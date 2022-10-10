700 голов! Роналду продолжает творить историю

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вчера, 09:25

Но Месси снова наступает на пятки.

На волне ненависти

«Криштиану уже не тот», «Нужно было вовремя уходить», «Он только портит атмосферу»… Чего только не говорят про Криштиану Роналду в последнее время. И болельщики «Манчестер Юнайтед», и недоброжелатели. Относиться к португальскому ветерану можно по-разному, оценивать его игру — тоже. Но нельзя пройти мимо исторического достижения.

Молчавший и даже уже будто списанный со счетов Роналду выстрелил в игре чемпионата Англии с «Эвертоном» и не только принес победу МЮ над «ирисками», но и забил 700-й гол в клубной карьере. Выдающееся достижение. Пусть это и первый гол Криштиану в нынешнем сезоне Премьер-Лиги. В сентябре он забил в Лиге Европы «Шерифу». Эти два мяча – все «богатство» португальца в сезоне, однако эхо величия Роналду таково, что даже они – отдельный повод для масштабных обсуждений.

Собрал 700

Как известно, в «Юнайтед» Роналду переживает свой второй период. В прошлом сезоне он был довольно продуктивен, несмотря на не лучшие результаты команды. Всего же за два периода в клубе Криштиану забил 144 мяча. Самым результативным периодом было выступление в «Реале», где он отличился 450 раз, еще 101 гол успел забить за «Ювентус» и всего пять – за «Спортинг».

Интересно, что исторического гола на «Гудисон Парк» могло и не случиться, поскольку Роналду начал матч на скамейке запасных, к чему все привыкли. Он вышел на 29-й минуте вместо травмированного Антони Марсьяля и был настроен весьма решительно, выдав шикарный перфоманс даже без учета гола на 44-й.

Роналду начал карьеру в 2002 году. Это означает, что в среднем за сезон он забивает 35 мячей. А ведь за плечами уже двадцать сезонов. Потрясающая средняя стабильность.

Восхищенная реакция

«Это выдающийся игрок, один из величайших. Это украшение эпохи, где был он и Месси, — сказал после игры главный тренер „Эвертона“ Фрэнк Лэмпард. – Сравнения не имеют значения. Они оба невероятные футболисты. Достигнутые ими показатели – ненормальны, но с ними они стали обычными. Когда у него было 699 мячей, я хотел, чтобы свой 700-й он забил до игры с нами».

«Это впечатляет, когда ты забиваешь 700 мячей. Это огромное достижение, — сказал уже тренер МЮ Эрик тен Хаг. – Я очень рад за него, поздравляю с этим выступлением. Рад, что он наконец-то забил в нынешнем сезоне в АПЛ . Ему это было важно. Уверен, что теперь голов будет больше».

«Голы Роналду считать тяжело, потому что каждая неделя может принести новый рекорд, - сказал партнер Криштиану по МЮ и сборной Португалии Бруну Фернандеш. – Я очень рад. Он усердно работал, чтобы добиться этого. Сейчас он забил, и команда победила – для него это главное».

Подробные цифры

В прошлом году Роналду уже вошел в историю как самый результативный игрок на международной арене. Он оформил дубль в составе сборной Португалии в игре с Ирландией, что довело число его голов за национальную команду до 111. И он обошел предыдущего рекордсмена Али Даеи, который за Иран забил 109 мячей с 1993 по 2006 год.

На клубном уровне Роналду является лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов. У него 140 голов, что на 13 больше, чем у его принципиального оппонента Лионеля Месси. Последний гол Роналду в ворота «Эвертона» также увеличил отрыв от аргентинца по числу голов в клубной карьере: у Месси в составе «Барселоны» и ПСЖ 691 забитый мяч.

Всего на клубном уровне для 700 голов Роналду потребовалось провести 943 матча. В сборной Португалии на данный момент у него уже 117 мячей. И это в 191 матче. Гол в ворота «Эвертона» был не очень типичным для Роналду. Он его забил левой ногой. Всего таких мячей у португальца в составе МЮ лишь 22 при 97, забитых правой ногой, и 24, забитых головой. Суммарно 66 процентов всех своих мячей Роналду забил именно правой, а на голову приходится 17 процентов. Подавляющее большинство его голов было забито из пределов штрафной площади – 473 мяча в общей сложности.

А если возвращаться конкретно к матчу с «Эвертоном», то здесь Роналду поспособствовал и общекомандному историческому достижению. МЮ стал первым клубом в истории Премьер-Лиги, который выиграл сто матчей, в которых пропускал первым. На втором месте идет «Тоттенхэм» с 96 матчами и «Ливерпуль» с 85 такими играми.

Опасная конкуренция

Однако это выдающееся достижение может быть перебито вскоре другим величайшим футболистом эпохи – Месси. Мы уже упомянули, что на клубном уровне аргентинец отстает от Роналду всего на девять мячей. И можно сравнить их продуктивность в нынешнем сезоне. Криштиану в МЮ играет нерегулярно, хотя сейчас ситуация может измениться. На его счету в нынешнем сезоне всего два забитых мяча за «Юнайтед». В этой игре с «Эвертоном» он снова вышел на замену – в пятом матче подряд. Такого не было с его юных лет и игры за «Спортинг».