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«Зенит» отправил семь голов в ворота «Сочи»

вчера, 21:51
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)7 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

«Зенит» обыграл «Сочи» (7:0) в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 2-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Зенита» Иван Сергеев. На 11-й минуте Малком удвоил преимущество хозяев поля. На 20-й минуте защитник «Сочи» Артем Мещанинов получил красную карточку. На 25-й минуте Иван Сергеев оформил дубль. На 32-й минуте отличился полузащитник «Зенита» Вендел. На 53-й минуте Вильмар Барриос отправил пятый гол в ворота «Сочи». На 74-й минуте Малком оформил дубль. На 76-й минуте полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан забил седьмой гол в сетку ворот «Сочи».

«Зенит» идёт на 1-м месте (36 очков), «Сочи» занимает 8-е место (20 очков).

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:11
Сейчас в хоккейных матчах столько не забивают.
Рourquoi pas...
Рourquoi pas...
сегодня в 09:02
Зенит с победой! Однако... Привкус от такой победы, как от Сочи - Ростов 10-1... Не пора ли в РПЛ, как в Формуле 1 вводить лимит на бюджеты клубов?...
Sadjon
Sadjon
сегодня в 08:44
вот так результативный матч получился......
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:41
Такого никто не мог предположить.
d1metras
d1metras
сегодня в 00:11
Ну что сказать...Питерцы молодцы. Для чемпионата собрали сильную команду..Деньги решают.. Жаль только этот состав мы врятли в еврокубках увидим..Хз когда нас туда пустят.. А так интересно было бы посмотреть на что этот Зенит способен в еврокубках..
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 00:00
А если бы играли в ЛЧ, то Зениту бы накидали семь голов..
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:39
Ну щас новый деградирующий тренд, Зенит забил именно 7 мячей только потому, что - надо было больше забить чем спартак 😂
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 23:00
Ну если Химки развалилсь после 3-го мяча,то Сочи на поле и не выходил!!!!!!!!!!!!.Хотя бы посопротивлялись бы ради приличия!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Та же Бавария или другой клуб тот же МС к примеру,обыгрывают соперника 7-0,то у тех команд были моменты и удары по воротам,а тут просто Сочи вышли и в наглую раздвинули булки,ни кого ни стесняясь- какая откровенная и не приглядная мерзость!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Может и был договорняк против Химок вчера,но Химки ,даже будучи в состоянии агонии,навязали Спартаку сопротивление,а тут в наглую просто слили!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Мда уж-такие шампиньены в РПЛ-тьфу!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:47
Куда то не туда тема пошла...
Зенит не выигрывает - Миллер..Семак...плохие...
Зенит крупно выигрывает - Миллер...Семак...плохие...

Уж определитесь...
РусБрянск
РусБрянск
вчера в 22:42
Ну то что сегодня Сочи вам сегодня проиграет никто и не сомневался,но счет удивил,а на счет Спартака,думаю больше таких побед не увидите. Вам в этом году тоже светит чемпионство,но только это не радует,не из-за зависти а то что наш чемпионат все ниже и ниже опускается
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:41, ред.
Господа...будем объективными...какой к лешему "фарм"...
Неужели вы всерьёз считаете что Зенит просто по игре не может крупно обыграть команду из середины таблицы.....дома.....в большинстве??

Судья подняв красную карточку над головой...автоматически накинул 3-4 гола...к ожидаемому результату....
Andrei Galash
Andrei Galash ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:40
Абсолютно верно, я подтверждаю - была другая жизненная обстановка. Ну понятно, что "не смешно вспоминать" - это для всех, кроме болельщиков Спартака.
Vik_ont25
Vik_ont25
вчера в 22:36
У меня только один вопрос к футболистам "Сочи": " Играть в футбол не пробовали "?
kostjan 58
kostjan 58 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:35
в первом круге не получилось что то.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:33
«Зенит» отправил семь голов в ворота «Сочи».
Ну во первых хочу поздравить болельщиков Зенита с уверенной Победой . Я думал, что матрос ребёнка 🚼 не обидет до такой степени . Ну тут скорее всего дело в самом ребёнке из курортного города Сочи . Уже который матч подряд я говорю одну и ту же фразу, что у Сочи закончился бензин ⛽️ Аи - Федотов . И он действительно закончился, а сегодня заглох уже на второй минуте первого тайма . И ведь это данность, команда с каждой игрой становится всё хуже и хуже , чистый факт, статистика выступлений Сочи. Даже с командами из нижней части турнирной таблицы сочинцы не справляются, разгромы в кубке. А на выезде из семи игр , всего один выигрыш. И ведь состав довольно боевой, многие команды могут позавидовать, а игры нет . Гаранин , Точилин и К° провалили игру которая была, а создать так ничего и не смогли . Надеюсь что руководство клуба наконец-то обратят на это своё внимание, пока команда совсем не рухнула в подвал турнирной таблицы . Следующий матч у Сочи как раз с командой которая выбралась от туда, это Урал . И сравнить если игру этих двух команд на сегодняшний момент времени, то у Сочи уж очень мало шансов на положительный результат в этом противостоянии. Вот и посмотрим, закончился ли действительно бензин ⛽️ у Сочи или ... . Посмотрим, время покажет. Всем Добра !
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 22:31
а что та обстановка имела общего с этой, и была ли такая обстановка когда либо? нет, не бвло
Andrei Galash
Andrei Galash ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:28
Кто-то не так давно вспоминал времена, когда Спартак и Алания были лидерами, а Зенит плелся в низу таблицы - а как же на счет "не смешно вспоминать прошлое, добытое при другой жизненной обстановке". Ах, ну да - это другое.
STVA 1
STVA 1 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 22:27
Думаю такого не будет но проиграют
pomor45
pomor45
вчера в 22:23
Тут вообще-то и обсуждать нечего.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:19
Не смешно вспоминать прошлое, добытое при другой жизненной обстановке. Сегодня не всё газ решает, далеко не всё, будет очень больно, не Семаку, а вам
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:18
Мой Спартак этот Зенит раскатает, чую мандраж лазурных и озерных, передаётся
shur
shur
вчера в 22:18
...а дальше, веселее будет....у нас чемпионат под названием Бег На Месте...!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:17, ред.
Громче всех здесь кричат про форм именно те... чья команда еще недавно при Руе... здесь же тоже 7 голов пропустила....)))

И какой из фармов фармовее???)))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:17
В чемпионате есть ещё турнир, начинающийся со второго места, вот за него то и схлеснемся, а тут без шансов
STVA 1
STVA 1 ответ andrefino13 (раскрыть)
вчера в 22:17
использованный презик однако!
Мысыктар
Мысыктар
вчера в 22:16
ой позорище(
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 22:15
    Ravshan878
    Ravshan878
    вчера в 22:12
    Да Зенит не скоро отдаст чемпионство.
    Это эпоха мистера Миллера.😉.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 22:12
    Зенит...просто космос)...я думал это шутка...
    Andrei Galash
    Andrei Galash ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 22:10
    Проблема Спартака, что у них только один фарм-клуб.
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