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700 голов! Роналду продолжает творить историю

вчера, 09:25
Роналду
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Но Месси снова наступает на пятки.

На волне ненависти

«Криштиану уже не тот», «Нужно было вовремя уходить», «Он только портит атмосферу»… Чего только не говорят про Криштиану Роналду в последнее время. И болельщики «Манчестер Юнайтед», и недоброжелатели. Относиться к португальскому ветерану можно по-разному, оценивать его игру — тоже. Но нельзя пройти мимо исторического достижения.

Молчавший и даже уже будто списанный со счетов Роналду выстрелил в игре чемпионата Англии с «Эвертоном» и не только принес победу МЮ над «ирисками», но и забил 700-й гол в клубной карьере. Выдающееся достижение. Пусть это и первый гол Криштиану в нынешнем сезоне Премьер-Лиги. В сентябре он забил в Лиге Европы «Шерифу». Эти два мяча – все «богатство» португальца в сезоне, однако эхо величия Роналду таково, что даже они – отдельный повод для масштабных обсуждений.

Собрал 700

Как известно, в «Юнайтед» Роналду переживает свой второй период. В прошлом сезоне он был довольно продуктивен, несмотря на не лучшие результаты команды. Всего же за два периода в клубе Криштиану забил 144 мяча. Самым результативным периодом было выступление в «Реале», где он отличился 450 раз, еще 101 гол успел забить за «Ювентус» и всего пять – за «Спортинг».

Интересно, что исторического гола на «Гудисон Парк» могло и не случиться, поскольку Роналду начал матч на скамейке запасных, к чему все привыкли. Он вышел на 29-й минуте вместо травмированного Антони Марсьяля и был настроен весьма решительно, выдав шикарный перфоманс даже без учета гола на 44-й.

Роналду начал карьеру в 2002 году. Это означает, что в среднем за сезон он забивает 35 мячей. А ведь за плечами уже двадцать сезонов. Потрясающая средняя стабильность.

Восхищенная реакция

«Это выдающийся игрок, один из величайших. Это украшение эпохи, где был он и Месси, — сказал после игры главный тренер „Эвертона“ Фрэнк Лэмпард. – Сравнения не имеют значения. Они оба невероятные футболисты. Достигнутые ими показатели – ненормальны, но с ними они стали обычными. Когда у него было 699 мячей, я хотел, чтобы свой 700-й он забил до игры с нами».

«Это впечатляет, когда ты забиваешь 700 мячей. Это огромное достижение, — сказал уже тренер МЮ Эрик тен Хаг. – Я очень рад за него, поздравляю с этим выступлением. Рад, что он наконец-то забил в нынешнем сезоне в АПЛ. Ему это было важно. Уверен, что теперь голов будет больше».

«Голы Роналду считать тяжело, потому что каждая неделя может принести новый рекорд, - сказал партнер Криштиану по МЮ и сборной Португалии Бруну Фернандеш. – Я очень рад. Он усердно работал, чтобы добиться этого. Сейчас он забил, и команда победила – для него это главное».

Подробные цифры

В прошлом году Роналду уже вошел в историю как самый результативный игрок на международной арене. Он оформил дубль в составе сборной Португалии в игре с Ирландией, что довело число его голов за национальную команду до 111. И он обошел предыдущего рекордсмена Али Даеи, который за Иран забил 109 мячей с 1993 по 2006 год.

На клубном уровне Роналду является лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов. У него 140 голов, что на 13 больше, чем у его принципиального оппонента Лионеля Месси. Последний гол Роналду в ворота «Эвертона» также увеличил отрыв от аргентинца по числу голов в клубной карьере: у Месси в составе «Барселоны» и ПСЖ 691 забитый мяч.

Всего на клубном уровне для 700 голов Роналду потребовалось провести 943 матча. В сборной Португалии на данный момент у него уже 117 мячей. И это в 191 матче. Гол в ворота «Эвертона» был не очень типичным для Роналду. Он его забил левой ногой. Всего таких мячей у португальца в составе МЮ лишь 22 при 97, забитых правой ногой, и 24, забитых головой. Суммарно 66 процентов всех своих мячей Роналду забил именно правой, а на голову приходится 17 процентов. Подавляющее большинство его голов было забито из пределов штрафной площади – 473 мяча в общей сложности.

А если возвращаться конкретно к матчу с «Эвертоном», то здесь Роналду поспособствовал и общекомандному историческому достижению. МЮ стал первым клубом в истории Премьер-Лиги, который выиграл сто матчей, в которых пропускал первым. На втором месте идет «Тоттенхэм» с 96 матчами и «Ливерпуль» с 85 такими играми.

Опасная конкуренция

Однако это выдающееся достижение может быть перебито вскоре другим величайшим футболистом эпохи – Месси. Мы уже упомянули, что на клубном уровне аргентинец отстает от Роналду всего на девять мячей. И можно сравнить их продуктивность в нынешнем сезоне. Криштиану в МЮ играет нерегулярно, хотя сейчас ситуация может измениться. На его счету в нынешнем сезоне всего два забитых мяча за «Юнайтед». В этой игре с «Эвертоном» он снова вышел на замену – в пятом матче подряд. Такого не было с его юных лет и игры за «Спортинг».

А Месси после невнятного прошлого сезона в этом уже разыгрался не на шутку и ведет ПСЖ вперед вместе с Неймаром и Мбаппе. У Лионеля в нынешнем сезоне семь забитых мячей в 12 матчах за парижан. И пусть Кристоф Гальтье зачастил с тем, чтобы менять Месси в конце встреч, в ПСЖ Лионель играет более весомую роль, чем Роналду – в МЮ. Так что вполне возможно, мы увидим новый виток заочного соперничества между этими выдающимися футболистами.

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Все комментарии
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 16:13
Фантастические показатели
DXTK
DXTK
вчера в 13:11, ред.
очередная бесполезная статистика, очередной бесполезный рекорд, гол эвертону, до этого был хет-трик норвичу, где Роналду был в игре с Ман Сити? Ливерпулем? Арсеналом?

Правильно сидел на скамейке запасных, за него пахали партнеры, забил эвертону, который в прошлом году кое как спасся от вылета, незаменимым игроком сразу стал.

Чего же этот герой, тогда бежит с олд траффорда и ищет себе команду играющую в ЛЧ, чего же тогда фаны МЮ просят рекордсмена уйти, ведь он тащит? и самое смешное, что не один ТОП клуб Европы не хочет его видеть у себя?!!! даже Тен Хаг его на скамейку посадил, не один другой тренер так не смог бы с ним поступить.

PS Победили на соплях Эвертон, Рон забил победный гол, такое ощущение что МЮ выиграл снова АПЛ или ЛЧ..........
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 12:56
Не стареет ведь он нисколько!!!!
volga.kot
volga.kot
вчера в 12:55
Уникум!!!!!!!! Ну талантище
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:57
Роналду вчера сделал всё в одиночку, а не как Холанд подставил ногу под шикарный пас Де Брюйне
амурец
амурец
вчера в 10:52
Тут сравнение Месси и Роналду не уместно, Роналлу сейчас играет в сильннйшей лиге где каждый матч как бой и в никакому МЮ (к сожалению), Месси же играет в клубе не имеющим конкурентов в не самой серьезной лиге
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 10:50
Некоторые из нас, и я в том числе, не преминули воспользоваться временными неудачами Роналду и поиздеваться над ним, хотя в большинстве случаев эти "издевки" были шуточными. А если серьезно, то отрицать величайший талант Криштиану просто бессмысленно, и то что он, наряду с Месси - величайшие игроки этой эпохи, это бесспорно. Конечно, все когда-нибудь заканчивается, закончится и их время и они уйдут в историю, как ушли Пеле, Марадона, Эйсебио, Беккенбауэр и многие другие. Но пока, слава Богу, мы можем видеть и наслаждаться игрой этих "великих". Я уверен, что своего "последнего слова" ни Роналду, ни Месси еще не сказали.
myst5
myst5
вчера в 10:20
Не надо только сравнивать с мессии. Рон играет в полумертвой команде в сильнейшей лиги . А Месси в топ клубе у которого нет соперников в чемпионате
EL MAGNIFICО
EL MAGNIFICО
вчера в 09:48
Месси разыгрался? Где? В лиге фермеров? Там у него всего лишь 5 голов.Это в чемпе,где нет ни одной команды хотя бы с одним Мбаппе или Неймаром.
Роналду 2 сезон в АПЛ -19 голов в общем,месси -11 голов.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:29
Интересно он в МЛС тоже сможет столько забивать!?
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