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«Боруссия» Дортмунд и «Манчестер Сити» голов не забили

сегодня, 00:12
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)0 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Боруссия» Дортмунд и «Манчестер Сити» сыграли вничью в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:0).

Оба коллектива вышли в 1/8 финала турнира. «Горожане» возглавляют таблицу группы G (11 очков), «шмели» идут на 2-й позиции (8 баллов).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:49
никто не хотел побеждать )
Gahi
Gahi
сегодня в 07:51, ред.
От этой игры ожидал большего, но видимо ничья в этой игре устраивала обе команды. А так же учитывая что Холанд из Дортмунда выбрал именно Манчестер Сити, то вся игра обеих команд была построина на том, чтобы сыграть в ничью. Футболисты на поле делали всё чтобы не забить гол друг другу и даже пенальти гости умудрились не забить. И свист с трибуны достаточно красноречиво давал оценку такой игры в котором не было забито голов. А вот в остальных матчах этого дня голов было очень много!
Elliada
Elliada
сегодня в 07:44
Как я и говорил, ничья. Сити обеспечил себе выход в плей-офф, смысла напрягаться не было. Единственное, что раздражает это промах Мареза. Рияд не в первый раз не забивает пенальти. Нужно найти другого исполнителя.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:02
Да уж... Вот этого не ожидал
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:53
Случился самый невероятный результат.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 05:51
Решили сильно не напрягаться.
adekvat
adekvat
сегодня в 05:21
Да тяжёлый тур для ставок был.
TSG HOFFENHEIM
TSG HOFFENHEIM
сегодня в 04:30
Вышли, покатали мяч, зашли.
yx3cfzs6as9t
yx3cfzs6as9t
сегодня в 04:23
Не напрягались обе
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:59
Такой футбол зрителям не нужен.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 02:59
С такой игрой не светит даже полуфинал
Ironigor
Ironigor ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:13, ред.
В прошлой игре забил Боруссии любимой, очень красивый гол!)
протон
протон
сегодня в 01:08
Холланд не слишком и горит желанием забить Дортмунду. Видать привязался всё-таки к клубу. Странный он парень, в отличие от французской фифы, очень уважительно относится к другим.
Игра полный отстой. Поняли по ходу что и так дальше пройдут и до свиданья, мы сами по себе а болельщики сами по себе.
Сколько можно доверять пенальти Марезу? Уже второй подряд не забивает.
xfv37pxxdhb7
xfv37pxxdhb7
сегодня в 01:02
А мне не понравилась игра.
Илья85
Илья85 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:28
Вечная проблема Пепа,отсутсвие вторго плана . Идеальная игра с Холондом на острие,но если его закроют ,то все,то реально перекатывание мяча и отсутствие понимания,что делать
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:14
Если честно то эта игра в перекатушки, в исполнении Манчестер Сити уже начинают раздражать.
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