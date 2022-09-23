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В ФИФА отреагировали на возможный переход Захаряна в сборную Армении

сегодня, 14:34

В ФИФА отреагировали на новость, что полузащитник московского «Динамо» и сборной России Арсен Захарян может сменить спортивное гражданство, чтобы выступать за национальную команду Армении.

Есть определённые правила, регулирующие право на участие в игре национальной команды. Как и есть правила по подаче запросов на изменение спортивного гражданства. В руководстве представлен полный обзор юридических процедур и документов, необходимых для любого права или запроса на выступление за другую национальную сборную.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 15:55
О чем это они ?
shlomo
shlomo
сегодня в 15:48, ред.
Ну регламент регламентом. Но Фифа и УЕФА давно плевать на них. Нас что законно отстранили? Нет. Вот так и тут несмотря на правила спокойно разрешат. И вообще, про какие-то правила и права от ФИФА слышать просто смешно, организация превратилась в шарашкину контору.

Не ну а так что, Федерация футбола Армении конечно классно устроилась. Растят и воспитывают игроков с армянскими корнями другие футбольные федерации и когда игрок начинает что-то из себя представлять, играть хорошо в основе своего клуба из сильного чемпионата, про него вдруг вспоминает федерация футбола Армении. Хорошо они на этом деньги экономят. И самим готовить для сборной никого не надо, все сделают другие.

И на мой взгляд, слишком много шума и возни вокруг Захаряна, который в футболе еще не добился абсолютно ничего, а в последнее время, кроме как нервными срывами ничем о себе не напоминает. То Челси, то теперь смена гражданства...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 15:38
Нам нужен Сперцян, и он талантливее!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 15:38
Каждый выбирает себе
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:30
Не верю или как минимум не хочу поверить, что Захарян примет такое решение так как этот случай отличается от ситуации с Сперцяном, Арсен заигран в нашей сборной.
ARMENIAN
ARMENIAN ответ Константин Белых (раскрыть)
сегодня в 15:16
типо молодой, перспективный
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 15:15
В Армении обсуждают, в УЕФА комментируют, а у Захаряна кто-нибудь спросил, он вообще сам в курсе этого?
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 15:09
Я вот одно понять не могу-что Челси нашел в Захаряне? он что забивает много? У него агрессия? Удар? Чем таким он обладает чтоб его АПЛ вообще заметила? наш Соболь с его злобой и полезностью подходит тогда им гораздо больше.
ABir
ABir
сегодня в 14:58
Тогда сразу же и документы на переход в Арарат одним пакетом
старина
старина
сегодня в 14:49
В Челси не нужен,пусть играет за пюник
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 14:44
Да не нужен он нам! Ему только с киргизами и играть
drug01
drug01
сегодня в 14:42
Пусть играет где хочет!!!!
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 14:35, ред.
Может не может, главное хочет или не хочет сам Захарян менять, предавать свою Родину и становиться иудой?
zf2hh8pgpkqq
zf2hh8pgpkqq
сегодня в 14:34
Эти везде влезут
Гость
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