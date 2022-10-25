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В ЦСКА высказались о возможном уходе Дивеева и Зайнутдинова

вчера, 15:58

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал слухи о том, что защитник Игорь Дивеев и полузащитник Бахтиёр Зайнутдинов могут покинуть клуб.

ЦСКА всегда жил и будет жить в рыночных условиях. Мы уважаем наших игроков и понимаем, что они хотят развиваться, пробовать свои силы в топ-чемпионатах и иметь перспективы выступления в еврокубках. Поэтому в случае желания игрока и поступления адекватного предложения, разумеется, мы его рассмотрим.

При этом перед клубом всегда будут стоять самые высокие задачи — работа на трансферном рынке в преддверии нынешнего сезона это только подтверждает. Селекционеры никогда не заканчивают свою работу по поиску новых игроков, и оперативные «перестройки» в прошлые два трансферных окна этому лучшее доказательство. Да, рынок сейчас тяжёлый и специфичный, тем более не просто осуществлять трансферы и с учетом наших санкций. Но повторюсь: мы все видели, какую работу нам удалось проделать летом, поэтому текущая ситуация нас не сломит.

Поэтому хотим заверить наших болельщиков, что ни о какой «распродаже» игроков речи нет.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 17:08
В своих комментариях я иногда шучу.
И Вам не хворать!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 17:03
Ответ Р. Бабаева касается их в первую очередь.
Будь здрав.
Boricku
Boricku
вчера в 16:22
Это фейки, кому пешеходы кроме рпль нужны то...
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 16:21
Ну мы поняли, что распродажи игроков не будет, а как насчет Дивеева и Зайнутдинова?
Гость
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