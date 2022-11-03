«Рейнджерс» завершил групповой турнир ЛЧ с «-20» по голам. Это антирекорд

«Рейнджерс» проиграл «Аяксу» в заключительном туре группового турнира Лиги чемпионов.
Таким образом, шотландский клуб довел показатель забитых и пропущенных голов до -20.
Это худший результат в истории турнира для команды, которая проиграла все шесть матчей группы ЛЧ.
А по факту - Интересно смотреть на матчи команд, которые не будут биться на 100% потому, что они не могут вылететь? Мне кажется это не очень зрелище будет.
Но твое авторитетное мнения я обязательно учту!
А по факту - Интересно смотреть на матчи команд, которые не будут биться на 100% потому, что они не могут вылететь? Мне кажется это не очень зрелище будет.
Но твое авторитетное мнения я обязательно учту!