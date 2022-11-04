Скоулз: «Во втором тайме МЮ был похож на команду первой или второй лиги»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о матче манкунианцев против «Реала Сосьедад» в 6-м туре группового этапа Лиги Европы. МЮ победил в гостях со счётом 1:0.

Второй тайм выглядел немного сумбурно, плана не было. План состоял в том, чтобы бить вперед. Для меня это было похоже на матч первой или второй лиги.

Я не совсем понимал, что пытался сделать Тен Хаг. Всё началось с замены Линделёфа. Они контролировали игру, пока его не заменили. Каземиро опустился в защиту, затем Рэшфорд заменил Ван де Бека в роли десятки. Это не его позиция, ему нужно иметь достаточно пространства.