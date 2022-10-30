Левандовски и Холанд забили 45% всех голов в лиге в своих командах

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вчера, 14:49

Нападающий «Барселоны» и форвард «Манчестер Сити» стали самыми результативными бомбардирами своих команд в высших лигах Испании и Англии соответственно.

Они забили 45% голов своих команд. 34-летний Левандовски забил 13 из 29 голов «Барселоны» в Ла Лиге, 22-летний Холанд — 17 голов из 37 забитых «Манчестер Сити» в АПЛ .

Это лучший показатель среди всех футболистов в мире.