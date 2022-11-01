Мерсон: «Не могу подобрать слова, чтобы описать Кевина Де Брюйне»

Бывший футболист «Арсенала» высоко отозвался о полузащитнике «Манчестер Сити» .

Не могу подобрать слова, чтобы описать Кевина Де Брюйне. Многие сталкиваются со взлетами и падениями, но Де Брюйне стабилен. Он относится к избранной группе футболистов, таких, как Пол Скоулз и Райан Гиггз. Стремление оставаться на вершине, преуспевать, быть лидером – это показатель величия.