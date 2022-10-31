Волков: «Мы уже созрели для борьбы за медали»

Футболист «Краснодара» оценил текущий уровень выступления «быков».

Я считаю, мы могли бы быть намного выше в таблице РПЛ , зацепи победу в играх с «Крыльями Советов». Обидно было терять очки во встречах с «Ахматом» и «Ростовом». Если бы зацепили эти игры, другой накал страстей был бы с «Зенитом». Разница была бы всего три очка, и победитель выходил бы на первое место.

Я думаю, что мы уже созрели для борьбы за медали. Мы уже давно вместе, наиграли связи. Вернулись легионеры, которые добавили позиционную игру, понимание, опыт. Я думаю, мы можем бороться за медали.