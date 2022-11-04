Каррера: «Если бы я был Бакаевым, я бы не перешёл в „Зенит“»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о переходе полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».
Прошедшим летом 26-летний воспитанник «красно-белых» перешёл в клуб из Санкт-Петербурга свободным агентом.
Если бы я был Бакаевым, я бы не перешёл в «Зенит», потому что, если я верю в себя, я не могу уйти!
В нынешнем сезоне Бакаев провёл 12 матчей за «Зенит» в РПЛ. По системе гол+пас футболист набрал 1+1.
Молодость импульсивна и непредсказуема, податлива к чужому мнению и склонна делать непоправимые действия в своей карьере! Поэтому Каррера прав в своих рассуждениях по поводу Бакаева!
Молодость импульсивна и непредсказуема, податлива к чужому мнению и склонна делать непоправимые действия в своей карьере! Поэтому Каррера прав в своих рассуждениях по поводу Бакаева!
Не верил в себя. что ли ???
Не верил в себя. что ли ???
Каждый день мы делаем выбор. Зелимхан его сделал и теперь просиживает штаны на лавке Зенита. Да, выиграет РПЛ, но будет ли в этом заслуга Бакаева?
Каждый день мы делаем выбор. Зелимхан его сделал и теперь просиживает штаны на лавке Зенита. Да, выиграет РПЛ, но будет ли в этом заслуга Бакаева?
А давайте повернём так : Российские футболисты должны в себя верить и не переходить в западноевропейские клубы,а добиваться выдающихся успехов и расти вместе с отечественным футболом.
А,Каррера без карьеры,как???
А давайте повернём так : Российские футболисты должны в себя верить и не переходить в западноевропейские клубы,а добиваться выдающихся успехов и расти вместе с отечественным футболом.
А,Каррера без карьеры,как???
))
))