Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига чемпионов 2022/2023

Ванакен высказался о матче против «Байера»

вчера, 20:39
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)0 : 0Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

Полузащитник «Брюгге» Ханс Ванакен поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Байера».

Наша цель — выиграть группу, хотя нельзя сказать наверняка, какой жребий выпадет на следующей стадии турнира, ибо в этом турнире остаются сильнейшие.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Спаллетти: «„Ливерпуль“ успешно воспользовался своими возможностями»
Сегодня, 06:30
Клопп: «Мы играли с невероятно мощным „Наполи“»
Сегодня, 06:27
Консейсау: «Команда Симеоне никогда не сдаётся»
Сегодня, 05:41
Симеоне: «Нужно оставаться единым целым»
Сегодня, 05:01
Онана: «Мы отлично сыграли против „Баварии“»
Сегодня, 04:48
Нагельсманн: «Это была очень хорошая и зрелая игра»
Сегодня, 04:34
Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:54
Здравствуйте. Дело в том что так работает система, и она так работает по ряду причин.

К примеру есть способы маскировать то что другой аккаунт является аккаунтом пользователя который был забанен, то есть пользователи как минимум какое-то время могут быть не вычислены в этом смысле.

А так как аккаунт всегда принадлежит кому-то человек наказывается, это и снятие очков для ставок за удалённый комментарий (если они были заработаны за него) и невозможность писать комментарии какое-то количество времени - в любом случае наказания и невыгода есть.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 