«Факел» вырвал ничью у «Краснодара», проигрывая в два гола

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вчера, 18:25

«Факел» сыграл вничью с «Краснодаром» (3:3) в матче 16-го тура РПЛ .

На 11-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Факела» Роман Акбашев. На 29-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба сравнял счёт. На 43-й минуте полузащитник Михайло Баньяц с пенальти вывел «быков» вперед. На 62-й минуте Алексей Ионов удвоил преимущество «Краснодара». На 72-й минуте полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири сократил отставание своей команды, а на 84-й минуте Квеквескири оформил дубль, сравняв счёт.

«Краснодар» идёт на 7-м месте (25 очков), «Факел» занимает 13-е место (13 очков).