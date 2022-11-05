«Сочи» и «Спартак» победителя не выявили

1667652909

вчера, 15:55

Матч между «Сочи» и «Спартаком» в рамках 16-го тура РПЛ завершился вничью (1:1).

Счёт в игре был открыт на 7-й минуте — отличился Квинси Промес. Под занавес первого тайма, на 44-й минуте, «Сочи» отыгрался усилиями защитника Кирилла Заики.

«Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 22 очками. «Спартак» идёт на 2-м месте, имея в активе 33 очка.