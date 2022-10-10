700 голов! Роналду продолжает творить историю

Но Месси снова наступает на пятки.
На волне ненависти
«Криштиану уже не тот», «Нужно было вовремя уходить», «Он только портит атмосферу»… Чего только не говорят про Криштиану Роналду в последнее время. И болельщики «Манчестер Юнайтед», и недоброжелатели. Относиться к португальскому ветерану можно по-разному, оценивать его игру — тоже. Но нельзя пройти мимо исторического достижения.
Молчавший и даже уже будто списанный со счетов Роналду выстрелил в игре чемпионата Англии с «Эвертоном» и не только принес победу МЮ над «ирисками», но и забил 700-й гол в клубной карьере. Выдающееся достижение. Пусть это и первый гол Криштиану в нынешнем сезоне Премьер-Лиги. В сентябре он забил в Лиге Европы «Шерифу». Эти два мяча – все «богатство» португальца в сезоне, однако эхо величия Роналду таково, что даже они – отдельный повод для масштабных обсуждений.
Собрал 700
Как известно, в «Юнайтед» Роналду переживает свой второй период. В прошлом сезоне он был довольно продуктивен, несмотря на не лучшие результаты команды. Всего же за два периода в клубе Криштиану забил 144 мяча. Самым результативным периодом было выступление в «Реале», где он отличился 450 раз, еще 101 гол успел забить за «Ювентус» и всего пять – за «Спортинг».
Интересно, что исторического гола на «Гудисон Парк» могло и не случиться, поскольку Роналду начал матч на скамейке запасных, к чему все привыкли. Он вышел на 29-й минуте вместо травмированного Антони Марсьяля и был настроен весьма решительно, выдав шикарный перфоманс даже без учета гола на 44-й.
Роналду начал карьеру в 2002 году. Это означает, что в среднем за сезон он забивает 35 мячей. А ведь за плечами уже двадцать сезонов. Потрясающая средняя стабильность.
Восхищенная реакция
«Это выдающийся игрок, один из величайших. Это украшение эпохи, где был он и Месси, — сказал после игры главный тренер „Эвертона“ Фрэнк Лэмпард. – Сравнения не имеют значения. Они оба невероятные футболисты. Достигнутые ими показатели – ненормальны, но с ними они стали обычными. Когда у него было 699 мячей, я хотел, чтобы свой 700-й он забил до игры с нами».
«Это впечатляет, когда ты забиваешь 700 мячей. Это огромное достижение, — сказал уже тренер МЮ Эрик тен Хаг. – Я очень рад за него, поздравляю с этим выступлением. Рад, что он наконец-то забил в нынешнем сезоне в АПЛ. Ему это было важно. Уверен, что теперь голов будет больше».
«Голы Роналду считать тяжело, потому что каждая неделя может принести новый рекорд, - сказал партнер Криштиану по МЮ и сборной Португалии Бруну Фернандеш. – Я очень рад. Он усердно работал, чтобы добиться этого. Сейчас он забил, и команда победила – для него это главное».
Подробные цифры
В прошлом году Роналду уже вошел в историю как самый результативный игрок на международной арене. Он оформил дубль в составе сборной Португалии в игре с Ирландией, что довело число его голов за национальную команду до 111. И он обошел предыдущего рекордсмена Али Даеи, который за Иран забил 109 мячей с 1993 по 2006 год.
На клубном уровне Роналду является лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов. У него 140 голов, что на 13 больше, чем у его принципиального оппонента Лионеля Месси. Последний гол Роналду в ворота «Эвертона» также увеличил отрыв от аргентинца по числу голов в клубной карьере: у Месси в составе «Барселоны» и ПСЖ 691 забитый мяч.
Всего на клубном уровне для 700 голов Роналду потребовалось провести 943 матча. В сборной Португалии на данный момент у него уже 117 мячей. И это в 191 матче. Гол в ворота «Эвертона» был не очень типичным для Роналду. Он его забил левой ногой. Всего таких мячей у португальца в составе МЮ лишь 22 при 97, забитых правой ногой, и 24, забитых головой. Суммарно 66 процентов всех своих мячей Роналду забил именно правой, а на голову приходится 17 процентов. Подавляющее большинство его голов было забито из пределов штрафной площади – 473 мяча в общей сложности.
А если возвращаться конкретно к матчу с «Эвертоном», то здесь Роналду поспособствовал и общекомандному историческому достижению. МЮ стал первым клубом в истории Премьер-Лиги, который выиграл сто матчей, в которых пропускал первым. На втором месте идет «Тоттенхэм» с 96 матчами и «Ливерпуль» с 85 такими играми.
Опасная конкуренция
Однако это выдающееся достижение может быть перебито вскоре другим величайшим футболистом эпохи – Месси. Мы уже упомянули, что на клубном уровне аргентинец отстает от Роналду всего на девять мячей. И можно сравнить их продуктивность в нынешнем сезоне. Криштиану в МЮ играет нерегулярно, хотя сейчас ситуация может измениться. На его счету в нынешнем сезоне всего два забитых мяча за «Юнайтед». В этой игре с «Эвертоном» он снова вышел на замену – в пятом матче подряд. Такого не было с его юных лет и игры за «Спортинг».
А Месси после невнятного прошлого сезона в этом уже разыгрался не на шутку и ведет ПСЖ вперед вместе с Неймаром и Мбаппе. У Лионеля в нынешнем сезоне семь забитых мячей в 12 матчах за парижан. И пусть Кристоф Гальтье зачастил с тем, чтобы менять Месси в конце встреч, в ПСЖ Лионель играет более весомую роль, чем Роналду – в МЮ. Так что вполне возможно, мы увидим новый виток заочного соперничества между этими выдающимися футболистами.
Правильно сидел на скамейке запасных, за него пахали партнеры, забил эвертону, который в прошлом году кое как спасся от вылета, незаменимым игроком сразу стал.
Чего же этот герой, тогда бежит с олд траффорда и ищет себе команду играющую в ЛЧ, чего же тогда фаны МЮ просят рекордсмена уйти, ведь он тащит? и самое смешное, что не один ТОП клуб Европы не хочет его видеть у себя?!!! даже Тен Хаг его на скамейку посадил, не один другой тренер так не смог бы с ним поступить.
PS Победили на соплях Эвертон, Рон забил победный гол, такое ощущение что МЮ выиграл снова АПЛ или ЛЧ..........
Правильно сидел на скамейке запасных, за него пахали партнеры, забил эвертону, который в прошлом году кое как спасся от вылета, незаменимым игроком сразу стал.
Чего же этот герой, тогда бежит с олд траффорда и ищет себе команду играющую в ЛЧ, чего же тогда фаны МЮ просят рекордсмена уйти, ведь он тащит? и самое смешное, что не один ТОП клуб Европы не хочет его видеть у себя?!!! даже Тен Хаг его на скамейку посадил, не один другой тренер так не смог бы с ним поступить.
PS Победили на соплях Эвертон, Рон забил победный гол, такое ощущение что МЮ выиграл снова АПЛ или ЛЧ..........