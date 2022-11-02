Агент Кучаева: «Вряд ли мы увидим Константина в игре против „Пари НН“»

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вчера, 19:17

Агент полузащитника ЦСКА Александр Клюев рассказал о том, как проходит восстановление футболиста.

О восстановлении Константина Кучаева лучше спрашивать у медицинского штаба ЦСКА , они об этом подробнее расскажут. По той информации, которой я обладаю, восстановление проходит по плану, который наметил медицинский штаб ЦСКА . Думаю, что вряд ли мы увидим Кучаева в матче против «Пари НН».

В нынешнем сезоне Кучаев принял участие в 10 матчах во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.