«Спартак» ни разу не смог обыграть «Сочи» в гостях в РПЛ

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вчера, 16:59

Московский «Спартак» не может одолеть «Сочи» на поле южан на протяжении четырёх матчей.

«Спартак» и «Сочи» встречались на домашнем стадионе южной команды четыре раза: дважды в 2020-м году, один раз в 2021-м году и сегодня, 5 ноября 2022 года. Ни в одной из этих игр москвичи не смогли победить. «Сочи» дважды обыгрывал «Спартак» со счётом 1:0, однажды южане смогли одержать крупную победу над «красно-белыми» со счётом 3:0. Сегодня команды сыграли вничью 1:1.