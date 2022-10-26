«Бенфика» переиграла «Ювентус» и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов .

«Бенфика» переиграла «Ювентус» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (4:3).
Антонио Силва забил дебютный гол встречи на 17-й минуте. Моизе Кин на 21-й счет сравнял. Жоау Мариу на 28-й с пенальти вновь вывел хозяев вперед. Затем Рафа Силва оформил дубль, отличившись на 35-й и 50-й минуте. Аркадиуш Милик на 77-й сократил отставание гостей, а гол Уэстона МакКенни на 79-й стал заключительным в этом поединке.
«Бенфика» идет на 2-м месте группы Н (11 пунктов), «Ювентус» занимает 3-е место (3 балла). «Орлы» вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, «бьянконери» лишились шансов на плей-офф турнира впервые с сезона 2013/14.
По игре:
Рабьо - просто дно.
Бонуччи - пенсионер
Влахович - уровень ЛЧ не тянет
Квадрат - играть может (живой), но на психе.
Остальные ... , остальные берегут ноги и здоровье, в ожидании нового тренера и спортдира, что в корне верно и прогнозируемо.
По игре:
Рабьо - просто дно.
Бонуччи - пенсионер
Влахович - уровень ЛЧ не тянет
Квадрат - играть может (живой), но на психе.
Остальные ... , остальные берегут ноги и здоровье, в ожидании нового тренера и спортдира, что в корне верно и прогнозируемо.
Хочу опять же высказать своё мнение по поводу этого матча и того что вообще происходит со Старушкой Юве.
Ну во-первых хочу поздравить всех болельщиков Бенфики с заслуженной Победой. И до семьдесят седьмой минуты как будто на поле летали одни орлы, которые загоняли хромого зайца. Бенфика бросила играть при счёте 4:1 , и это факт.
Психологически команда была уже в раздевалке и отмечала свою беззаговорочную победу, при этом попивая шампанское 🍾 . И то что случилось после того как были сделаны замены у Юве, это совсем не заслуга этих замен. А то что Бенфика была уже в раздевалке. И даже если бы эти парни которые вышли на замену играли бы с самого начала этого матча, на исход это всё равно никак бы не повлияло
Ювентус сам по себе сейчас находится в разобранном состоянии. И это не только множество травмированных, но и тактика и схемы устаревших методических тетрадей самого Аллегри. Вот пришёл в Бенфику немецкий специалист, и игра команды совершенно по-другому смотрится. Мы сегодня в этом убедились сами.
Аллегри не тренер в современном футболе ⚽️ , его футбол изжил себя,
он не прогрессивен. Мне как человеку который долгое время болеет за Юве очень неприятно то что происходит с командой и в какой футбол их заставляет играть товарищ Аллегри. Роналдо нет, Аллегри его выжил из команды, Дибала убежал, кто ему теперь мешает ???
Аньелли, очнись, у тебя и так проблемы с финансами в клубе, так тебя Аллегри ещё и лишает заработка на еврокубках.
Вообщем как-то так, на мой субъективный взгляд. Юве в любом случае пожелаю только Удачи ! Всем Добра !
Хочу опять же высказать своё мнение по поводу этого матча и того что вообще происходит со Старушкой Юве.
Ну во-первых хочу поздравить всех болельщиков Бенфики с заслуженной Победой. И до семьдесят седьмой минуты как будто на поле летали одни орлы, которые загоняли хромого зайца. Бенфика бросила играть при счёте 4:1 , и это факт.
Психологически команда была уже в раздевалке и отмечала свою беззаговорочную победу, при этом попивая шампанское 🍾 . И то что случилось после того как были сделаны замены у Юве, это совсем не заслуга этих замен. А то что Бенфика была уже в раздевалке. И даже если бы эти парни которые вышли на замену играли бы с самого начала этого матча, на исход это всё равно никак бы не повлияло
Ювентус сам по себе сейчас находится в разобранном состоянии. И это не только множество травмированных, но и тактика и схемы устаревших методических тетрадей самого Аллегри. Вот пришёл в Бенфику немецкий специалист, и игра команды совершенно по-другому смотрится. Мы сегодня в этом убедились сами.
Аллегри не тренер в современном футболе ⚽️ , его футбол изжил себя,
он не прогрессивен. Мне как человеку который долгое время болеет за Юве очень неприятно то что происходит с командой и в какой футбол их заставляет играть товарищ Аллегри. Роналдо нет, Аллегри его выжил из команды, Дибала убежал, кто ему теперь мешает ???
Аньелли, очнись, у тебя и так проблемы с финансами в клубе, так тебя Аллегри ещё и лишает заработка на еврокубках.
Вообщем как-то так, на мой субъективный взгляд. Юве в любом случае пожелаю только Удачи ! Всем Добра !