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Симеоне: «На игру с „Порту“ мы выйдем со стремлением к победе»

вчера, 20:25
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту2 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Порту».

Когда я был ребенком, меня учили, что всегда нужно бороться. И сейчас у нас есть шанс выйти в Лигу Европы. Для этого мы должны быть сильными и по-настоящему этого захотеть. На эту игру мы выйдем со стремлением к победе, несмотря на то, что завершаем свое выступление в Лиге чемпионов. Лига Европы важна для нас.

Я доверяю своим игрокам и говорю им об этом. У нас хорошая команда, я это знаю. Необходимо сохранять спокойствие и уметь держать удар. Когда ты уверенно стоишь на ринге, у тебя больше шансов сделать удар.

Ранее стало известно, что мадридский клуб хочет продлить контракт с Симеоне.

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Все комментарии
Loko57
Loko57
сегодня в 00:34
Что-то пошло не так...
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 23:14
Облом!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 21:28
Похоже, что Симеоне заканчивает
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 21:14, ред.
Чоло пора отдыхать. Стагнация и топтание на месте. Уходить нужно вовремя
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:30, ред.
Ждем потрясающего матча!
Диего Симеоне один из самых зажигательных, эмоциональных тренеров....
Игра должна быть огонь!
Походу глаз у меня "размылился" - уже не одна удачно подобранная соккером статья...
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 20:28
Жду от Атлетико Мадрид только победу!
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