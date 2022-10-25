Агент Дивеева: «Интерес клубов Серии А к Игорю был и остаётся»

Агент защитника ЦСКА прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны клубов Серии А.

Интерес клубов Серии А к Игорю был и остаётся. Что касается подвижек, то у него сейчас травма — какие могут быть подвижки? Игорь лечится и готовится к работе в основной группе. Интерес к Дивееву из других европейских лиг тоже есть.