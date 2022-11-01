Ванакен высказался о матче против «Байера»

Полузащитник «Брюгге» Ханс Ванакен поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Байера».
Наша цель — выиграть группу, хотя нельзя сказать наверняка, какой жребий выпадет на следующей стадии турнира, ибо в этом турнире остаются сильнейшие.
Полузащитник «Брюгге» Ханс Ванакен поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Байера».
Наша цель — выиграть группу, хотя нельзя сказать наверняка, какой жребий выпадет на следующей стадии турнира, ибо в этом турнире остаются сильнейшие.
К примеру есть способы маскировать то что другой аккаунт является аккаунтом пользователя который был забанен, то есть пользователи как минимум какое-то время могут быть не вычислены в этом смысле.
А так как аккаунт всегда принадлежит кому-то человек наказывается, это и снятие очков для ставок за удалённый комментарий (если они были заработаны за него) и невозможность писать комментарии какое-то количество времени - в любом случае наказания и невыгода есть.
К примеру есть способы маскировать то что другой аккаунт является аккаунтом пользователя который был забанен, то есть пользователи как минимум какое-то время могут быть не вычислены в этом смысле.
А так как аккаунт всегда принадлежит кому-то человек наказывается, это и снятие очков для ставок за удалённый комментарий (если они были заработаны за него) и невозможность писать комментарии какое-то количество времени - в любом случае наказания и невыгода есть.