Божович: «Я — легенда российского футбола»

Бывший тренер «Амкара» и «Локомотива» Миодраг Божович назвал себя легендой российского футбола.
Вы все время бегаете за этими немцами и итальянцами. Я этого лысого г***она Спаллетти с «Ростовом» обыгрывал и с другими командами. Запомните: я легенда российского футбола.
Но меня все убили в России, потому что я серб, маленькая фигура. А вы продолжаете звать итальянцев, немцев – они все г***оны. Знаете, кто сейчас поддерживает Россию? Я, брат! Сербы и черногорцы – за Россию! А эти г***оны итальянцы и немцы – никакие, ни за кого! Они никто.
Почему вы считаете, что вас Европа любит? Они вас никогда не любили. Я провел отличную работу в России, а меня называют физруком – что за ***** (ерунда)?
Я занял с «Амкаром» четвертое место в чемпионате. Вы хоть понимаете, что это? Я этого достиг, когда судили Сухина и Егоров, которые уничтожали меня и мои команды.
Я с «Ростовом» выиграл Кубок России, через год вышел в финал с «Локомотивом». Я единственный иностранный тренер в России, который выводил команду в финал Кубка страны два года подряд.
как видно, деградировал в последнее время
как видно, деградировал в последнее время
https://youtu.be/camenxwmJhA
) по английски, лекарство, наркотики, Божович
) по английски, лекарство, наркотики, Божович
Приходится вот так видимо обращать на себя внимание. Нестандартно, по хамски даже, неадекватно).
Приходится вот так видимо обращать на себя внимание. Нестандартно, по хамски даже, неадекватно).