«Урал» объявил о расторжении контракта с Уруновым

Пресс-служба «Урала» объявила о разрыве контракта с полузащитником Остоном Уруновым.
ФК «Урал» и полузащитник Остон Урунов расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. За нашу команду футболист провёл три матча.
Желаем игроку удачи в дальнейшей карьере!
Только Газизов его рекламировал. да ещё болельщики Спартака мне лично доказывали, что Урунов это будущая мировая звезда. Правда потом уже слышал много нелицеприятного от тех же кто за него тут слово держал.
Ещё мне интересно, сколько на самом деле Урунову. Дыма без огня не бывает, но история реально тёмная.
Только Газизов его рекламировал. да ещё болельщики Спартака мне лично доказывали, что Урунов это будущая мировая звезда. Правда потом уже слышал много нелицеприятного от тех же кто за него тут слово держал.
Ещё мне интересно, сколько на самом деле Урунову. Дыма без огня не бывает, но история реально тёмная.