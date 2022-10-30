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«Спартак» показал лучший первый круг РПЛ с сезона 2016/17

вчера, 19:09

«Спартак» обыграл «Торпедо» (1:0) в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Красно-белые» набрали 32 очка после первого круга РПЛ. Это их лучший результат со времен чемпионского сезона-2016/17. Тогда «Спартак» набрал 37 очков после 15-и туров.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
вчера в 19:31, ред.
Вот этих 5 очков и не хватит для чемпионства)...эти 5 очков - проигрыш Ростову и ничья с ЦСКА...игры с ближайшими конкурентами...
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 19:18
Через пять лет ждём следующий такой же.
makkie
makkie
вчера в 19:16
Достойно!
Спасибо Абаскалю и его ТШ за сознательное отношение к делу и профессионализм. Причём в составе выходят 10 россиян и Промес. Вдвойне приятно!
Гость
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