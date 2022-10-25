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Агент Дивеева: «Интерес клубов Серии А к Игорю был и остаётся»

вчера, 16:36

Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны клубов Серии А.

Интерес клубов Серии А к Игорю был и остаётся. Что касается подвижек, то у него сейчас травма — какие могут быть подвижки? Игорь лечится и готовится к работе в основной группе. Интерес к Дивееву из других европейских лиг тоже есть.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:35
толпа скаутов у парадного подъезда ...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:12
Агент явно хочет бабла срубить. Италия - это для поднятия статуса игрока. Скорее всего - это намек на заключение нового, более жирного контракта.
Alexnvr
Alexnvr ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 17:57
Да я понял это. Вот тоже сыранизировал. Но надеюсь всё-таки будут таланты. А вся хрень закончится. Чё там на кольце было написано? "И это пройдёт":))))
Варвар7
Варвар7 ответ Alexnvr (раскрыть)
вчера в 17:39
Это была ирония!
5mhzpd4b3nwu
5mhzpd4b3nwu
вчера в 16:56
Какой ещё интерес?
Alexnvr
Alexnvr ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 16:55
После выступления Кокоши сомневаюсь в бурном интересе к нашим игрокам даже из второй лиги Буркина-Фасо.
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 16:53
Как уже задолбали высказывания агентов. Нельзя быть немного беременной. Либо да, либо нет. Это либо блохеры хрень выдумывают, либо агенты кошель набивают. Когда уже все начнут говорить по факту? И за слова притягиваться начнут.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:51
Сначала прошла информация, что четыре итальянских клуба ( «Салернитана», «Лацио», «Сампдория» и «Фиорентина») интересуются Дивеевым.
Потом один за одним клубы стали давать опровержения называя данную информацию "фейком".

Но и тут агент Дивеева не сдаётся: «Интерес клубов Серии А к Игорю был и остаётся».
И в конце добавил: "Интерес к Дивееву из других европейских лиг тоже есть".
Ждём названия команд из Ла Лиги, Лиги 1, Бундеслиги и АПЛ и их последующие опровержения.
нечитайло
нечитайло
вчера в 16:49
Интерес это ещё болтовня
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:43
Судя по последним сообщениям наши игроки прямо "нарасхват" в Европе!
Futurista
Futurista
вчера в 16:38
Гость
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