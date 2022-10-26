«Барселона» не вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов

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вчера, 21:50

«Барселона» после победы «Интера» над «Викторией» (4:0) лишилась шансов на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Каталонцы в любом случае займут 3-е место в группе, результаты оставшихся матчей квартета в этом плане значения не имеют. В весеннюю стадию ЛЧ из группы С вышли «Бавария» и «Интер». Каталонцы во второй раз подряд сыграют в Лиге Европы.

В прошлом сезоне «Барса» дошла до 1/4 финала Лиги Европы, где уступила по сумме встреч «Айнтрахту».