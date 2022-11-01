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ФИФА выдаст разрешение на проведение матча между Россией и Таджикистаном

вчера, 12:52

Руководитель пресс-службы Федерации футбола Таджикистана, пресс-атташе сборной Таджикистана Фаридун Салиев сообщил, что в скором времени ФИФА должна выдать авторизацию на проведение товарищеского матча со сборной России.

Никаких санкций не будет. Это футбол, он должен быть вне политики. Тем более, чтобы проводить игры между сборными, ассоциации направляют запросы на авторизацию этих матчей, чтобы они получили официальный статус. Мы получили разрешение от ФИФА о проведении товарищеских матчей по футзалу. В ближайшее время получим разрешение на игру команд большого футбола.

Тем более сборная России уже играла с командой Киргизии и, как мы читали, в ближайшее время планирует договориться о встрече со сборной Узбекистана.

Встреча между сборными Таджикистана и России пройдёт 17 ноября в Душанбе.

В марте ФИФА и УЕФА временно отстранили все российские команды от участия в международных турнирах. В связи с этим сборная России не смогла сыграть в розыгрыше Лиги наций и пропустит чемпионат мира 2022 года в Катаре.

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Все комментарии
lukarelli
lukarelli
вчера в 22:09
нафик у них спрашивать,выходить надо из этой хохлохрени
Сп62
Сп62 ответ Землянин (раскрыть)
вчера в 15:14
Слова и дела - разные понятия. Одно дело говорить, другое -делать.
Землянин
Землянин
вчера в 14:54, ред.
Это футбол, вне политики 🤷❓❓❓
Чта 🤷❓❓❓ сборные и клубы отстранили, договора с иностранцами отменили и теперь заявляют про футбол вне политики 🙄
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 14:20
А если не разрешат ?
Поедут в Боснию ?
yarik1_78
yarik1_78
вчера в 13:54
А зачем в Душанбе?Их и в Москве хватает,надо только собрать по стройкам.П....ц,дожили ..
a-league
a-league
вчера в 13:44
Нам до сих пор интересно мнение ФИФА ?
alexgurzan
alexgurzan
вчера в 13:34
Добрый день.
Ситуация с банами сейчас для многих непростая, в связи с изменениями в правилах конкурса. Если интересно, можно почитать в теге "конкурс_прогнозов".

На счёт недельного бана, просмотрел всю подноготную.
Без лирики скажу, что факт нарушения был. После ваших объяснений, я понимаю, что вы не имели ввиду кого-либо из модераторов, но по сути вы назвали модератора ботом не умеющим считать. Сказать, что модератор был непоследователен или был в этом случае как-то к вам предвзят, я не могу. На личный счёт, такие и подобные комментарии никто из модераторов не воспринимает, но такая у нас работа.
Если бы вы спокойно описали ситуацию в теге с другого аккаунта, то уверяю, компромисс был бы найден, а бан с вероятностью 99,9% был бы снят.
dok66
dok66
вчера в 13:20, ред.
И то хорошо, а то даже еврокубков нет.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:09
Чиновники ФИФА подумали " Пусть себе играют. Никому не мешают, вреда от них никакого, прибыли тоже...". Пожалели, одним словом.
alexgurzan
alexgurzan
вчера в 13:07
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