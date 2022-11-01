Симеоне: «На игру с „Порту“ мы выйдем со стремлением к победе»

Главный тренер «Атлетико» поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Порту».

Когда я был ребенком, меня учили, что всегда нужно бороться. И сейчас у нас есть шанс выйти в Лигу Европы. Для этого мы должны быть сильными и по-настоящему этого захотеть. На эту игру мы выйдем со стремлением к победе, несмотря на то, что завершаем свое выступление в Лиге чемпионов. Лига Европы важна для нас.

Я доверяю своим игрокам и говорю им об этом. У нас хорошая команда, я это знаю. Необходимо сохранять спокойствие и уметь держать удар. Когда ты уверенно стоишь на ринге, у тебя больше шансов сделать удар.