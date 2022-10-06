Россия поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных. Россия поднялась с 35-го на 33-е место. В активе команды 1496 очков.
В сентябре сборная победила Киргизию (2:1) в товарищеском матче.
Топ-10 сборных по версии ФИФА:
1. Бразилия;
2. Бельгия;
3. Аргентина;
4. Франция;
5. Англия;
6. Италия;
7. Испания;
8. Нидерланды;
9. Португалия;
10. Дания.
Еще лет 10 будем отстранены от УЕФА и вообще будем на первом месте !
Еще лет 10 будем отстранены от УЕФА и вообще будем на первом месте !
А толку что от такого рейтинга.
А толку что от такого рейтинга.