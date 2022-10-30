Левандовски и Холанд забили 45% всех голов в лиге в своих командах

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски и форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стали самыми результативными бомбардирами своих команд в высших лигах Испании и Англии соответственно.
Они забили 45% голов своих команд. 34-летний Левандовски забил 13 из 29 голов «Барселоны» в Ла Лиге, 22-летний Холанд — 17 голов из 37 забитых «Манчестер Сити» в АПЛ.
Это лучший показатель среди всех футболистов в мире.
Я решительно не понимаю, почему упорно продолжают не замечать тот факт, что именно индивидуально Левандовски даже не сильный футболист, а средний. Про игру поляка в любом большом матче даже упоминать не стоит.
П.с. тот же Дзюба лучший бомбардир чемпионатов России, он что лучший футболист у нас?
Я решительно не понимаю, почему упорно продолжают не замечать тот факт, что именно индивидуально Левандовски даже не сильный футболист, а средний. Про игру поляка в любом большом матче даже упоминать не стоит.
П.с. тот же Дзюба лучший бомбардир чемпионатов России, он что лучший футболист у нас?
Бензема пока играет в Реале, не понятно как бы он смотрелся уйдя из клуба или вернувшись хотя бы в Лион, смог бы он там тащить клуб на титул и победу в ЛЧ - я в этом сильно сомневаюсь. И то когда у Реала не шла игра вылетали от Аякса 1-4 и это был трехкрастный обладатель ЛЧ, после от МС и Челси.
Космический Месси в первом сезоне за ПСЖ было голов меньше забито за сезон, чем у Левандовского за поливину нынешнего, имея в напарниках Неймара и Мбаппе
Мбаппе и ПСЖ пропускали Лилль выше себя, и раз за разом проваливаются на стадиях плейофф ЛЧ, единственный фарт ПСЖ был когда они получили в соперники легкую сетку плеййофф, как раз обошли Боруссию, Аталанту и Лейпциг, но где он или Неймар были в финале против Баварии???? К слову. которую Поляк выиграл и за которую его лишили ЗМ, сославшись пандемией, хотя что им мешало онлайн провести голосование, если бы в 20 году на золотой мяч шел бы Бензема с Реалом в ЛЧ или Мбаппе с ПСЖ и даже Месси с Барсой им бы отдали ЗМ, но его кинули также как Рибери в 13, Снейдера в 10, их-то на голосованиии поимели, а поляка просто онулировав результаты 20 года.
Холанд, к слову, в двух матчах с Ливерпулем ничего не показал, при это чуть с ним не проиграли Ньюкаслу, а с остальными фаворитами не играли, кроме непонятного и проблемного МЮ.
P.S. Но исключать то что сегодня Левандовски входит последние годы в тройку лучших забивающих футболистов мира никак нельзя.
Бензема пока играет в Реале, не понятно как бы он смотрелся уйдя из клуба или вернувшись хотя бы в Лион, смог бы он там тащить клуб на титул и победу в ЛЧ - я в этом сильно сомневаюсь. И то когда у Реала не шла игра вылетали от Аякса 1-4 и это был трехкрастный обладатель ЛЧ, после от МС и Челси.
Космический Месси в первом сезоне за ПСЖ было голов меньше забито за сезон, чем у Левандовского за поливину нынешнего, имея в напарниках Неймара и Мбаппе
Мбаппе и ПСЖ пропускали Лилль выше себя, и раз за разом проваливаются на стадиях плейофф ЛЧ, единственный фарт ПСЖ был когда они получили в соперники легкую сетку плеййофф, как раз обошли Боруссию, Аталанту и Лейпциг, но где он или Неймар были в финале против Баварии???? К слову. которую Поляк выиграл и за которую его лишили ЗМ, сославшись пандемией, хотя что им мешало онлайн провести голосование, если бы в 20 году на золотой мяч шел бы Бензема с Реалом в ЛЧ или Мбаппе с ПСЖ и даже Месси с Барсой им бы отдали ЗМ, но его кинули также как Рибери в 13, Снейдера в 10, их-то на голосованиии поимели, а поляка просто онулировав результаты 20 года.
Холанд, к слову, в двух матчах с Ливерпулем ничего не показал, при это чуть с ним не проиграли Ньюкаслу, а с остальными фаворитами не играли, кроме непонятного и проблемного МЮ.
P.S. Но исключать то что сегодня Левандовски входит последние годы в тройку лучших забивающих футболистов мира никак нельзя.