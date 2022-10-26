«Реал» потерпел первое поражение в сезоне

«РБ Лейпциг» обыграл «Реал» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (3:2).
Йошко Гвардиол открыл счет на 13-й минуте. На 18-й Кристофер Нкунку удвоил преимущество хозяев. Винисиус Жуниор на 44-й минуте отыграл один из мячей, но Тимо Вернер на 81-й восстановил разрыв в счете. Окончательный счет на 90+4-й минуте установил Родриго, реализовав пенальти.
«Быки» идут на 2-й строчке в группе F (9 баллов), «сливочные» лидируют в квартете (10 баллов).
Проигрыш по делу. Матч между теми, кому все равно, и командой, которой жизненно важно выйти в плей-офф, да ещё и на ее поле.
Поздравляю Энергетик Лейпциг, осталось не проиграть Шахтеру.
Тем не менее, стоит отметить, что при текущей мотивации турнирной, без Модрича, Бензема, Вальверде, Алабы (большую часть матча) выглядит безлико, хоть и мастеровито.
Проигрыш по делу. Матч между теми, кому все равно, и командой, которой жизненно важно выйти в плей-офф, да ещё и на ее поле.
Поздравляю Энергетик Лейпциг, осталось не проиграть Шахтеру.
Тем не менее, стоит отметить, что при текущей мотивации турнирной, без Модрича, Бензема, Вальверде, Алабы (большую часть матча) выглядит безлико, хоть и мастеровито.