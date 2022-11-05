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«Спартак» ни разу не смог обыграть «Сочи» в гостях в РПЛ

вчера, 16:59
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Московский «Спартак» не может одолеть «Сочи» на поле южан на протяжении четырёх матчей.

«Спартак» и «Сочи» встречались на домашнем стадионе южной команды четыре раза: дважды в 2020-м году, один раз в 2021-м году и сегодня, 5 ноября 2022 года. Ни в одной из этих игр москвичи не смогли победить. «Сочи» дважды обыгрывал «Спартак» со счётом 1:0, однажды южане смогли одержать крупную победу над «красно-белыми» со счётом 3:0. Сегодня команды сыграли вничью 1:1.

Сочинский клуб выступает в РПЛ с сезона 19/20.

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Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 00:17
Тоже достижение.Ну хоть не проиграли,в отличие от федотовцев,взявших манеру продувать низам.Может торгуют очками???
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:07
Проблема какая-то непонятная. Все могут, а у Спартака не получается .
Гость
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