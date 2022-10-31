М. Кержаков: «Ноль в графе поражений — шикарный результат»

Вратарь «Зенита» высказался о победе своей команды в матче РПЛ против «Краснодара» (1:0).

Игра была хорошей. Правда, первый тайм с нашей стороны не очень хороший был. Хотелось, чтобы действовали побыстрее, чаще с фланга на фланг разворачивали игру. Но в целом, в Краснодаре всегда приятная атмосфера. Классная! И великолепный стадион.

Ноль в графе поражений — шикарный результат. Надеюсь, продолжим в том же духе.