«Брюгге» побил рекорд среди бельгийских клубов в Лиге чемпионов

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вчера, 09:46

«Брюгге» обыграл «Атлетико» (2:0) на групповом этапе Лиги чемпионов и набрал 9 очков в трех турах.

Таким образом, «Брюгге» побил рекорд для бельгийских клубов на этой стадии Лиги чемпионов (после трёх туров) и показал свой лучший результат по очкам за время выступлений на групповом этапе.