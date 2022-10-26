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«Реал» потерпел первое поражение в сезоне

сегодня, 00:22
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг3 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«РБ Лейпциг» обыграл «Реал» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (3:2).

Йошко Гвардиол открыл счет на 13-й минуте. На 18-й Кристофер Нкунку удвоил преимущество хозяев. Винисиус Жуниор на 44-й минуте отыграл один из мячей, но Тимо Вернер на 81-й восстановил разрыв в счете. Окончательный счет на 90+4-й минуте установил Родриго, реализовав пенальти.

«Быки» идут на 2-й строчке в группе F (9 баллов), «сливочные» лидируют в квартете (10 баллов).

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Все комментарии
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 17:04, ред.
Рональду посылает всех, не новость. Но Зизу его легко ставил на место на треньках, например при пробитии штрафных.
Карло Рональду послал бы безапелляционее, уверен.
А вообще все всех посылают...
Но требл подряд в ЛЧ - это требл подряд в ЛЧ,
Baggio R.
Baggio R. ответ Сики Туранчокс (раскрыть)
сегодня в 15:22
Да-да. Помню, как Зидана строили и посылали Роналду и не только.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 13:36
В голове до сих пор не укладывается. Набрать 6 очков с Реалом и занять последнее место в группе…
Помню, Зенит как-то всего 6 очков в группе набрал и вышел в плей-офф ЛЧ, это рекорд был)))
LOpp
LOpp ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
сегодня в 13:20
жаль, что после таких побед цска даже в ЛЕ не вышли.
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
сегодня в 13:18, ред.
Я комментировал тут еще до матча, что Карло очень близок к первому фиаско и аргументировал.
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 13:17
ну во первых конспекты могли быть все равно, толькл иных предшественников:)
а вообще этот Реал понимал и строил Зизу, так что можешь поменять консспекты на технологические карты.
Baggio R.
Baggio R. ответ Сики Туранчокс (раскрыть)
сегодня в 12:37
Так-то Анчелотти выигрывал ЛЧ, когда ещё Зидан игроком был. Вряд ли ему нужны его конспекты.
Gulomjon Najimov
Gulomjon Najimov ответ S.L.I.P. (раскрыть)
сегодня в 10:47
    S.L.I.P.
    S.L.I.P. ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
    сегодня в 08:53
    Все, вопрос снимается. Клубы РПЛ и так в порядке, прошу прощения :)
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 08:19
    Хороший матч и решили задачу.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 08:05
    Ничего страшного не произошло
    ABir
    ABir
    сегодня в 08:03
    Даже полезно, что это случилось сейчас. Встряска нужна. А это поражение пока серьезно не на что не влияет. Звоночек.
    Мариарти77
    Мариарти77
    сегодня в 07:55
    Ничего Реал витали в облаках пусть этот матч будет уроком для них.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце ответ S.L.I.P. (раскрыть)
    сегодня в 07:30
    Ну если это полухолодный душ, то наш клуб из РПЛ делал Реалу не то, что холодный душ, а даже ледяной и не так давно.
    Лига чемпионов
    03.10.2018 ЦСКА - Реал 1:0
    13.12.2018 Реал - ЦСКА 0:3
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 07:27
    Когдато это должно было случиться!
    Izmar
    Izmar
    сегодня в 06:01
    Всегда побеждать тоже невозможно.
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 05:41
    Ну,. проиграл, ничего страшного.
    Romeo 777
    Romeo 777
    сегодня в 05:04
    Вернер специалист по Реалу. Третий сезон подряд в ЛЧ забивает в ворота Куртуа.
    112910415
    112910415
    сегодня в 04:44
    у Лейпцига большущий потенциал !
    qw87w42b6aet
    qw87w42b6aet
    сегодня в 04:31
    Весёлый матч получился
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 03:45
    Надо быстро забыть это.
    Amsterdamsche Ajax
    Amsterdamsche Ajax
    сегодня в 02:48
    На классе!
    Сики Туранчокс
    Сики Туранчокс
    сегодня в 01:12
    Папа Карло слабоват в шахматных партиях без конспектов Зидана и без парочки реальных пацанов на доске.
    Не на 0 очков была партия.
    Ладно, проехали.
    Он вроде усваивает уроки.
    И да, Милитао и Тчуамени сегодня - дно.
    Причем если краштесты Милитао не удивляют то многомиллионная Туча - это будет совсем нехорошо.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 01:05
    Получил Реал по ушам.
    протон
    протон
    сегодня в 01:05
    Винисиус сделал все чтобы Реал сегодня не выиграл! Не отдал несколько отличных моментов на Асенсио и Родриго, промазал с 20 см в пустые, ну и тянул время своими симуляциями! Боюсь что этот негр словил звезду! Это выйдет боком Реалу в будущем!
    Полезное поражение, как ни парадоксально. Матч не столь принципиальный, зато стал хорошим звоночком, что расслабляться не стоит, ибо до ЧМ нужно выиграть как можно больше матчей.
    Реал как всегда на расслабоне проводит групповой этап, ведь надо же слить минимум 1 матч сопернику.
    Без Вальверде и Модрича центр поля превращается в проходной двор. Камавинга всегда играет неважно, когда выходит в основе. Тчуамени, пока не Каземиро, который мог сделать жёсткий фол, чтобы приструнить соперника.
    Честно, не понимаю, почему Реал выходит без "девятки". Столько потенциальных атак сорвалось из-за того, что в центре штрафной нет ни одного игрока Реала. Тут либо выпускай Мариано, либо зови кого-то из Кастильи. Вдруг там есть очередной Мората или Рауль де Томас.
    Giallorossi
    Giallorossi
    сегодня в 00:56
    С кем не бывает.
    YNWA
    YNWA
    сегодня в 00:50
    Рано или поздно это должно было случиться.
    YNWA
    YNWA
    сегодня в 00:48
    Нет ничего вечного!
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 00:48
    Реал не устоял - бывает.
    амурец
    амурец
    сегодня в 00:31
    Хоть и Реалу не принципиален был этот матч, но все равно хотелось бы победы
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