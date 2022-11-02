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Божович: «Я — легенда российского футбола»

вчера, 16:30

Бывший тренер «Амкара» и «Локомотива» Миодраг Божович назвал себя легендой российского футбола.

Вы все время бегаете за этими немцами и итальянцами. Я этого лысого г***она Спаллетти с «Ростовом» обыгрывал и с другими командами. Запомните: я легенда российского футбола.

Но меня все убили в России, потому что я серб, маленькая фигура. А вы продолжаете звать итальянцев, немцев – они все г***оны. Знаете, кто сейчас поддерживает Россию? Я, брат! Сербы и черногорцы – за Россию! А эти г***оны итальянцы и немцы – никакие, ни за кого! Они никто.

Почему вы считаете, что вас Европа любит? Они вас никогда не любили. Я провел отличную работу в России, а меня называют физруком – что за ***** (ерунда)?

Я занял с «Амкаром» четвертое место в чемпионате. Вы хоть понимаете, что это? Я этого достиг, когда судили Сухина и Егоров, которые уничтожали меня и мои команды.

Я с «Ростовом» выиграл Кубок России, через год вышел в финал с «Локомотивом». Я единственный иностранный тренер в России, который выводил команду в финал Кубка страны два года подряд.

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Все комментарии
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
сегодня в 00:26
Ничего против Божовича не имею и никогда не считал его физруком. Не понятно мне только, по какой причине он так сорвался...
Марат Алиев 3
Марат Алиев 3
вчера в 21:56
Легенда советского футбола это Лобановский, остальные он сделал Блохин, Беланов, Заваров, Шевченко
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 21:40
Какая грубая речь от публичного лица, от известного футбольного тренера. Печальная картина.
Супервайзер
Супервайзер
вчера в 21:35
Надо было дать Божовичу на опохмел, поиздержался видать серб.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 21:35
Все по делу сказал,брат Божович
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:34
Пусть считает как хочет. Если человеку воспоминания греют душу, не будем отказывать ему в этой маленькой человеческой слабости.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 21:28
Чё все на него накинулись? Он впринципи все правильно говорит только грубовато и чуть возвышенным эго, а так по факту он как тренер один из самых лучших из тех что были в России. Но Спалетти наверное был лучшим, при нем зенит цвёл и пах, не то что сейчас
lotsman
lotsman
вчера в 21:21
Что это всем в легенду влезть захотелось?
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 20:37
Он легенда выживающих клубов
Köln
Köln
вчера в 19:20
Себя не похвалишь, никто не похвалит!
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:10
Надо бы лысому, который сейчас в Италии рвёт и мечет, передать - кто он на самом деле такой!
djaich
djaich ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 19:04
Вот и выяснилась, похоже, причина его неудач последних пары лет. Нервы то у Миодрага совсем не в порядке. Как с такой расшатанной системой командой можно руководить?
djaich
djaich
вчера в 19:00
Миодраг, конечно, добротный тренер, заслуженный. Все его помнят, в отличии от многих тренеров-современников, давным-давно исчезнувших с футбольного горизонта. Но с чего это его так понесло? И Спаллетти зачем то оскорбил. Отдохни, восстанови нервную систему и возвращайся. Зачем истерики то закатывать?
112910415
112910415
вчера в 18:56
интересный тренер ...
как видно, деградировал в последнее время
Dudikoff
Dudikoff
вчера в 18:53
Что за цыган?
pomor45
pomor45 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 18:49
И всех г***онов используют.
edubokom
edubokom
вчера в 18:48
Про немцев и итальянцев всё верно. А по футбольной теме... Наверно лучше бы мемуары начал писать. Автобиографические.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:47
Сам себя не похвалишь - никто не похвалит. Каррера - это легенда Спартака, а он что выиграл?
Futurista
Futurista
вчера в 18:46
"А вы продолжаете звать итальянцев, немцев – они все г***оны."...

pomor45
pomor45 ответ a-league (раскрыть)
вчера в 18:45
Репортаж из вытрезвителя.
S K 1
S K 1
вчера в 18:45
Миа-драг ( drug

) по английски, лекарство, наркотики, Божович
pomor45
pomor45 ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 18:44, ред.
Главное у кого КЦ (спичек) больше.
pomor45
pomor45
вчера в 18:43
Вучич изливается любовью к России, но стойко стоит в очередь в Евросоюз. Ничем не напоминает Януковича? По-моему кончит так же.
karnager
karnager
вчера в 18:31
Все по факту сказал
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
вчера в 18:28
Начал бухать со спартачами?
valt134
valt134
вчера в 18:20
Похоже на «тяжёлые» наркотики…
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:14
Интересно дойдет до лысого, что его обозвали резиновым изделием?).
Приходится вот так видимо обращать на себя внимание. Нестандартно, по хамски даже, неадекватно).
memphis
memphis
вчера в 18:03
Он под чем?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ drixor (раскрыть)
вчера в 17:28
зачем же так, вам то он верно служил
dok66
dok66
вчера в 17:28, ред.
Он под каким кайфом это сказал !? Сколько ж таких легенд прошло через РПЛ .
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