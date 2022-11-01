ФИФА выдаст разрешение на проведение матча между Россией и Таджикистаном

Руководитель пресс-службы Федерации футбола Таджикистана, пресс-атташе сборной Таджикистана Фаридун Салиев сообщил, что в скором времени ФИФА должна выдать авторизацию на проведение товарищеского матча со сборной России.
Никаких санкций не будет. Это футбол, он должен быть вне политики. Тем более, чтобы проводить игры между сборными, ассоциации направляют запросы на авторизацию этих матчей, чтобы они получили официальный статус. Мы получили разрешение от ФИФА о проведении товарищеских матчей по футзалу. В ближайшее время получим разрешение на игру команд большого футбола.
Тем более сборная России уже играла с командой Киргизии и, как мы читали, в ближайшее время планирует договориться о встрече со сборной Узбекистана.
Встреча между сборными Таджикистана и России пройдёт 17 ноября в Душанбе.
В марте ФИФА и УЕФА временно отстранили все российские команды от участия в международных турнирах. В связи с этим сборная России не смогла сыграть в розыгрыше Лиги наций и пропустит чемпионат мира 2022 года в Катаре.
Чта 🤷❓❓❓ сборные и клубы отстранили, договора с иностранцами отменили и теперь заявляют про футбол вне политики 🙄
Чта 🤷❓❓❓ сборные и клубы отстранили, договора с иностранцами отменили и теперь заявляют про футбол вне политики 🙄
Поедут в Боснию ?
Поедут в Боснию ?
Ситуация с банами сейчас для многих непростая, в связи с изменениями в правилах конкурса. Если интересно, можно почитать в теге "конкурс_прогнозов".
На счёт недельного бана, просмотрел всю подноготную.
Без лирики скажу, что факт нарушения был. После ваших объяснений, я понимаю, что вы не имели ввиду кого-либо из модераторов, но по сути вы назвали модератора ботом не умеющим считать. Сказать, что модератор был непоследователен или был в этом случае как-то к вам предвзят, я не могу. На личный счёт, такие и подобные комментарии никто из модераторов не воспринимает, но такая у нас работа.
Если бы вы спокойно описали ситуацию в теге с другого аккаунта, то уверяю, компромисс был бы найден, а бан с вероятностью 99,9% был бы снят.
Ситуация с банами сейчас для многих непростая, в связи с изменениями в правилах конкурса. Если интересно, можно почитать в теге "конкурс_прогнозов".
На счёт недельного бана, просмотрел всю подноготную.
Без лирики скажу, что факт нарушения был. После ваших объяснений, я понимаю, что вы не имели ввиду кого-либо из модераторов, но по сути вы назвали модератора ботом не умеющим считать. Сказать, что модератор был непоследователен или был в этом случае как-то к вам предвзят, я не могу. На личный счёт, такие и подобные комментарии никто из модераторов не воспринимает, но такая у нас работа.
Если бы вы спокойно описали ситуацию в теге с другого аккаунта, то уверяю, компромисс был бы найден, а бан с вероятностью 99,9% был бы снят.
В настройках профиля внизу страницы есть ссылка "Удалить аккаунт".
В настройках профиля внизу страницы есть ссылка "Удалить аккаунт".