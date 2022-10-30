Зобнин догнал Черчесова по количеству матчей за «Спартак»

Матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги против «Торпедо» стал юбилейным для полузащитника «Спартака» Романа Зобнина.
Эта игра стала для Зобнина двухсотой в составе «красно-белых». По этому показателю он вышел на 41-е место в истории московского клуба, сравнявшись со Станиславом Черчесовым. 40-е место занимает Евгений Макеев (202 матча).
200 матчей - значимое событие, тем более Зобнин пришёл в Спартак в 2016 году. Причём изначально на него рассчитывали, как на игрока ротации. А Рома сходу взял и застолбил за собой место в основе.
200 матчей - значимое событие, тем более Зобнин пришёл в Спартак в 2016 году. Причём изначально на него рассчитывали, как на игрока ротации. А Рома сходу взял и застолбил за собой место в основе.