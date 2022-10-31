Корниленко высказался о победе в матче с «Пари НН»

Спортивный директор «Крыльев Советов» высказался о победе своей команды в матче с «Пари НН» в РПЛ (2:1).

Игра была принципиальной, иначе и не может быть, когда играешь с соседом по таблице, еще и при своих болельщиках. Мы им задолжали в этом сезоне: хороших игр было много, но результата не было. Сегодня этот результат пришел, правда, вот таким вот валидольным способом. В то же время на протяжении всей встречи, за исключением каких‑то отрезков, мы владели преимуществом и победу заслуживали.