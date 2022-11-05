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«Факел» вырвал ничью у «Краснодара», проигрывая в два гола

вчера, 18:25
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)3 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Факел» сыграл вничью с «Краснодаром» (3:3) в матче 16-го тура РПЛ.

На 11-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Факела» Роман Акбашев. На 29-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба сравнял счёт. На 43-й минуте полузащитник Михайло Баньяц с пенальти вывел «быков» вперед. На 62-й минуте Алексей Ионов удвоил преимущество «Краснодара». На 72-й минуте полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири сократил отставание своей команды, а на 84-й минуте Квеквескири оформил дубль, сравняв счёт.

«Краснодар» идёт на 7-м месте (25 очков), «Факел» занимает 13-е место (13 очков).

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:53
В Воронеже тепло принимают. А потом горячо провожают.
mishagrek
mishagrek
вчера в 20:38
Ираклий - это лев!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:55
День неожиданных результатов сегодня.
makkie
makkie
вчера в 19:49
Факел дома крут!
Уже накрутил хвосты Динамо, Локо, Краснодару. Только Спартак смог дважды победить в Воронеже - один раз в РПЛ (4-1) и в Кубке (2-1).

А Краснодар забуксовал осенью. Похоже, Сторожук такой же физрук как и Мусаев. А других тренеров Галицкий не приемлет. Ганчаренко его сразу послал за то что Галицкий лезет в дела и указывает кого ставить в состав. Тренировал бы сам на пару с Хашигом!
a-league
a-league
вчера в 19:38
Так сказать, вырвал очко
dok66
dok66
вчера в 19:15
Что-то не так в Краснодаре . Который раз упускают победу .
Александр Рябов
Александр Рябов
вчера в 19:09
21 мяч уже наколотил Факел. И на дне таблицы при этом. И аж 10 ничьих! На рекорд идут прям! Опять 3-3 сегодня -)
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ СЫН ДЕДА (раскрыть)
вчера в 19:04
Мне вот Мусаева было жаль. При нем Краснодар играл очень классно, но ему так не везло вечно…
112910415
112910415
вчера в 19:00
какое разочарование для Краснодара !
Штанмайер
Штанмайер
вчера в 18:57
это какой то позор....мде Старожука пора в отставку спасибо Кордобе а так вообще не о чем
ATG
ATG
вчера в 18:42
Да ужжжж
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:40
Романтики, как обычно, было наверно в этом матче больше, чем остального. Отыграться с Краснодаром..в общем результат и игра для гурманов росфутбола. Обязательно просмотрю обзор. Можно поздравить Факел с трудовой ничьей.
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
вчера в 18:39
Галицкий! Верни Мусаева!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:39
Факел очень неуступчивая команда.
DEIVID_357
DEIVID_357 ответ Ветер23 (раскрыть)
вчера в 18:39, ред.
Да неважно сколько он спас, главное сколько он уже накосячл, сколько результативных ошибок на его счету. Хороший вратарь должен тащить всё что может, а остальное как получится. Сафон может иногда и творит какие-то чудеса, но у него уже который год куча детских ошибок и ничего не меняется.
Ветер23
Ветер23 ответ DEIVID_357 (раскрыть)
вчера в 18:37
Если бы не он счет бы был 6-3 в пользу факела
Kolenok
Kolenok
вчера в 18:34
Респект Воронежу!
DEIVID_357
DEIVID_357
вчера в 18:34
Главное, что Сафнов сильнейший вратарь восточной Европы.

АХАХАХАХА
Izmar
Izmar
вчера в 18:31
Факел жжет.
Futurista
Futurista
вчера в 18:27
Фантастика...Факел удивил...
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 18:26
Матч не смотрел, но судя по счёту игра была огонь
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