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Шалимов: «Кто соберёт сборную легионеров? Кто её будет тренировать?»

вчера, 19:32

Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался о возможных соперниках сборной России по контрольным играм.

Лучше сыграть с Узбекистаном или Таджикистаном, чем со сборной легионеров РПЛ. Иностранцы разве по своим сборным не разъезжаются?

Всех легионеров РПЛ мы знаем и видим. Нам нужно смотреть сборную на уровне команд, которых мы не видим. Да и кто соберёт сборную легионеров? Кто её будет тренировать? Нужно же два-три дня для тренировок. Как вообще состав выбирать?"

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:01
У нас тренеров неработающих больше чем футболистов ..в 4 раза...
Каждому легу можно по 2-3 тренера приставить...))
Сп62
Сп62 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 22:02, ред.
Надо добавить, что неплохой футболист Спартака и итальянского чемпионата.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:09
Шалимов не экс тренер Урала а бывший футболист спартака.
pomor45
pomor45
вчера в 20:07
Специалист по поиску проблем там, где их нет.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 20:04
Весьма прозрачный намёк от "тренера" Шалимова).
minai
minai
вчера в 19:41
Вот глупый, тренировать будет тренер, а собирать - собиратель легионеров. Кто же ещё.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:36
Вот ты и займись этим вопросом. Тебе всё равно делать нечего. )
63e5x6d4dhpy
63e5x6d4dhpy
вчера в 19:33
это не твоего ума дело...
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