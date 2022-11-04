Каррера: «Если бы я был Бакаевым, я бы не перешёл в „Зенит“»

Бывший главный тренер московского «Спартака» поделился мнением о переходе полузащитника в «Зенит».

Прошедшим летом 26-летний воспитанник «красно-белых» перешёл в клуб из Санкт-Петербурга свободным агентом.

Если бы я был Бакаевым, я бы не перешёл в «Зенит», потому что, если я верю в себя, я не могу уйти!