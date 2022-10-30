«Спартак» показал лучший первый круг РПЛ с сезона 2016/17

«Спартак» обыграл «Торпедо» (1:0) в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Красно-белые» набрали 32 очка после первого круга РПЛ. Это их лучший результат со времен чемпионского сезона-2016/17. Тогда «Спартак» набрал 37 очков после 15-и туров.
«Спартак» обыграл «Торпедо» (1:0) в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Красно-белые» набрали 32 очка после первого круга РПЛ. Это их лучший результат со времен чемпионского сезона-2016/17. Тогда «Спартак» набрал 37 очков после 15-и туров.
Спасибо Абаскалю и его ТШ за сознательное отношение к делу и профессионализм. Причём в составе выходят 10 россиян и Промес. Вдвойне приятно!
Спасибо Абаскалю и его ТШ за сознательное отношение к делу и профессионализм. Причём в составе выходят 10 россиян и Промес. Вдвойне приятно!