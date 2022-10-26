Газизов: «Кто поможет Урунову? Только он сам»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что клуб не проявляет интерес к полузащитнику Остона Урунова.
У него своя карьера, он идет дальше. Возвращение в «Уфу»? Думаю, вряд ли. Он сам себе карьеру делает, таких футболистов было много. Нужно взяться за голову и решить свои проблемы. А кто еще ему поможет? Только он сам.
Вот и вся "помощь" от Газизова. Когда Урунов что-то стоил и можно было выбить деньжат с покупателей - Шамиль тут как тут был и расписывал, какой Урунов крутой и какой на него высокий спрос. А сейчас открещивается от узбека - мол, ты кто такой, иди нафиг )))
В общем, жизнь щёлкнула по носу и Газизова, и Урунова за их поведение и махинации. И поделом обоим!
Вот и вся "помощь" от Газизова. Когда Урунов что-то стоил и можно было выбить деньжат с покупателей - Шамиль тут как тут был и расписывал, какой Урунов крутой и какой на него высокий спрос. А сейчас открещивается от узбека - мол, ты кто такой, иди нафиг )))
В общем, жизнь щёлкнула по носу и Газизова, и Урунова за их поведение и махинации. И поделом обоим!