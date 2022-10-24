«Зенит» отправил семь голов в ворота «Сочи».

«Зенит» обыграл «Сочи» (7:0) в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги.
На 2-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Зенита» Иван Сергеев. На 11-й минуте Малком удвоил преимущество хозяев поля. На 20-й минуте защитник «Сочи» Артем Мещанинов получил красную карточку. На 25-й минуте Иван Сергеев оформил дубль. На 32-й минуте отличился полузащитник «Зенита» Вендел. На 53-й минуте Вильмар Барриос отправил пятый гол в ворота «Сочи». На 74-й минуте Малком оформил дубль. На 76-й минуте полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан забил седьмой гол в сетку ворот «Сочи».
«Зенит» идёт на 1-м месте (36 очков), «Сочи» занимает 8-е место (20 очков).
Ну во первых хочу поздравить болельщиков Зенита с уверенной Победой . Я думал, что матрос ребёнка 🚼 не обидет до такой степени . Ну тут скорее всего дело в самом ребёнке из курортного города Сочи . Уже который матч подряд я говорю одну и ту же фразу, что у Сочи закончился бензин ⛽️ Аи - Федотов . И он действительно закончился, а сегодня заглох уже на второй минуте первого тайма . И ведь это данность, команда с каждой игрой становится всё хуже и хуже , чистый факт, статистика выступлений Сочи. Даже с командами из нижней части турнирной таблицы сочинцы не справляются, разгромы в кубке. А на выезде из семи игр , всего один выигрыш. И ведь состав довольно боевой, многие команды могут позавидовать, а игры нет . Гаранин , Точилин и К° провалили игру которая была, а создать так ничего и не смогли . Надеюсь что руководство клуба наконец-то обратят на это своё внимание, пока команда совсем не рухнула в подвал турнирной таблицы . Следующий матч у Сочи как раз с командой которая выбралась от туда, это Урал . И сравнить если игру этих двух команд на сегодняшний момент времени, то у Сочи уж очень мало шансов на положительный результат в этом противостоянии. Вот и посмотрим, закончился ли действительно бензин ⛽️ у Сочи или ... . Посмотрим, время покажет. Всем Добра !
Ну во первых хочу поздравить болельщиков Зенита с уверенной Победой . Я думал, что матрос ребёнка 🚼 не обидет до такой степени . Ну тут скорее всего дело в самом ребёнке из курортного города Сочи . Уже который матч подряд я говорю одну и ту же фразу, что у Сочи закончился бензин ⛽️ Аи - Федотов . И он действительно закончился, а сегодня заглох уже на второй минуте первого тайма . И ведь это данность, команда с каждой игрой становится всё хуже и хуже , чистый факт, статистика выступлений Сочи. Даже с командами из нижней части турнирной таблицы сочинцы не справляются, разгромы в кубке. А на выезде из семи игр , всего один выигрыш. И ведь состав довольно боевой, многие команды могут позавидовать, а игры нет . Гаранин , Точилин и К° провалили игру которая была, а создать так ничего и не смогли . Надеюсь что руководство клуба наконец-то обратят на это своё внимание, пока команда совсем не рухнула в подвал турнирной таблицы . Следующий матч у Сочи как раз с командой которая выбралась от туда, это Урал . И сравнить если игру этих двух команд на сегодняшний момент времени, то у Сочи уж очень мало шансов на положительный результат в этом противостоянии. Вот и посмотрим, закончился ли действительно бензин ⛽️ у Сочи или ... . Посмотрим, время покажет. Всем Добра !