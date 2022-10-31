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Корниленко высказался о победе в матче с «Пари НН»

вчера, 09:58
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 1Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о победе своей команды в матче с «Пари НН» в РПЛ (2:1).

Игра была принципиальной, иначе и не может быть, когда играешь с соседом по таблице, еще и при своих болельщиках. Мы им задолжали в этом сезоне: хороших игр было много, но результата не было. Сегодня этот результат пришел, правда, вот таким вот валидольным способом. В то же время на протяжении всей встречи, за исключением каких‑то отрезков, мы владели преимуществом и победу заслуживали.

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КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:02
В общем-то победил сильнейший.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 10:37
    Andrei Galash
    Andrei Galash
    вчера в 10:00
    Смогли сломить Нижний в последний момент - молодцы.
    Гость
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