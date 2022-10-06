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Россия поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА

вчера, 12:02

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных. Россия поднялась с 35-го на 33-е место. В активе команды 1496 очков.

В сентябре сборная победила Киргизию (2:1) в товарищеском матче.

Топ-10 сборных по версии ФИФА:

1. Бразилия;
2. Бельгия;
3. Аргентина;
4. Франция;
5. Англия;
6. Италия;
7. Испания;
8. Нидерланды;
9. Португалия;
10. Дания.

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Все комментарии
РусБрянск
РусБрянск
вчера в 22:44
А Германия не попала в 10-ку? Сломалась немецкая машина? Или кто список составлял, был под наркотой?
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:19
Товарищеский матч влияет на рейтинг?
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 20:32
Ну всё, трепещите, мы уже 33...
pomor45
pomor45 ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 20:23
С Ираном сыграем успешно - ещё поднимемся. Дорога в топы,не сходя с места.
pomor45
pomor45 ответ Dima salev (раскрыть)
вчера в 20:19
Нужен товарищеский чемпионат мира.
Dima salev
Dima salev
вчера в 20:03, ред.
Круто мы с таким темпам скоро чемпионами мира становимся
Doping87
Doping87
вчера в 18:59
Карпин ТОП к успеху сборную ведёт!!! 😆🤣
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 18:40
Не играя поднимаемся быстрее, чем когда играем)) парадокс
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:47
Предлагаю турне по странам Океании...
LOpp
LOpp
вчера в 17:25
надо еще раз с Киргизией сыграть
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:06
Толку то - если не дают участвовать в турнирах...
Ironigor
Ironigor ответ valt134 (раскрыть)
вчера в 16:36
Обычный пендель !)
Kolenok
Kolenok
вчера в 16:23
Во поперло!
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ avici_liverpool (раскрыть)
вчера в 16:03
Ну так Бельгия себе рейтинг сделала )))
avici_liverpool
avici_liverpool
вчера в 15:51
вот он секрет. Надо почаще рубиться с Киргизами и будем мы в 10
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 15:40
Победа над киргизами оказывается дорогого стоит.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:38
Держись,Бразилия!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:58
Выглядит, как кость брошенная братьям нашим меньшим).
Caniggia
Caniggia
вчера в 14:56
Через год сыграем с Белоруссией. Думаю, к тому моменту будем близко где-то к первой двадцатке!
minai
minai
вчера в 14:51
Похоже, клерк ФИФА отвечающий за этот рейтинг - лютый алкаш.
valt134
valt134
вчера в 14:48
Ого!!! Это прорыв или всё же толчок?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:38
Лет через пять будем первыми
nikoladolgov
nikoladolgov ответ gjbkb4xwfvmw (раскрыть)
вчера в 14:30
Меньше играем - проигрышей нет !
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 14:30
Ну вот оказывается не играть это выгодно !
Еще лет 10 будем отстранены от УЕФА и вообще будем на первом месте !
INGUSH
INGUSH
вчера в 14:15
Теперь понятно , как там Бельгия оказалась )))
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 14:15
Щас еще с Северной Кореей, Эритрией, и с Белоруссией проведем матчи, и можно на топ-20 замахнуться
gjbkb4xwfvmw
gjbkb4xwfvmw
вчера в 14:05
Меньше играем результат лучше???
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 13:55
Если опускаются соперники, то вообще можно нигде не играть (что сб. России и делает) и подниматься в рейтинге в верх))).
А толку что от такого рейтинга.
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 13:53
Предлагаю вообще не играть, топ-1 будем :)
ABir
ABir
вчера в 13:48
Чем меньше команда выступает, тем выше у нее рейтинг
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