«Реал» потерпел первое поражение в сезоне

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сегодня, 00:22

«РБ Лейпциг» обыграл «Реал» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (3:2).

Йошко Гвардиол открыл счет на 13-й минуте. На 18-й Кристофер Нкунку удвоил преимущество хозяев. Винисиус Жуниор на 44-й минуте отыграл один из мячей, но Тимо Вернер на 81-й восстановил разрыв в счете. Окончательный счет на 90+4-й минуте установил Родриго, реализовав пенальти.

«Быки» идут на 2-й строчке в группе F (9 баллов), «сливочные» лидируют в квартете (10 баллов).