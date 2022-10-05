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«Брюгге» побил рекорд среди бельгийских клубов в Лиге чемпионов

вчера, 09:46
БрюггеЛоготип футбольный клуб Брюгге2 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Брюгге» обыграл «Атлетико» (2:0) на групповом этапе Лиги чемпионов и набрал 9 очков в трех турах.

Таким образом, «Брюгге» побил рекорд для бельгийских клубов на этой стадии Лиги чемпионов (после трёх туров) и показал свой лучший результат по очкам за время выступлений на групповом этапе.

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Все комментарии
Бoрат
Бoрат
сегодня в 09:34
Почему то после побед над Байером, Порту и Атлетико, все хвалят Брюгге, но никто не 58ит эти три клуба
Если бы кто-то из наших проиграл, вони и визга было немеряно
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:13
Брюгге прет как танк.Молодцы!!!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:40
В Лиге Чемпионов они выглядят лучше, чем в собственном чемпионате.
Caniggia
Caniggia
вчера в 11:22
Брюгге пока главная сенсация этой ЛЧ! Молодцы!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 11:02, ред.
Главный аутсайдер группы Брюгге превратился в фаворита группы.
Первое место выглядит сенсационно, особенно смотря на разницу забитых и пропущенный мячей, а точнее забитые были, а вот пропущенных не было.
Ну если ещё победа дома над Байером 1:0 не выглядит сверхнеестественным, то выездная победа над Порту 4:0 и домашняя над Атлетико это уже сенсации.
Выйдет ли Брюгге из группы и с какого места? С большой доли вероятности, что да, даже если проиграет оставшиеся встречи, так как соперники будут терять очки в встречах между собой. Да есть вероятность не выхода, но она крайне мала.
К примеру Порту и Атлетико выигрывают у Брюгге и Байера, а между собой играют вничью. Тогда у Порту, Атлетико по 10 очков, а у Брюгге останется 9 и только лига Европы. Но Байер может заменить любой клуб или испортить им планы.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:02
Мои поздравления Брюгге.
shlomo
shlomo
вчера в 09:51
Атлетико очень плохо сыграл...
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