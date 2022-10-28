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Корнеев: «„Спартак“ наконец-то угадал с главным тренером»

вчера, 09:57

Бывший футболист «Спартака» Игорь Корнеев высказался о работе Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

На мой взгляд, «Спартак» наконец-то угадал с главным тренером. Изменилась структура игры, виден рост игроков. Атмосфера внутри коллектива со стороны кажется прекрасной. Тактически «Спартак» также хорошо подкован. Я не давал Абаскалю оценок раньше, так как не знал его качеств. Сейчас, после небольшого периода наблюдения за командой, уже могу это сделать. Он хорош тактически, умеет расставить игроков и делает правильные замены. Плюс наладил атмосферу в команде, игроки у него прибавляют в мастерстве. С настроем на игру и физикой тоже порядок – команда бежит! Мне достаточно близок подход Абаскаля.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 15:31
«„Спартак“ наконец-то угадал с главным тренером... но тряпки уже приготовил...»
pomor45
pomor45
вчера в 13:04
Всё Корнееву кажется, а авансы раздаёт налево и направо. Каррера сделал Спартак чемпионом, но всё равно оказался не тем, кто Спартаку нужен. Так что, ЛОКО победить должны, но впереди паровоза тоже бежать не стоит.
ОПС
ОПС
вчера в 12:51
Время покажет, а мы посмотрим.
makkie
makkie
вчера в 11:59
Атмосфера внутри коллектива со стороны кажется прекрасной.
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Я бы назвал этого фактор самым важным и ключевым.
Сейчас действительно затишье, даже непривычно ))) при Федуне Абаскаль бы наверное уже в сентябре искал новое место работы. И наслушались бы мы всякого от всяких разных деятелей.

Но загадывать рано. Подождём окончания сезона - работы еще непочатый край!
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 11:26
В смысле наконец-то!?

Тедеско - 2 место в ЧР.
Витория - 1 место в группе ЛЕ.
Ваноли - Кубок России.

Посмотрим на работу Абаскаля в конце сезона, но при нем очень качественная игра!! И это невероятно радует!
galem72
galem72
вчера в 10:35
Да блин, может, хватит уже всяких прогнозов и оценок посреди сезона?! Когда турнир завершится, тогда и можно оценивать тренера и его работу.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 10:15
Выбор главного тренера в Спартаке: В какой руке? Молодец, угадал!
cska1948
cska1948
вчера в 09:59
Эх, Федуна нет на этого Абаскаля. А то бы он уже искал новую работу...
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