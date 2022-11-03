Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаЛига чемпионов 2022/2023

«Рейнджерс» завершил групповой турнир ЛЧ с «-20» по голам. Это антирекорд

вчера, 10:28

«Рейнджерс» проиграл «Аяксу» в заключительном туре группового турнира Лиги чемпионов.

Таким образом, шотландский клуб довел показатель забитых и пропущенных голов до -20.

Это худший результат в истории турнира для команды, которая проиграла все шесть матчей группы ЛЧ.

«Рейнджерс» завершил групповой турнир ЛЧ с «-20» по голам. Это антирекорд

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Рейнджерс
Источник: soccer.ru
Анчелотти повторил рекорд Фергюсона по победам в Лиге чемпионов
02 ноября
Клопп провёл сотый матч в Лиге чемпионов
02 ноября
Глушенков нанёс наибольшее количество ударов в первом круге РПЛ
31 октября Фото
Семак установил рекорд «Зенита» по числу побед в чемпионате страны
31 октября Фото
Алексей Миранчук с передачи Влашича забил гол в ворота «Милана»
30 октября
«Арсенал» впервые без Венгера выиграл дома в АПЛ с разницей в 5+ голов
30 октября
Сортировать
Все комментарии
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
вчера в 14:03, ред.
Много ожидал от прошлогоднего финалиста ЛЕ. После ухода Джеррарда Рейнджерс год продержался неплохо, но теперь окончательно сдулся
barcamilan
barcamilan
вчера в 12:34
даже пльзень показал результат получше при шести поражениях
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ Бонжорно (раскрыть)
вчера в 11:34
Друг мой, твой французский оставляет желать лучшего...
А по факту - Интересно смотреть на матчи команд, которые не будут биться на 100% потому, что они не могут вылететь? Мне кажется это не очень зрелище будет.
Но твое авторитетное мнения я обязательно учту!
Дмитрий Николаевич
Дмитрий Николаевич
вчера в 11:31
Спартака из тройки призеров подвинул.
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 11:09
правельно хотят создать суперлига, лига шампионов превратился в убогое Днище с участие третиесортных команд
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 10:45
Вот что бывает, когда оказываешься не на своём месте.
Köln
Köln
вчера в 10:37
Жаль Рейнджерс, такой великий клуб, с багатейшей историей!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 