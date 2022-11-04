В ФИФА призвали участников чемпионата мира не втягивать футбол в политику

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вчера, 10:23

Руководство ФИФА обратилось к участникам чемпионата мира в Катаре с письмом, в котором призвало их сосредоточиться на турнире, а не читать лекции о морали и втягивать футбол «в каждую существующую идеологическую или политическую битву».

Письмо было написано президентом ФИФА и генеральным секретарём руководящего органа организации Фатмой Самурой. Оно было отправлено 32 участникам турнира.

Пожалуйста, давайте теперь сосредоточимся на футболе! Мы знаем, что футбол не живёт в вакууме, и мы в равной степени понимаем, что во всём мире существует множество проблем и трудностей политического характера. Но, пожалуйста, не позволяйте футболу втягиваться в каждую существующую идеологическую или политическую битву.

Подготовка к чемпионату мира по футболу в арабской стране сопровождалась различными скандалами.