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Каррера: «Если бы я был Бакаевым, я бы не перешёл в „Зенит“»

вчера, 09:29

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о переходе полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».

Прошедшим летом 26-летний воспитанник «красно-белых» перешёл в клуб из Санкт-Петербурга свободным агентом.

Если бы я был Бакаевым, я бы не перешёл в «Зенит», потому что, если я верю в себя, я не могу уйти!

В нынешнем сезоне Бакаев провёл 12 матчей за «Зенит» в РПЛ. По системе гол+пас футболист набрал 1+1.

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Все комментарии
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 14:36
Ну Бакаев явно не дотягивает до уровня Зенита. Также как Дзюба тянул игру Зенита вниз своей примитивной игрой, как только его стали сажать на лавку, у Зенита сразу пошла игра. Вывод: не надо никого брать из Спартака! Пустая трата времени и денег!
блага
блага ответ морозз (раскрыть)
вчера в 21:28
А сидит то почему?
морозз
морозз
вчера в 17:23
Я понимаю так, что если бы Бакаев играл в основе Зенита и много забивал то это был бы для молодого, подающего надежды футболиста однозначно плюс! Но если он железобетонно сидит на лавке и играет мизерное время на заменах то это минус!
Молодость импульсивна и непредсказуема, податлива к чужому мнению и склонна делать непоправимые действия в своей карьере! Поэтому Каррера прав в своих рассуждениях по поводу Бакаева!
блага
блага
вчера в 12:54
А Бакаеву может потренероваться
блага
блага
вчера в 12:54
Сказал тренер которого так же выкинули из спартака, вот только работы найти не может
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:13
Что ж Массимо то 30 лет назад сам из Бари в Ювентус перешёл ???
Не верил в себя. что ли ???
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 11:39
А ничего странного и нет. Семья ( папа ) выбрала деньги и свое благополучие , а он теперь локти грызет видимо , как и его братан...
Кнвпт
Кнвпт ответ makkie (раскрыть)
вчера в 11:15
    makkie
    makkie
    вчера в 10:28
    Массимо - не Бакаев, Бакаев - не Массимо.
    Каждый день мы делаем выбор. Зелимхан его сделал и теперь просиживает штаны на лавке Зенита. Да, выиграет РПЛ, но будет ли в этом заслуга Бакаева?
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 10:17, ред.
    Бессмыслица.Можно подумать,что на момент перехода "Спартак" был успешнее "Зенита".Бакаев не только ВЕРИЛ В СЕБЯ,но и ПЕРЕОЦЕНИЛ СЕБЯ. Или недооценил обстановку в "Зените" и их манеру ослаблять всех соперников.
    А давайте повернём так : Российские футболисты должны в себя верить и не переходить в западноевропейские клубы,а добиваться выдающихся успехов и расти вместе с отечественным футболом.
    А,Каррера без карьеры,как???
    galem72
    galem72
    вчера в 10:06
    Тут невольно вспоминается российская классика: "Пацан к успеху шёл. Не получилось, не фартануло!"

    ))
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 09:43
    Тут с Каррерой можно согласиться. Странный переход.
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