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Зобнин догнал Черчесова по количеству матчей за «Спартак»

вчера, 21:03
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

Матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги против «Торпедо» стал юбилейным для полузащитника «Спартака» Романа Зобнина.

Эта игра стала для Зобнина двухсотой в составе «красно-белых». По этому показателю он вышел на 41-е место в истории московского клуба, сравнявшись со Станиславом Черчесовым. 40-е место занимает Евгений Макеев (202 матча).

Зобнин догнал Черчесова по количеству матчей за «Спартак»

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:38
Усач негодует, как так?
makkie
makkie
вчера в 21:20
Рома наш Дед!))

200 матчей - значимое событие, тем более Зобнин пришёл в Спартак в 2016 году. Причём изначально на него рассчитывали, как на игрока ротации. А Рома сходу взял и застолбил за собой место в основе.
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