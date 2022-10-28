Шалимов: «Кто соберёт сборную легионеров? Кто её будет тренировать?»

Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался о возможных соперниках сборной России по контрольным играм.
Лучше сыграть с Узбекистаном или Таджикистаном, чем со сборной легионеров РПЛ. Иностранцы разве по своим сборным не разъезжаются?
Всех легионеров РПЛ мы знаем и видим. Нам нужно смотреть сборную на уровне команд, которых мы не видим. Да и кто соберёт сборную легионеров? Кто её будет тренировать? Нужно же два-три дня для тренировок. Как вообще состав выбирать?"
Каждому легу можно по 2-3 тренера приставить...))
Каждому легу можно по 2-3 тренера приставить...))