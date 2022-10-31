Кузяев: «Матвей Сафонов — классный вратарь»

Полузащитник «Зенита» поделился впечатлениями от матча РПЛ против «Краснодара» (1:0).

На предматчевой установке, когда нам показывают кто где должен располагаться при стандартах и в принципе, Сергей Богданович Семак сказал, что пенальти, если он будет, исполняю я.

Не буду раскрывать всех своих секретов (улыбается). Но скажу, что Матвей Сафонов — классный вратарь и было не просто его переиграть. Он ведь чуть не спас свою команду в этой ситуации. Но, хорошо, что удалось забить и что все вместе мы одержали эту победу.