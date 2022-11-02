Божович: «Я — легенда российского футбола»

Бывший тренер «Амкара» и «Локомотива» назвал себя легендой российского футбола.

Вы все время бегаете за этими немцами и итальянцами. Я этого лысого г***она Спаллетти с «Ростовом» обыгрывал и с другими командами. Запомните: я легенда российского футбола.

Но меня все убили в России, потому что я серб, маленькая фигура. А вы продолжаете звать итальянцев, немцев – они все г***оны. Знаете, кто сейчас поддерживает Россию? Я, брат! Сербы и черногорцы – за Россию! А эти г***оны итальянцы и немцы – никакие, ни за кого! Они никто.

Почему вы считаете, что вас Европа любит? Они вас никогда не любили. Я провел отличную работу в России, а меня называют физруком – что за ***** (ерунда)?

Я занял с «Амкаром» четвертое место в чемпионате. Вы хоть понимаете, что это? Я этого достиг, когда судили Сухина и Егоров, которые уничтожали меня и мои команды.

Я с «Ростовом» выиграл Кубок России, через год вышел в финал с «Локомотивом». Я единственный иностранный тренер в России, который выводил команду в финал Кубка страны два года подряд.