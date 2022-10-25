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«Урал» объявил о расторжении контракта с Уруновым

вчера, 14:35

Пресс-служба «Урала» объявила о разрыве контракта с полузащитником Остоном Уруновым.

ФК «Урал» и полузащитник Остон Урунов расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. За нашу команду футболист провёл три матча.

Желаем игроку удачи в дальнейшей карьере!

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Все комментарии
Loko57
Loko57
сегодня в 16:05
Эх .. Такую звезду не раскрыли))
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:46
ХУБУЛ
ХУБУЛ
вчера в 23:20
Ну савок и метла тогда в помощь.
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 21:09
Когда у Остона в Уфе всё было хорошо.Все хвалили.Как дело не пошло все п.....ц.Остон не надо было уезжать из УФЫ.
Это дело Газизова.Бог судья.☝.
valt134
valt134
вчера в 20:44
Думаю, заработал. С голоду не помрет.
Аспект
Аспект
вчера в 20:42
Теперь им могут всерьез заинтересоваться итальянцы. )))
РусБрянск
РусБрянск
вчера в 20:41
Еще один узбек есть,Юлдошев в Нижнем Новгороде он играет. Так он десять раз лучше играет Урунова. Позорит узбеков этот Урунов,дали барану денег,так он поперся по перилам вместо дороги
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 20:36
скатился после Спартака на дно
протон
протон
вчера в 20:25
Сомневаюсь, что Газизов рассчитывал на него как на футболиста.
Урунов - это чисто проект, специально выращенный и привезенный из Узбекистана, чтобы на нем хорошо распилить.
В огромном минусе Спартак, Урал и Уфа (наверное).
В огромном плюсе Газизов и сам Урунов (он бы наверное за всю жизнь в родной стране не заработал, сколько за 3 года в РФ).
Странная какая то карьера у пацана
makkie
makkie
вчера в 19:09
Совсем потерялся парень.
Возвращается бумеранг за фотки из ЦУМа и мутные схемы с Газизовым. Как футболист Урунов сдулся. Может пора на родину вернуться, может хоть там себя обретёт?
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 18:19
Футболист хороший.Но,не везёт ему
memphis
memphis
вчера в 17:57
Ушёл обратно на стройку
112910415
112910415
вчера в 17:06
Остон ...
Останься ! Звезда же ! )
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 16:52
Пора на родину
Izmar
Izmar
вчера в 16:40
Вот и хорошо, от балласта нужно освобождаться.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:37
"Не долго музыка играла"...
Байкал-38
Байкал-38 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 16:19
Если честно, то никогда не видел ничего выдающегося в Урунове.
Только Газизов его рекламировал. да ещё болельщики Спартака мне лично доказывали, что Урунов это будущая мировая звезда. Правда потом уже слышал много нелицеприятного от тех же кто за него тут слово держал.
Ещё мне интересно, сколько на самом деле Урунову. Дыма без огня не бывает, но история реально тёмная.
Cara Delevingne
Cara Delevingne
вчера в 16:08
Надеюсь, продав шмотки из ЦУМа, он сможет вернуться домой. Ах да, со шмоток надо обязательную таксу Шамильке отдать, 50-60 процентов, не меньше
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 15:48
Урунов катиться к Шамилю газизову.....) в ту сторону....
INGUSH
INGUSH
вчера в 15:15
Обои клеить умееШ? )
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:52
Урунов катится на дно.
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