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Газизов: «Кто поможет Урунову? Только он сам»

вчера, 12:59

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что клуб не проявляет интерес к полузащитнику Остона Урунова.

У него своя карьера, он идет дальше. Возвращение в «Уфу»? Думаю, вряд ли. Он сам себе карьеру делает, таких футболистов было много. Нужно взяться за голову и решить свои проблемы. А кто еще ему поможет? Только он сам.

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Все комментарии
makkie
makkie ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 14:35
Возможно и "Яндекс Такси" ))
makkie
makkie
вчера в 14:34
Ахах
Вот и вся "помощь" от Газизова. Когда Урунов что-то стоил и можно было выбить деньжат с покупателей - Шамиль тут как тут был и расписывал, какой Урунов крутой и какой на него высокий спрос. А сейчас открещивается от узбека - мол, ты кто такой, иди нафиг )))

В общем, жизнь щёлкнула по носу и Газизова, и Урунова за их поведение и махинации. И поделом обоим!
112910415
112910415
вчера в 13:48
Газизов : "Я его породил, я его и убью ."
Izmar
Izmar
вчера в 13:39
Если испорчен спартаком, то лучше оставить футбол.
LOpp
LOpp
вчера в 13:17
следующий клуб Урунова это - ГБУ Жилищник
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:16
Кто бы самой Уфе помог. А то на ладан дышат.
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:10
Сейчас Уфа это тупик...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:00
Он сам уже нечего не хочет ему и так хорошо!
Гость
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