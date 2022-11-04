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Скоулз: «Во втором тайме МЮ был похож на команду первой или второй лиги»

вчера, 11:55
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением о матче манкунианцев против «Реала Сосьедад» в 6-м туре группового этапа Лиги Европы. МЮ победил в гостях со счётом 1:0.

Второй тайм выглядел немного сумбурно, плана не было. План состоял в том, чтобы бить вперед. Для меня это было похоже на матч первой или второй лиги.

Я не совсем понимал, что пытался сделать Тен Хаг. Всё началось с замены Линделёфа. Они контролировали игру, пока его не заменили. Каземиро опустился в защиту, затем Рэшфорд заменил Ван де Бека в роли десятки. Это не его позиция, ему нужно иметь достаточно пространства.

Это превратилось в игру длинными передачами – и я полностью за это, это может сработать – но второй тайм просто превратился в полный беспорядок, в первом МЮ контролировал ситуацию.

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Все комментарии
EVERTON
EVERTON
вчера в 16:01
Правду сказал.
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:02
Хаг с Аяксом и далеко не звёздным составом показывал очень хорошую игру, в МЮ этого нет от слова совсем...
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:58
Да уж МЮ проводит далеко не лучший свой сезон!
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