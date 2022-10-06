Россия поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА

Пропал Артём Дзюба. Монтелла месяц не выпускает форварда на поле Встретил газлайтинг, как в юности в «Спартаке».

Оборона «Ливерпуля» посыпалась. Трента критикуют, Ван Дейка больше не боятся Всего два «сухаря» в десяти матчах сезона.