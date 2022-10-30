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Левандовски и Холанд забили 45% всех голов в лиге в своих командах

вчера, 14:49

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски и форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стали самыми результативными бомбардирами своих команд в высших лигах Испании и Англии соответственно.

Они забили 45% голов своих команд. 34-летний Левандовски забил 13 из 29 голов «Барселоны» в Ла Лиге, 22-летний Холанд — 17 голов из 37 забитых «Манчестер Сити» в АПЛ.

Это лучший показатель среди всех футболистов в мире.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:15
Ну логично почему одна победа у Левандовски. Ты же знаешь какие мощные были команды Реал и Барселона. Сколько они тратили на супер игроков и кого покупала Бавария. Из Баварии ушёл в расцвете сил Тони Кроос в Реал, а это уже о многом говорит.
Ну и твои Де Брюйёне, Агуэро, Компани, Фернандиньо, Туре тоже сколько забивали и отдавали передач, но не выиграли до сих пор лигу чемпионов.
Elliada
Elliada ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 19:00, ред.
Главное не количество, а качество. Лучше забить 5 голов, которые помогут выиграть трофеи, чем забить 50 и остаться без титулов.

У поляка 91 голов в ЛЧ и одна победа. У Месси 4, у Роналду и Бензема по 5, у Рауля 3 победы в ЛЧ. Эти игроки лучшие бомбардиры ЛЧ.
Elliada
Elliada ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 18:59
Холанн молод. У него вся карьера впереди. Не факт, что проведет всё время в МС. Оценивать его сейчас глупо. Поляк уже на закате карьеры. Чего он достиг??? Все титулы заслуги Баварии. Бавария до его перехода выигрывала ЛЧ и чемпионат. С ним за 8 лет одна ЛЧ, которая была по сокращенному формату. К тому же, голы поляка в той ЛЧ не были решающими.
Karkaz
Karkaz
вчера в 18:55
Левандовски в Сити, с такими партнёрами уже бы под 30-ку наколотил голов.
Karkaz
Karkaz ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:53
МС с Холландом не выиграет ЛЧ, а сам Холланд со сборной Норвегии не выиграет ЧМ, будешь Холланда называть средним и переоценённым игроком?
Elliada
Elliada ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 17:36
1. То есть в МЮ и Ювентусе не было сильных партнеров, поэтому балласт скатился??????? То есть не он развалил эти клубы? Как тогда объяснишь, что до его прихода эти клубы показывали лучший результат, причем с теми же футболистами?? Как объяснишь, что балласт просто никакой в сборной, где у него сильные партнеры??? Нечего искать ему оправдания. Он балласт.

2. Поляка никто не "кидал". ЗМ отменили за месяц до того, как Бавария выиграла ЛЧ. Почему этот факт всегда замалчивается?

3. Никто не спорит, что поляк много забивает. Но цена этим голам 0. Что с ним, что без него Бавария и Барселона показывают одинаковый результат. Забивать много голов - не значит быть лучшим. Для этого есть награда - Золотая Бутса.

4. Холанн молод. Он только начинает свой путь, а поляк уже сформировавшийся футболист. Холанн не кричит на каждом углу, что его лишили ЗМ, не шантажирует свой клуб. Сравнивать его с поляком глупо.
Elliada
Elliada
вчера в 17:26
Левандовски и в сборной много забивает. И что? 4-е место в группе на всех турнирах, а на некоторые квалификацию пройти не смогли. Лучший результат - 1/4 финала на Евро 2016. И на том Евро у поляка 1 гол. В Барселоне много забивает. И что? В ЛЕ будут играть, как и в прошлом году.

Если количество не переходит в качество, то грош цена таким голам. Поляк средненький переоцененный игрок. Что с ним, что без него Бавария и Барселона показывают одинаковый результат
DXTK
DXTK ответ AmIIIeR89 (раскрыть)
вчера в 17:25, ред.
Ну мы же видим во что превратился Роналду без сильных игроков и сыгранной команды. - в футболиста скамейки запасных.

Бензема пока играет в Реале, не понятно как бы он смотрелся уйдя из клуба или вернувшись хотя бы в Лион, смог бы он там тащить клуб на титул и победу в ЛЧ - я в этом сильно сомневаюсь. И то когда у Реала не шла игра вылетали от Аякса 1-4 и это был трехкрастный обладатель ЛЧ, после от МС и Челси.

Космический Месси в первом сезоне за ПСЖ было голов меньше забито за сезон, чем у Левандовского за поливину нынешнего, имея в напарниках Неймара и Мбаппе

Мбаппе и ПСЖ пропускали Лилль выше себя, и раз за разом проваливаются на стадиях плейофф ЛЧ, единственный фарт ПСЖ был когда они получили в соперники легкую сетку плеййофф, как раз обошли Боруссию, Аталанту и Лейпциг, но где он или Неймар были в финале против Баварии???? К слову. которую Поляк выиграл и за которую его лишили ЗМ, сославшись пандемией, хотя что им мешало онлайн провести голосование, если бы в 20 году на золотой мяч шел бы Бензема с Реалом в ЛЧ или Мбаппе с ПСЖ и даже Месси с Барсой им бы отдали ЗМ, но его кинули также как Рибери в 13, Снейдера в 10, их-то на голосованиии поимели, а поляка просто онулировав результаты 20 года.

Холанд, к слову, в двух матчах с Ливерпулем ничего не показал, при это чуть с ним не проиграли Ньюкаслу, а с остальными фаворитами не играли, кроме непонятного и проблемного МЮ.

P.S. Но исключать то что сегодня Левандовски входит последние годы в тройку лучших забивающих футболистов мира никак нельзя.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 17:10
Голы Левандовски в матчах с:
- Реал Сосьедад
- Вальядолид
- Севилья
- Виктория Пльзень
- Кадис
- Эльче
- Мальорка
- Интер
- Вильяреал
- Атлетик
- Валенсия
Матчи, в которых Левандовски потерялся (искали, так и не нашли):
- Бавария (дважды)
- Интер
- Реал Мадрид

Вроде забивает, но есть огромное очевидное НО
Бoрат
Бoрат ответ R.Carlos. (раскрыть)
вчера в 16:40
Точно больше чем гелевый пеналда в АПЛ
ДСА
ДСА
вчера в 16:01
На них вся надежда, а если они не забивают, то всё валится из рук.
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 16:00
Смешно говорить о напарниках человеку, которому уже второй год требуют ЗМ. То есть футболист, индивидуально сильнейший на планете (как бы именно об этом награды) не может ничего сделать ИНДИВИДУАЛЬНО? Чтоооо?
Я решительно не понимаю, почему упорно продолжают не замечать тот факт, что именно индивидуально Левандовски даже не сильный футболист, а средний. Про игру поляка в любом большом матче даже упоминать не стоит.
П.с. тот же Дзюба лучший бомбардир чемпионатов России, он что лучший футболист у нас?
Неэгоист
Неэгоист ответ R.Carlos. (раскрыть)
вчера в 15:59
Шерифы и Омонии в Лиге 1 не играют.... А-ха-ха-ха...
vlasovca
vlasovca
вчера в 15:51
Два претендента на золотую бутсу.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:50, ред.
Для "МС", если Холланд будет забивать чуть меньше, не страшно. А вот если это перестанет делать Левандовски, - "Барселоне" нужно " сушить вёсла". И не только их, но и всю лодку, перевернув её на берегу вверх дном..
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 15:43
Две машины по забиванию голов!
R.Carlos.
R.Carlos.
вчера в 15:30
А ГнОМИК в лиге 1 сколько ?
Кипер_1
Кипер_1
вчера в 15:05
17 из 34 это 50%, а не 45%
DXTK
DXTK
вчера в 14:57
По показателям конечно Левандовски хорош, его голы по прежнему помогают быть в одном шаге от Реала, но ему нужны напарники по серьезней или более сыгранная команда без ярко вырожаных проблем. Холанду чуть проще, хотя многие ему предрекали провал, но сразу всех переубедил, да и все же МС явный фаворит чемпионата и ЛЧ, и напарники повыше классом, что нельзя сказать о современной Барселоне и тренеры Хави и Гвардиола все же из разных так сказать весовых категорий.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:53
Это их работа, которую они выполняют на отлично 👍
tam2deg88ah3
tam2deg88ah3
вчера в 14:52
Молодцы, вот это бомбардиры...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:50
На то они и бомбардиры...
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