Зобнин догнал Черчесова по количеству матчей за «Спартак»

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вчера, 21:03

Матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги против «Торпедо» стал юбилейным для полузащитника «Спартака» .

Эта игра стала для Зобнина двухсотой в составе «красно-белых». По этому показателю он вышел на 41-е место в истории московского клуба, сравнявшись со . 40-е место занимает (202 матча).