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Деменко: «Семак — лучший тренер первого круга в РПЛ»

вчера, 17:31

Экс-игрок «Краснодара» Максим Деменко отреагировал на список претендентов на звание лучшего тренера РПЛ по итогам октября.

Я бы отдал эту награду Ганчаренко. Да, «Урал», например, не играл с «Зенитом» и «Спартаком», но команда не проиграла пять туров подряд, такого я даже не припомню. Это большая редкость для «Урала».

Но хочется также отметить и Семака с «Зенитом» — команда уверенно лидирует и поддерживает статус, при нем команда уже давно показывает стабильную игру, а поддерживать такой уровень не так просто. Другими словами, если бы была награда лучшему тренеру по итогам первого круга, то я бы ее отдал именно Семаку.

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Все комментарии
Nottrow
Nottrow ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 20:29
Назвать цска великой командой - не уважать футбол, можно так сказать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:24
Гончаренко - однозначно лучший...тренер 1-го круга...
Семак может и лучший тренер черырёхсполовинойсезонья......
Но не удивил...не понизил результаты ...не повысил...он просто есть..
Лень смотреть...но наверняка все 26 игроков Урала дешевле одного Малкома....
И посему - как мне кажется...кураж Урала куда круче постоянства Богданыча...
pomor45
pomor45
вчера в 18:57, ред.
Дело не в том, что Семак - лучший в РПЛ, а в том, что недостаточно хорош для Зенита.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:49
Тут не поспоришь, ни одного поражения нет.
s9geqam8ng96
s9geqam8ng96
вчера в 17:56
У Семака все условия для результата, а Ганчаренко тоже хорош
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:50
Я тоже мог стать лучшим тренером РПЛ будь вместо Семака особенно когда команда не учавствует в никаких еврокубках, поэтому называть Богданыча лучшим это не уважение к футболу но зато признание газпрома.
Гость
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