Бразилия не хочет переигрывать несостоявшийся матч с Аргентиной

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сегодня, 21:48

Сборная Бразилии не хочет переигрывать матч отбора к чемпионату мира 2022 года против Аргентины.

Глава Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес сообщил, что Тите и остальной тренерский штаб не поддерживают идею переигровки матча, в связи с риском получения игроками травм, дисквалификаций. Помимо этого, возможен бойкот матча со стороны Аргентины. Матч отбора к мировому первенству между этими командами должен был состояться 5 сентября 2021 года. Однако встречу остановили уже на 4-й минуте. Бразильские власти решили, что несколько игроков команды оппонентов нарушили коронавирусный регламент при пересечении границы страны.

Обе команды вышли на мировое первенство, данная игра не будет иметь турнирного значения. В мае апелляционный комитет ФИФА постановил, что встречу все равно необходимо переиграть.