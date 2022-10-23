«Барселона» разгромила «Атлетик», у Дембеле 3 голевые передачи

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вчера, 23:59

«Барселона» разгромила «Атлетик» в 11-м туре Ла Лиги (4:0).

Усман Дембеле на 12-й минуте забил дебютный гол встречи. Серхи Роберто на 18-й удвоил преимущество каталонцев. Роберт Левандовски на 22-й отличился третьим мячом «сине-гранатовых» в этой игре. Итоговый счет установил Ферран Торрес на 73-й минуте. Дембеле отдал 3 голевые передачи в этой игре.

«Барса» идет на 2-м месте (28 очков), «Атлетик» расположился на 6-й строчке (18 баллов).