«Спартак» забил 24 мяча в последних 9 играх. Соболев и Промес справляются без Мозеса

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вчера, 20:23

Форварды по очереди выполняют функции диспетчера.

Довбня пережил 110 ударов против «Спартака»

И пропустил всего три мяча, хотя у «красно-белых» было 39 удара в створ в матчах против « СКА -Хабаровска», «Ротора» и «Торпедо», аутсайдеров РПЛ разных лет. Расчет тренеров был именно на везение голкипера в играх против московского клуба? Бабурин мог выйти, но остался на скамейке. Футбольное суеверие работало, но дальше в дело вмешались Соболев и Промес. Александр сначала сыграл головой после выноса голкипера, а потом перехватил мяч после неудачного действия соперника.

Форвард классно мыслит в новом сезоне – отодвинулся в середину поля, выдал правильный пас на Промеса. Квинси, разумеется, сильно повезло, но голландец технично и координировано шел к чужим воротам, классно проскочил голкипера. Не искал фол, не потерял мяч, хотя тот норовил улететь то за спину, то застрять при встрече с защитой. Голландский форвард «Спартака» забил 12-й гол за первый круг, а десятилетие назад Вандерсон и Мовсисян разделили награду снайперу года с 13 мячами на брата.

Колосков отказался называть Промеса легендой «Спартака», но простим 81-летнему человеку забывчивость. Похоже, бывший президент РФС не в курсе, что Квинси играл в РПЛ не «полтора года». Да, Аленичев, который провел на пару матчей меньше за «Спартак», чем голландец – легенда, но и чемпион России Промес не промах. Понятно, что не из-за победы над «Торпедо», но по совокупности достижений Квинси вполне себе легенда клуба.

Четыре гола от «Ростова» отрезвили команду Абаскаля

Тренер решил, что пора становиться гибкими, когда его коллектив получил четыре мяча в Ростове-на-Дону. После того поражения прошли 9 матчей без грубых осечек. Только с ЦСКА сыграли вничью 2:2, остальных соперников в РПЛ и кубке победили. Общая разница мячей – 24:6, только «Торпедо» и «Локомотив» пропускали от атаки Абаскаля по одному мячу. А соперники были классными. Упрямый «Факел», еще «Зенит» и «Крылья Советов». Разумеется, били также аутсайдеров, вроде «Локомотива» или «Химок».

Раньше «Спартак» частенько терял очки против середняков, те осечки рубили перспективы. Сейчас подход другой. Чтобы взломать низкую линию обороны «Торпедо», Абаскаль поднял высоко латералей. Пруцев помогал центральным защитникам, а в середине поля Зобнин и Игнатов делили пространство. Оба в связке имеют в своей карьере много матчей в линии атаки. Не забывайте, что Роман даже крайнего полузащитника не раз играл, хотя сегодня и испортил идеальный шанс, чтобы удвоить преимущество.

Хозяева часто сочетали проворство диспетчера Соболева, хитрость форварда Промеса и желание Николсона давить на защитников. Шамару игра не удается, как и Игнатову. Но хватает связки Соболева и Промеса, ведь у голландца 12 голов и 6 ассистов, а у Александра 7 мячей и 4 голевые передачи в РПЛ . В статистику не добавят пас против «Торпедо», ведь мяч касался после этого игроков гостей, но суть все, кто видел решающую атаку, понимают – Соболев создал еще один победный мяч.

Возвращением Мозеса и Мартинса сделает их ещё сильнее

У «Зенита» нет в лазарете Вендела и Клаудиньо. У ЦСКА не вне игры Карраскаль и Медина, если не считать офсайды по ходу матчей. «Динамо» потеряло Шиманьски – сопоставимый уход с потерей Мозеса, который планировался на сезон в роли «десятки». Но даже без нигерийца Абаскаль справился. Понятно, что с ЦСКА вряд ли можно говорить, что одна из команд точно наработала на победу. Но не забываем, что Чалов сравнял счет после перерыва, «Спартак» вел.

Могли собрать девять побед подряд. И причина в нападении. Если Николсон, Зиньковский и Игнатов своей игрой ставили больше вопросов, чем давали ответов, то Промес и Соболев в ударе. Конечно, у них тоже бывают спады. А ротация третьего в атаке напоминает, что в середине поля теперь нет не только Мозеса, но и Мартинса – полузащитник активно поднимался в штрафную площадь, делая то, что мог бы Бакаев, если бы Зелимхан не приостановил карьеру на лавке в «Зените».

Абаскаль не жалуется, вечно ищет умных молодых ребят. Кроме Мелешина, который забил в РПЛ и кубке, есть хавбек Зорин. Против «Торпедо» 18-летний Даниил не сыграл так ярко, как против «Химок», когда отдал голевую передачу, но насыщение атаки людьми с пасом и понимаем, как нужно открываться, влияет на серию «Спартака». Вспомните, как Николсон ужасно играл против «Пари НН» в Нижнем Новгороде, а потом забил такой важный ответный мяч. Открыл Промесу путь к победе.

У «Спартака» опасны не только два лидера в нападении

Нет сомнений, что Абаскалю надо ставить свечки за здоровье двух лидеров атаки, но конкуренция в группе поддержки – с голами еще 11 человек в РПЛ , помимо Соболева и Промеса, положительно влияет на «Спартак». Соперники знают, от кого исходит основная опасность, поэтому Александр и Квинси так часто меняют позиции, ищут свободные зоны. А вот прочитать, что забить могут Маслов или Денисов, намного сложнее. Голевые передачи чаще других отдают те же герои, что забивают.

Зато растет Пруцев – заменил Мартинса. Включался Хлусевич, чей основной конкурент выиграл Кубок Либертадорес в составе «Фламенго». Игра «Спартака» не напоминает фламенко, не такая чеканная, но страсть присутствует. Соболев намного техничнее, чем стереотипно думают о форварде его габаритов, а Промес, лишенный чистых талантов диспетчера на позиции «десятки», уютно участвует себя в чужой штрафной площади и четко работает по левому полуфлангу. Тут можно поблагодарить тен Хага.