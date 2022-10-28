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Головин: «Постараемся удержать 2-е место в группе в Лиге Европы»

вчера, 10:11
ФеренцварошЛоготип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)1 : 1Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал ничью в матче группового этапа Лиги Европы против «Ференцвароша», которым руководит Станислав Черчесов.

Получилась неплохая игра. И мы, и они действовали на хороших скоростях, была достаточно высокая интенсивность. Конечно, есть определенное разочарование от того, что не удалось удержать победу. Всё-таки мы много времени провели в атаке, неплохо комбинировали, вели в счёте. С другой стороны, соперник играл дома. Естественно, они не хотели проигрывать.

Ситуация в таблице перед последним туром? Мы в любом случае будем играть на победу и постараемся сохранить второе место, чтобы пройти дальше в Лиге Европы.

«Ференцварош» досрочно вышел в плей-офф с первого места в группе, «Монако» занимает второе место перед последним туром.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:28
Похоже так оно и будет.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:39
Сложная задача, на второе место желащих ещё две команды.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 10:17
Не занять второе место будет позором.
uaxuzxrz873c
uaxuzxrz873c
вчера в 10:13
Это отличный результат
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