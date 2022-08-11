Бразилия не хочет переигрывать несостоявшийся матч с Аргентиной

Сборная Бразилии не хочет переигрывать матч отбора к чемпионату мира 2022 года против Аргентины.
Глава Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес сообщил, что Тите и остальной тренерский штаб не поддерживают идею переигровки матча, в связи с риском получения игроками травм, дисквалификаций. Помимо этого, возможен бойкот матча со стороны Аргентины. Матч отбора к мировому первенству между этими командами должен был состояться 5 сентября 2021 года. Однако встречу остановили уже на 4-й минуте. Бразильские власти решили, что несколько игроков команды оппонентов нарушили коронавирусный регламент при пересечении границы страны.
Обе команды вышли на мировое первенство, данная игра не будет иметь турнирного значения. В мае апелляционный комитет ФИФА постановил, что встречу все равно необходимо переиграть.
Мы намерены подать обращение в ФИФА, чтобы этот матч не состоялся. Я приложу максимум усилий, чтобы выполнить просьбу нашего тренерского штаба. Прежде всего мы стремимся выиграть чемпионат мира. Если тренерский штаб не рекомендует проводить эту встречу, мы будем работать над тем, чтобы она не состоялась.