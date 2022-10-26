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«Бенфика» переиграла «Ювентус» и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов

сегодня, 00:37
БенфикаЛоготип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)4 : 3Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Бенфика» переиграла «Ювентус» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (4:3).

Антонио Силва забил дебютный гол встречи на 17-й минуте. Моизе Кин на 21-й счет сравнял. Жоау Мариу на 28-й с пенальти вновь вывел хозяев вперед. Затем Рафа Силва оформил дубль, отличившись на 35-й и 50-й минуте. Аркадиуш Милик на 77-й сократил отставание гостей, а гол Уэстона МакКенни на 79-й стал заключительным в этом поединке.

«Бенфика» идет на 2-м месте группы Н (11 пунктов), «Ювентус» занимает 3-е место (3 балла). «Орлы» вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, «бьянконери» лишились шансов на плей-офф турнира впервые с сезона 2013/14.

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Все комментарии
Sadjon
Sadjon
сегодня в 13:08
Бенфика проявила себя.......
galem72
galem72
сегодня в 11:53
Нужно срочно продлевать Бонуччи, а то вдруг перехватят зимой этого 35-летнего топаря. ))

При такой игре туринцам нечего делать в плей-офф ЛЧ. Самое то для них — это плей-офф ЛЕ. Но и здесь может произойти чудо на средиземноморском побережье Израиля: Маккаби вдруг одолеет Орлов и Юва останется без Европы.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 10:33
    алекc 1960
    алекc 1960
    сегодня в 10:27
    молодцы португалы!
    Zhgoon
    Zhgoon
    сегодня в 09:52
    Начали играть по методичкам Аллегри и отхватили по полной. Затем забили на тренера и играли как умели, добавив интригу на персональных качествах. Но уже все было упущено.
    Аллегри держит на цепи хороших игроков вместо того, чтобы довериться им. Он предпочитает пропустить меньше, чем противник, вместо того, чтобы стараться забить больше. Устаревшая и скучная тактика.
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 09:31
    Корсары жгут в этом году!
    Garrincha58
    Garrincha58
    сегодня в 09:25
    Аллегри давно пора тренировать в серии Б
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    сегодня в 08:17
    Под конец конечно расслабились, но довели матч до победу.
    Неэгоист
    Неэгоист
    сегодня в 08:14
    Неплохо...
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 08:09
    Хороший матч получился
    Izmar
    Izmar
    сегодня в 08:03
    Бенфику с победой!!!
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    сегодня в 07:54
    Бенфика красавцы, так держать.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 07:19
    Юве превращается в обычного середняка...
    нечитайло
    нечитайло
    сегодня в 06:48
    Отличная перестрелка
    Agamaga........
    Agamaga........
    сегодня в 06:38
    Бывает
    Don Nerazzurri
    Don Nerazzurri
    сегодня в 06:24
    Получите и распишитесь.
    wey4epry42gr
    wey4epry42gr
    сегодня в 06:23
    Синьора просто никакущая
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 06:17
    Пусть не вводит в заблуждение счёт матча! При счёте 4 : 1 Бенфика расслабилась и могла поплатиться за это! Юве надо срочно менять тренера!
    Nеrаzzurri
    Nеrаzzurri
    сегодня в 06:15
    Лол
    Привет болельщикам юве которые смеялись над Интером
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 05:49
    Юве всё ниже и ниже на дно.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 05:23
    Поздравляю болел Бенфики!
    SSC Napoli
    SSC Napoli
    сегодня в 05:10
    Красавцы!
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:06
    восхитительный футбол одной команды ...
    у второй - ностальгия по былой силе на фоне нынешней слабости
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 05:02
    Поздравляю Орлов!
    ballak144
    ballak144
    сегодня в 03:30
    Не удивлён, на играх Юве можно ставки делать и не плохо поднимать
    Colchoneros
    Colchoneros
    сегодня в 03:04
    Браво Бенфика!
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 02:58
    Бенфика опасный соперник
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 02:29
    А ведь если я правильно понимаю, у Юве с Маккаби не всё в порядке по личным встречам. Обменялись победами, но израильтяне забили на выезде. Или это сейчас не котируется при учёте личных встреч?
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 01:40, ред.
    «Бенфика» переиграла «Ювентус» и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов .

    Хочу опять же высказать своё мнение по поводу этого матча и того что вообще происходит со Старушкой Юве.

    Ну во-первых хочу поздравить всех болельщиков Бенфики с заслуженной Победой. И до семьдесят седьмой минуты как будто на поле летали одни орлы, которые загоняли хромого зайца. Бенфика бросила играть при счёте 4:1 , и это факт.

    Психологически команда была уже в раздевалке и отмечала свою беззаговорочную победу, при этом попивая шампанское 🍾 . И то что случилось после того как были сделаны замены у Юве, это совсем не заслуга этих замен. А то что Бенфика была уже в раздевалке. И даже если бы эти парни которые вышли на замену играли бы с самого начала этого матча, на исход это всё равно никак бы не повлияло

    Ювентус сам по себе сейчас находится в разобранном состоянии. И это не только множество травмированных, но и тактика и схемы устаревших методических тетрадей самого Аллегри. Вот пришёл в Бенфику немецкий специалист, и игра команды совершенно по-другому смотрится. Мы сегодня в этом убедились сами.

    Аллегри не тренер в современном футболе ⚽️ , его футбол изжил себя,
    он не прогрессивен. Мне как человеку который долгое время болеет за Юве очень неприятно то что происходит с командой и в какой футбол их заставляет играть товарищ Аллегри. Роналдо нет, Аллегри его выжил из команды, Дибала убежал, кто ему теперь мешает ???

    Аньелли, очнись, у тебя и так проблемы с финансами в клубе, так тебя Аллегри ещё и лишает заработка на еврокубках.

    Вообщем как-то так, на мой субъективный взгляд. Юве в любом случае пожелаю только Удачи ! Всем Добра !
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 01:01
    У Ювентуса нет защиты, совсем...
    Гость
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