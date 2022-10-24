«Зенит» отправил семь голов в ворота «Сочи».

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вчера, 21:51

«Зенит» обыграл «Сочи» (7:0) в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 2-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Зенита» Иван Сергеев. На 11-й минуте Малком удвоил преимущество хозяев поля. На 20-й минуте защитник «Сочи» Артем Мещанинов получил красную карточку. На 25-й минуте Иван Сергеев оформил дубль. На 32-й минуте отличился полузащитник «Зенита» Вендел. На 53-й минуте Вильмар Барриос отправил пятый гол в ворота «Сочи». На 74-й минуте Малком оформил дубль. На 76-й минуте полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан забил седьмой гол в сетку ворот «Сочи».

«Зенит» идёт на 1-м месте (36 очков), «Сочи» занимает 8-е место (20 очков).