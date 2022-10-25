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Петржела: «Считаю себя одним из самых успешных тренеров в истории „Зенита“»

вчера, 11:28

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела заявил, что считает себя одним из самых успешных тренеров в истории питерского клуба.

Считаю ли я себя одним из самых успешных тренеров «Зенита» в истории? Конечно! Это безусловно! Я успешный тренер! Когда я возглавил команду, мы были в середине таблицы, а потом завоевали серебро и выиграли Кубок Премьер-Лиги — это очень хорошо! Потом пришел «Газпром» — началась новая эра команды.

Я однозначно вписал свое имя как в историю российского футбола, так и «Зенита». Когда я был в команде, все было в порядке!

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 23:09, ред.
Хорошо бы . А то что-то забывчивые стали ! Сначала тявкают из-за забора ,а потом скулят поджав хвосты и помощи требуют .
zooveterinar
zooveterinar ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 20:47
68-й год им надо!!!
valt134
valt134
вчера в 20:35
Сказал, как в лужу пукнул…
yrasikos22
yrasikos22 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 16:23, ред.
Он Чехов оптом завозил,хотя не спорю некоторые стали хорошими игроками но не принем,только Мареша можно вспомнить который при нем раскрылся...
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
вчера в 13:39
Тому Зениту только уважение! На их футбол было любо-дорого смотреть и никто и слова не говорил про предвзятость в их сторону!
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:38
Почему бы и нет?
Пусть так считает.
adekvat
adekvat
вчера в 13:30
В основном Россияне были в команде когда он тренировал.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 13:15
Почему до сих пор публикуют высказывания этой чешской св.......иньи ?
Futurista
Futurista
вчера в 13:00
Имеет право)...добыл первое серебро для Зенита если не ошибаюсь...
LOpp
LOpp
вчера в 12:57
скромняга.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:50
Петржела является самым успешным 3.14 болом в истории Зенита !)
Izmar
Izmar
вчера в 12:19
Хорошо, что хоть в Зените так совсем не считают.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 12:09
сам себя не похвалишь никто не похвалит
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 11:59
Так он без "Газа" тренировал или "газом"?
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 11:45
Может помогли деньги Российского газа?! Если брать успешных тренеров современного Зенита,так это однозначно голландец Дик Адвокат!!! С таким же успехом,об успешности может кричать и Сережа Семак!!!
zooveterinar
zooveterinar ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 11:41
В окно,оно,@авно!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 11:38
"Без мыла лезет". "Его за дверь, а он в окно".
И это все о нем.
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:38
Мы Власта первЫй)))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:34
Я тебя вообще лучшим.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 11:31
В то время да, это было успешно.
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