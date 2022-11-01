Ванакен высказался о матче против «Байера»

Полузащитник «Брюгге» поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Байера».

Наша цель — выиграть группу, хотя нельзя сказать наверняка, какой жребий выпадет на следующей стадии турнира, ибо в этом турнире остаются сильнейшие.