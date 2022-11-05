«Факел» вырвал ничью у «Краснодара», проигрывая в два гола

«Факел» сыграл вничью с «Краснодаром» (3:3) в матче 16-го тура РПЛ.
На 11-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Факела» Роман Акбашев. На 29-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба сравнял счёт. На 43-й минуте полузащитник Михайло Баньяц с пенальти вывел «быков» вперед. На 62-й минуте Алексей Ионов удвоил преимущество «Краснодара». На 72-й минуте полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири сократил отставание своей команды, а на 84-й минуте Квеквескири оформил дубль, сравняв счёт.
«Краснодар» идёт на 7-м месте (25 очков), «Факел» занимает 13-е место (13 очков).
Уже накрутил хвосты Динамо, Локо, Краснодару. Только Спартак смог дважды победить в Воронеже - один раз в РПЛ (4-1) и в Кубке (2-1).
А Краснодар забуксовал осенью. Похоже, Сторожук такой же физрук как и Мусаев. А других тренеров Галицкий не приемлет. Ганчаренко его сразу послал за то что Галицкий лезет в дела и указывает кого ставить в состав. Тренировал бы сам на пару с Хашигом!
Уже накрутил хвосты Динамо, Локо, Краснодару. Только Спартак смог дважды победить в Воронеже - один раз в РПЛ (4-1) и в Кубке (2-1).
А Краснодар забуксовал осенью. Похоже, Сторожук такой же физрук как и Мусаев. А других тренеров Галицкий не приемлет. Ганчаренко его сразу послал за то что Галицкий лезет в дела и указывает кого ставить в состав. Тренировал бы сам на пару с Хашигом!
АХАХАХАХА
АХАХАХАХА