то в исполнении басков.
Барселона во втором тайме, предварительно убедившись в том, что Бильбао не то что не играет, но даже и не бегает, поменяла стартовую обойму и "ушла спать".
P.S. Потеря Гави (судя по первым признакам) совсем не оставляет шансов Барсе в ЛЧ. Жаль. Судья и бригада ВАР, которые в глаза долбились, когда парня уродовали, - …аки.
Вспоминаю прошлогодний искромётный Атлетик под руководством Марселино и ком в горле встает, что с командой делает нынешний бездарь... Не футбол, а шарада какая-то в исполнении басков.
Барселона во втором тайме, предварительно убедившись в том, что Бильбао не то что не играет, но даже и не бегает, поменяла стартовую обойму и "ушла спать".
P.S. Потеря Гави (судя по первым признакам) совсем не оставляет шансов Барсе в ЛЧ. Жаль. Судья и бригада ВАР, которые в глаза долбились, когда парня уродовали, - …аки.
Борьба продолжается в чемпионате, это радует.
Также радует, что команда после удара в классико не развалилась, а нашла в себе силы бороться дальше. Одна плохая игра в чемпионате ничего не значит, нужно продолжать работать. Желаю каталонцам удачи, а болельщиков Барсы поздравляю с победой!)
Борьба продолжается в чемпионате, это радует.
Также радует, что команда после удара в классико не развалилась, а нашла в себе силы бороться дальше. Одна плохая игра в чемпионате ничего не значит, нужно продолжать работать. Желаю каталонцам удачи, а болельщиков Барсы поздравляю с победой!)