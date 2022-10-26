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«Барселона» не вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов

вчера, 21:50

«Барселона» после победы «Интера» над «Викторией» (4:0) лишилась шансов на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Каталонцы в любом случае займут 3-е место в группе, результаты оставшихся матчей квартета в этом плане значения не имеют. В весеннюю стадию ЛЧ из группы С вышли «Бавария» и «Интер». Каталонцы во второй раз подряд сыграют в Лиге Европы.

В прошлом сезоне «Барса» дошла до 1/4 финала Лиги Европы, где уступила по сумме встреч «Айнтрахту».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:25
поражения учат лучше, чем победы !
работать !
ДАША Д
ДАША Д ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 04:26
Они просто испугались Баварию.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:32
И что теперь делать? Да просто играть дальше и делать работу над ошибками.
амурец
амурец
сегодня в 00:24
Ну в этом виновата только Барселона, сами профккали игры с Интером, ведь сразу же было понятно, что вся борьба будет с Иниером за второе место, против Баварии потому что шансов не было изначально
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 00:04
)))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 00:04
Как сороки, взяли все что блестит. Судорожно за две трансферные компании назватали больше всех футболистов. При этом в запасе сидят почти все, Жорди Альба, Пике, Фати, Де Йонг, Кессье, Депай, Ферран Торрес...
Зачем таких игроков держать в запасе?
Жадность какая-то что ли. Популизм может?
Усиляться нужно точечно, а не количеством брать
usk
usk
вчера в 23:54
Барселона второй год подряд на групповом этапе попадает на Баварию и второй раз не выходит из группы как говорил мастер из кунг-фу панда случайности не случайны
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:39
И на старуху бывает проруха! 🤪
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 23:33
Печальный отрезок в истории клуба! Барса не пришла в себя, не знаю как Хави работает с игроками, он считался продолжателем идей Гвардиолы. Уверен, если этот же состав дать Хосепу он сможет многое выжать из них.
Нужно приглашать более сильных специалистов, не готов Хави работать с топ клубом, такой инертный футбол нельзя играть, без искры, медленный, читаемый соперником.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 23:10
Теперь в ЛЕ как в ЛЧ, только в ЛЕ)))
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 23:09
Очевидный итог
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 23:07
Интер там выиграл, результат ясен. Барса вышла на поле зная, что вылетела из ЛЧ. Ну так играй в своё удовольствие, без напряги, терять то нечего.
quj32zz8xax2
quj32zz8xax2
вчера в 22:51
Какой из Хави тренер, глупо выглядит на таком уровне рано ему ещё тренировать топ клуб
Elliada
Elliada
вчера в 22:50
Прошлый сезон можно было простить. Ушел Месси. Нужно было время перестроиться. Сменился тренер. Но этот сезон оправдать нельзя. Еще прошлой зимой Барселона начала проводить трансферы. Летом еще больше усилился: подписали Левандовского, Кунде и Рафинью. Итог такой же, как и в прошлом сезоне. Лучше бы долги отдали, а не тратили деньги на пустые трансферы.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 22:37
Барса все !
Elliada
Elliada
вчера в 22:32
Интересный факт. Без Левандовски Бавария демонстрирует такие же результаты, как и с ним. С Левандовски Барселона показывает такие же результаты, как и без него. Он вообще ни на что не влияет и его мусорные голы слабым командам ничего не решают. Получается, Бавария выигрывала для него трофеи, а не наоборот. Еще на ЗМ рассчитывал
Izmar
Izmar
вчера в 22:25
Наверное, настало время Барселоны не выходить в 1/8.
Bwag25493
Bwag25493
вчера в 22:24
    DXTK
    DXTK
    вчера в 22:20
    Еще пару лет назад неважно в какой группе находилась Барселона она гарантировала себе 1/8 еще до начала группового этапа, теперь команда смело может гарантировать стабильное третье место.

    в конце 90-х и начале 2000 нечто подобное уже с Барселоной случалось

    сезон 97/98 - 4 место.
    сезон 98/99 - 3 место.
    сезон 2000/2001 - 3 место.

    Судя по всему опять ждет засуха не только в ЛЧ, но и возможно снова период без трофеев. Хави сам должен помнить тот непростой период, очень тяжелый для клуба. Тогдя я только начинал за Барсу болеть, смотря сегодня будто вернулся на 20 лет назад......... Тогда и сейчас Барселона чем то схожа....в команде выступали великолепные игроки Ривалдо, Клюйверт молодые Хави, Пуйоль а что сегодня.....Левандовский, молодые Педри и Гави....... мне больше нечего добавить.
    Gelious
    Gelious
    вчера в 22:20
    А чего ожидали-то? Они уже давно не из числа топ-клубов. За кучу лет лишь раз дальше четвертьфинала дошли. Да и то повезло на МЮ попасть.
    eleven LC
    eleven LC
    вчера в 22:13
    Ну а чё,Лига Европы тоже турнир не плохой-здесь Барселоне самое место!
    Рычаги,200 миллионов на трансферы и сам Левандовский не помогли
    Прекрасная новость!
    Неэгоист
    Неэгоист
    вчера в 22:11
    Ну как вам без Месси, хлопцы??..
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    вчера в 22:11, ред.
    сча отхватят от баварии еще пятюшу
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 22:08
    2-й год подряд.
    С- стабильность.
    Мои поздравления всем, кто орал, что Барселона всех и вся с новым составом!
    алекc 1960
    алекc 1960
    вчера в 22:07
    круто однако
    Шишанутый
    Шишанутый
    вчера в 22:05
    Барса второй год подряд вылетает в лЕ. Стабильность 😂
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    вчера в 22:03, ред.
    Не стану смотреть больше игры Барсы,они вылетят и из ЛЕ,от них толку нет и не будет,жалко только Левандовского,зря он перешел туда,надо было в ПСЖ.
    Мариарти77
    Мариарти77
    вчера в 21:57
    Против Баварии можно выпускать молодняк
    Джиперс Криперс
    Джиперс Криперс
    вчера в 21:52
    Нормально сыграли только с Баварией, ну и мертвую Викторию обыграли, а потом уже сил не осталось. Интеру чуть на Камп-Ноу не слили, сегодня Баварии сольют.
    kg4m4kmvb9b7
    kg4m4kmvb9b7
    вчера в 21:52
    ну что же, бывает...
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