В ФИФА отреагировали на возможный переход Захаряна в сборную Армении

В ФИФА отреагировали на новость, что полузащитник московского «Динамо» и сборной России Арсен Захарян может сменить спортивное гражданство, чтобы выступать за национальную команду Армении.
Есть определённые правила, регулирующие право на участие в игре национальной команды. Как и есть правила по подаче запросов на изменение спортивного гражданства. В руководстве представлен полный обзор юридических процедур и документов, необходимых для любого права или запроса на выступление за другую национальную сборную.
Не ну а так что, Федерация футбола Армении конечно классно устроилась. Растят и воспитывают игроков с армянскими корнями другие футбольные федерации и когда игрок начинает что-то из себя представлять, играть хорошо в основе своего клуба из сильного чемпионата, про него вдруг вспоминает федерация футбола Армении. Хорошо они на этом деньги экономят. И самим готовить для сборной никого не надо, все сделают другие.
И на мой взгляд, слишком много шума и возни вокруг Захаряна, который в футболе еще не добился абсолютно ничего, а в последнее время, кроме как нервными срывами ничем о себе не напоминает. То Челси, то теперь смена гражданства...
Не ну а так что, Федерация футбола Армении конечно классно устроилась. Растят и воспитывают игроков с армянскими корнями другие футбольные федерации и когда игрок начинает что-то из себя представлять, играть хорошо в основе своего клуба из сильного чемпионата, про него вдруг вспоминает федерация футбола Армении. Хорошо они на этом деньги экономят. И самим готовить для сборной никого не надо, все сделают другие.
И на мой взгляд, слишком много шума и возни вокруг Захаряна, который в футболе еще не добился абсолютно ничего, а в последнее время, кроме как нервными срывами ничем о себе не напоминает. То Челси, то теперь смена гражданства...