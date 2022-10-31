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М. Кержаков: «Ноль в графе поражений — шикарный результат»

вчера, 10:10
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о победе своей команды в матче РПЛ против «Краснодара» (1:0).

Игра была хорошей. Правда, первый тайм с нашей стороны не очень хороший был. Хотелось, чтобы действовали побыстрее, чаще с фланга на фланг разворачивали игру. Но в целом, в Краснодаре всегда приятная атмосфера. Классная! И великолепный стадион.

Ноль в графе поражений — шикарный результат. Надеюсь, продолжим в том же духе.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 15:39
Уважаемая администрация сегодня в теме
М. Кержаков: «Ноль в графе поражений — шикарный результат»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1334025/kerzhakov-mihail 31.10.2022
я получил ЖК причина флуд для очков в КП.
Комментарий был типа, что это хороший результат.

Ладно спорить сильно не буду, но у меня возникает другой вопрос.
Посмотрите мои комментарии где коротких очень редко можно увидеть, а есть куча аккаунтов созданы специально для КП и там все комментария из двух-трёх слов, а так же из одного слова и ничего это норма оказывается.

Так может это правило в первую очередь применять к тем кто реально нарушает это правило, а не к таким пользователям как я?
Ещё раз повторяю. что я не требую вернуть этот коммент, но я просто в шоке когда у меня удаляют, а у те аккаунты чистенькие.
Если начали удалять, то удаляйте тогда все такие комментария, и не важно удалите один и сразу несколько десятков у одного пользователя.
Вот когда я это увижу, то и вопросов таких задавать не буду.
агент.Смит
агент.Смит ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 10:23
То есть в случае если двое или более игроков набирают одинаковое количество очков и при этом не играют в фэнтези распределение мест произойдёт случайным образом? Собственно, я это знал. Это не есть справедливо. Одной из целью появления агентов было создать такую ситуацию. Пропишите, пожалуйста, работающий алгоритм определения лучших при равном количестве балов. Иначе, в будущем возможны повторения ситуации.
И вообще, основная цель создания агентов - находить сбои в работе матрицы и указывать на них.
Гость
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