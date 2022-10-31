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Волков: «Мы уже созрели для борьбы за медали»

вчера, 11:17

Футболист «Краснодара» Сергей Волков оценил текущий уровень выступления «быков».

Я считаю, мы могли бы быть намного выше в таблице РПЛ, зацепи победу в играх с «Крыльями Советов». Обидно было терять очки во встречах с «Ахматом» и «Ростовом». Если бы зацепили эти игры, другой накал страстей был бы с «Зенитом». Разница была бы всего три очка, и победитель выходил бы на первое место.

Я думаю, что мы уже созрели для борьбы за медали. Мы уже давно вместе, наиграли связи. Вернулись легионеры, которые добавили позиционную игру, понимание, опыт. Я думаю, мы можем бороться за медали.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:47
Я понимаю, что молодые должны быть уверенны в себе, но если ума нет, то уверенность выглядит смешно.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 11:39
В Краснодаре тепло, быстрее созревает. Проблема - как сохранить урожай, что бы до весны не испортился.
Izmar
Izmar
вчера в 11:36
Краснодар способен занять второе место.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:33
Несколько таких команд, которые потеряли очки там где не ждали.
jr9q7pwbu2k2
jr9q7pwbu2k2
вчера в 11:21
Но вам они пока не достанутся
Гость
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