Мерсон: «Не могу подобрать слова, чтобы описать Кевина Де Брюйне»

Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон высоко отозвался о полузащитнике «Манчестер Сити» Кевине Де Брюйне.
Не могу подобрать слова, чтобы описать Кевина Де Брюйне. Многие сталкиваются со взлетами и падениями, но Де Брюйне стабилен. Он относится к избранной группе футболистов, таких, как Пол Скоулз и Райан Гиггз. Стремление оставаться на вершине, преуспевать, быть лидером – это показатель величия.
Футбольная память людей коротка. Попросите кого-нибудь назвать 20 лучших атакующих исполнителей АПЛ, не думаю, что кто-нибудь вспомнит, к примеру, Робера Пиреса, а ведь он долгие годы выступал за один из лучших клубов мира. Де Брюйне с таким точно не столкнется. Он один из сильнейших футболистов, которых когда-либо видела Премьер-Лига.
Ранее игрок «горожан» отличился уникальным статистическим достижением.