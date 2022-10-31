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Кузяев: «Матвей Сафонов — классный вратарь»

вчера, 10:20
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев поделился впечатлениями от матча РПЛ против «Краснодара» (1:0).

На предматчевой установке, когда нам показывают кто где должен располагаться при стандартах и в принципе, Сергей Богданович Семак сказал, что пенальти, если он будет, исполняю я.

Не буду раскрывать всех своих секретов (улыбается). Но скажу, что Матвей Сафонов — классный вратарь и было не просто его переиграть. Он ведь чуть не спас свою команду в этой ситуации. Но, хорошо, что удалось забить и что все вместе мы одержали эту победу.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:37
Ачера опять чудил,но "не результативно",на сей раз.Пенальти-не в счёт-почти смог.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:04
Даже классный вратарь не смог спасти свою команду
bakq4n9wdrx5
bakq4n9wdrx5
вчера в 11:10
Только играет нестабильно
4erep777
4erep777
вчера в 10:25
Прошел
64r6khya24cv
64r6khya24cv
вчера в 10:22
а ты еще класснее...
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