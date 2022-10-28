Головин: «Постараемся удержать 2-е место в группе в Лиге Европы»

Полузащитник «Монако» прокомментировал ничью в матче группового этапа Лиги Европы против «Ференцвароша», которым руководит Станислав Черчесов.

Получилась неплохая игра. И мы, и они действовали на хороших скоростях, была достаточно высокая интенсивность. Конечно, есть определенное разочарование от того, что не удалось удержать победу. Всё-таки мы много времени провели в атаке, неплохо комбинировали, вели в счёте. С другой стороны, соперник играл дома. Естественно, они не хотели проигрывать.

Ситуация в таблице перед последним туром? Мы в любом случае будем играть на победу и постараемся сохранить второе место, чтобы пройти дальше в Лиге Европы.