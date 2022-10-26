«Бенфика» переиграла «Ювентус» и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов .

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сегодня, 00:37

«Бенфика» переиграла «Ювентус» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (4:3).

Антонио Силва забил дебютный гол встречи на 17-й минуте. Моизе Кин на 21-й счет сравнял. Жоау Мариу на 28-й с пенальти вновь вывел хозяев вперед. Затем Рафа Силва оформил дубль, отличившись на 35-й и 50-й минуте. Аркадиуш Милик на 77-й сократил отставание гостей, а гол Уэстона МакКенни на 79-й стал заключительным в этом поединке.

«Бенфика» идет на 2-м месте группы Н (11 пунктов), «Ювентус» занимает 3-е место (3 балла). «Орлы» вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, «бьянконери» лишились шансов на плей-офф турнира впервые с сезона 2013/14.