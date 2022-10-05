«Брюгге» побил рекорд среди бельгийских клубов в Лиге чемпионов

«Брюгге» обыграл «Атлетико» (2:0) на групповом этапе Лиги чемпионов и набрал 9 очков в трех турах.
Таким образом, «Брюгге» побил рекорд для бельгийских клубов на этой стадии Лиги чемпионов (после трёх туров) и показал свой лучший результат по очкам за время выступлений на групповом этапе.
Если бы кто-то из наших проиграл, вони и визга было немеряно
Если бы кто-то из наших проиграл, вони и визга было немеряно
Первое место выглядит сенсационно, особенно смотря на разницу забитых и пропущенный мячей, а точнее забитые были, а вот пропущенных не было.
Ну если ещё победа дома над Байером 1:0 не выглядит сверхнеестественным, то выездная победа над Порту 4:0 и домашняя над Атлетико это уже сенсации.
Выйдет ли Брюгге из группы и с какого места? С большой доли вероятности, что да, даже если проиграет оставшиеся встречи, так как соперники будут терять очки в встречах между собой. Да есть вероятность не выхода, но она крайне мала.
К примеру Порту и Атлетико выигрывают у Брюгге и Байера, а между собой играют вничью. Тогда у Порту, Атлетико по 10 очков, а у Брюгге останется 9 и только лига Европы. Но Байер может заменить любой клуб или испортить им планы.
Первое место выглядит сенсационно, особенно смотря на разницу забитых и пропущенный мячей, а точнее забитые были, а вот пропущенных не было.
Ну если ещё победа дома над Байером 1:0 не выглядит сверхнеестественным, то выездная победа над Порту 4:0 и домашняя над Атлетико это уже сенсации.
Выйдет ли Брюгге из группы и с какого места? С большой доли вероятности, что да, даже если проиграет оставшиеся встречи, так как соперники будут терять очки в встречах между собой. Да есть вероятность не выхода, но она крайне мала.
К примеру Порту и Атлетико выигрывают у Брюгге и Байера, а между собой играют вничью. Тогда у Порту, Атлетико по 10 очков, а у Брюгге останется 9 и только лига Европы. Но Байер может заменить любой клуб или испортить им планы.