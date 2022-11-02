Агент Кучаева: «Вряд ли мы увидим Константина в игре против „Пари НН“»

Агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева Александр Клюев рассказал о том, как проходит восстановление футболиста.
О восстановлении Константина Кучаева лучше спрашивать у медицинского штаба ЦСКА, они об этом подробнее расскажут. По той информации, которой я обладаю, восстановление проходит по плану, который наметил медицинский штаб ЦСКА. Думаю, что вряд ли мы увидим Кучаева в матче против «Пари НН».
В нынешнем сезоне Кучаев принял участие в 10 матчах во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.
Быстрейшего восстановления. Ждём на поле. Удачи.
Быстрейшего восстановления. Ждём на поле. Удачи.