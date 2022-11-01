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Мерсон: «Не могу подобрать слова, чтобы описать Кевина Де Брюйне»

вчера, 20:53

Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон высоко отозвался о полузащитнике «Манчестер Сити» Кевине Де Брюйне.

Не могу подобрать слова, чтобы описать Кевина Де Брюйне. Многие сталкиваются со взлетами и падениями, но Де Брюйне стабилен. Он относится к избранной группе футболистов, таких, как Пол Скоулз и Райан Гиггз. Стремление оставаться на вершине, преуспевать, быть лидером – это показатель величия.

Футбольная память людей коротка. Попросите кого-нибудь назвать 20 лучших атакующих исполнителей АПЛ, не думаю, что кто-нибудь вспомнит, к примеру, Робера Пиреса, а ведь он долгие годы выступал за один из лучших клубов мира. Де Брюйне с таким точно не столкнется. Он один из сильнейших футболистов, которых когда-либо видела Премьер-Лига.

Ранее игрок «горожан» отличился уникальным статистическим достижением.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:03
Де Брюйне пожалуй самый стабильный и полезный футболист в АПЛ. Успехов ему и дальше
Василий 50
Василий 50
вчера в 21:26
Он уже прошел свой пик.
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