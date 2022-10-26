«Боруссия» Дортмунд и «Манчестер Сити» голов не забили

«Боруссия» Дортмунд и «Манчестер Сити» сыграли вничью в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:0).
Оба коллектива вышли в 1/8 финала турнира. «Горожане» возглавляют таблицу группы G (11 очков), «шмели» идут на 2-й позиции (8 баллов).
|Боруссия0 : 0Манчестер Сити
|Матч завершен
«Боруссия» Дортмунд и «Манчестер Сити» сыграли вничью в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:0).
Оба коллектива вышли в 1/8 финала турнира. «Горожане» возглавляют таблицу группы G (11 очков), «шмели» идут на 2-й позиции (8 баллов).
Игра полный отстой. Поняли по ходу что и так дальше пройдут и до свиданья, мы сами по себе а болельщики сами по себе.
Сколько можно доверять пенальти Марезу? Уже второй подряд не забивает.
Игра полный отстой. Поняли по ходу что и так дальше пройдут и до свиданья, мы сами по себе а болельщики сами по себе.
Сколько можно доверять пенальти Марезу? Уже второй подряд не забивает.