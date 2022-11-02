Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Агент Кучаева: «Вряд ли мы увидим Константина в игре против „Пари НН“»

вчера, 19:17
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари НН05.11.2022 в 19:00 Не начался

Агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева Александр Клюев рассказал о том, как проходит восстановление футболиста.

О восстановлении Константина Кучаева лучше спрашивать у медицинского штаба ЦСКА, они об этом подробнее расскажут. По той информации, которой я обладаю, восстановление проходит по плану, который наметил медицинский штаб ЦСКА. Думаю, что вряд ли мы увидим Кучаева в матче против «Пари НН».

В нынешнем сезоне Кучаев принял участие в 10 матчах во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Бушманов: «Сейчас Промес ведёт „Спартак“ за собой»
Сегодня, 15:47
«Это и так все знают». Мостовой заявил, что он играл лучше Шалимова
Сегодня, 15:39
Радченко: «Нынешний „Зенит“ Семака — лучшая российская команда в XXI веке»
Сегодня, 15:01
Боков: «Зайнутдинов не из тех, кто будет сидеть на лавке»
Сегодня, 14:43
Кавазашвили: «Лунёв профукал свою судьбу, перейдя в „Байер“»
Сегодня, 13:35
Мостовой: «Нынешний Промес сильнее, чем в чемпионский год при Каррере»
Сегодня, 13:22
Все комментарии
47antq3mnb6u
47antq3mnb6u
вчера в 20:54
Сколько он перенёс этих лазаретов, спешить не надо здоровье важнее для каждого игрока
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:31, ред.
Матч с НН можно пропустить, здоровье Кости дороже.
Быстрейшего восстановления. Ждём на поле. Удачи.
Köln
Köln
вчера в 19:47
Ни жарко, ни холодно!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 