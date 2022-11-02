Деменко: «Семак — лучший тренер первого круга в РПЛ»

Экс-игрок «Краснодара» Максим Деменко отреагировал на список претендентов на звание лучшего тренера РПЛ по итогам октября.

Я бы отдал эту награду Ганчаренко. Да, «Урал», например, не играл с «Зенитом» и «Спартаком», но команда не проиграла пять туров подряд, такого я даже не припомню. Это большая редкость для «Урала».

Но хочется также отметить и Семака с «Зенитом» — команда уверенно лидирует и поддерживает статус, при нем команда уже давно показывает стабильную игру, а поддерживать такой уровень не так просто. Другими словами, если бы была награда лучшему тренеру по итогам первого круга, то я бы ее отдал именно Семаку.