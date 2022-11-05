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«Сочи» и «Спартак» победителя не выявили

вчера, 15:55
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Матч между «Сочи» и «Спартаком» в рамках 16-го тура РПЛ завершился вничью (1:1).

Счёт в игре был открыт на 7-й минуте — отличился Квинси Промес. Под занавес первого тайма, на 44-й минуте, «Сочи» отыгрался усилиями защитника Кирилла Заики.

«Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 22 очками. «Спартак» идёт на 2-м месте, имея в активе 33 очка.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:22
Соболев неприятный тип - регулярно прощая ему грязную игру и симуляцию, арбитры провоцируют его на дальнейшие нарушения
Kolenok
Kolenok
вчера в 19:19
    pomor45
    pomor45 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 19:16
    Осень.
    Сп62
    Сп62
    вчера в 19:01
    Если вторая ЖК у Соболева игровая, в борьбе, то первая только из-за мозгов. На чужой половине поля хватать противника руками - преступление. Пора Саше уже взрослеть.
    Aliks
    Aliks
    вчера в 18:26, ред.
    На красную наиграли обе команды! А за такое поле нужно наказывать. Это же юг!
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 16:50
    Осталось проиграть Зениту !
    maiklvizit
    maiklvizit
    вчера в 16:49
    ...как только увидел ничью..все стало ясно: Зенит чудом вытянет ничью с Ахматом а может 2: 3 проиграть.. Так то все у нас по честному))))не могу(((
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 16:48
    Это ещё спартак отскочил ....Соболева должны были удалять за вторую жёлтую.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 16:46
    Ахмат к 10-й минуте ведет 2 - 0 !
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    вчера в 16:41
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 16:37, ред.
      Прогресс очевиден..
      После трёх поражений в городе Сочи "Спартак" наконец то добыл ничью...!!!
      Наши поздравления...

      Сочи с удивительной по-прежнему домашней статистикой....
      8 игр дома - 0 поражений...5 побед...3 ничьи...
      Думаю до 23.05.23 статистика навряд ли изменится...

      Всё...за сим удаляюсь...там говорят Зенит за 50 секунд уже пропустил больше чем за последние 2 матча...)))
      РусБрянск
      РусБрянск
      вчера в 16:32
      Обидная ничья
      makkie
      makkie ответ Трезвый повар (раскрыть)
      вчера в 16:27, ред.
      Олег, всё верно!
      С первым местом, увы, всё понятно. "Чемпионство" в РПЛ начинается со 2-го места, а далее идут призовые места. Вот там есть конкуренция. Честная и справедливая.
      nubom
      nubom
      вчера в 16:26
      Судья повлиял на исход матча.
      Futurista
      Futurista
      вчера в 16:22, ред.
      В ничье виноваты огород-поляна Сочи и Спартак...судья редиска...Соболя надо было удалять...в меньшинстве Спартак бы выиграл как обычно...
      Красно-белый 1987
      Красно-белый 1987
      вчера в 16:20
      единственное что хочется отметить из положительного сегодня, Спартак научился набирать очки в играх, в которых мог и проиграть. Карпин сказал бы, что игра была равна😂... завтра смотрим урал - локомотив и наблюдаем, что там с жёлтыми карточками будет у Магкеева и у Баринова. Иванов дисквалификации не дождался игроков локо в игре с цска😁 по двум последним играм в чемпионате в исполнении игроков Спартака в 17 туре победа в дерби от локомотива сенсацией точно не станет, пора уже на паузу в чемпионате уходить, что-то в игре пропало у красно - белых
      Храневец
      Храневец
      вчера в 16:20
      Победила дружба !
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      вчера в 16:20
      Сегодня мы получили Антифутбол от игры Спартака и больше сказать нечего
      galeevae
      galeevae
      вчера в 16:15
      Ничья в пользу соперников по таблице. По судейству, уже привычные косяки, хорошо, что без кардинального влияния на игру. Соболев наиграл на красную, впрочем Терехов тоже. Поляна на "Фиште" сегодня просто огород. Попробуйте на таком газоне побегать. Потому и скорость игры никакая, больше единоборств, чем техники, а "Спартаку" в такой игре обычно очень тяжело.
      Трезвый повар
      Трезвый повар ответ makkie (раскрыть)
      вчера в 16:14
      Нет результатов в пользу Зенита
      То что Зенит станет чемпионом болельщики разных клубов уже давно понимают. Только по какой-то причине не признают этого
      Повторю. У меня ещё до начала чемпионата не было сомнений что Зенит снова станет чемпионом
      Это легко проверить по моим комментам в профиле
      Аспект
      Аспект
      вчера в 16:09
        makkie
        makkie
        вчера в 16:09
        Ничья в пользу Зенита и конкурентов Спартака.

        Сыграли если не ужасно, то плохо. Зобнин, Игнатов, Соболев, Шамар - просто не попали в игру. В итоге еле ползали по полю. Да и само поле было как после трактора и парочки снятых урожаев. Это точно Сочи, а не условный Саранск? Ужасный газон!

        Похоже, у Спартака наметился игровой спад. Физически вроде силы есть, а вот с эмоциями есть проблемы. Должны были побеждать Сочи, но довольствуемся лишь ничьей. Обидно.

        З.Ы. Соболева должны были удалять в первом тайме, расстроил Саша сегодня...
        ABir
        ABir
        вчера в 16:06
        Из последних игр самая невыразительная и безинициативная в исполнении Спартака. То ли устали, то ли поверили, что после пропущенного первого гола Сочи само начнёт себе забивать. Ничья - объективный результат для блеклой игры Спартака сегодня.
        Caniggia
        Caniggia
        вчера в 16:06
        Позорненькая игра, хотелось уснуть. Соболя пожалели опять, а должны были выгонять. Играли пешком, но Сочи больше наиграл на победу. Ну а в целом отстойное зрелище, тем более на фоне недавно просмотренных матчей в ЛЧ.
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        вчера в 16:06
        Реально спартак отскочил.
        112910415
        112910415
        вчера в 16:05
        прилетели в Сочи
        сыграли плохой матч
        EVERTON
        EVERTON
        вчера в 16:05
        Расписали мировую!
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        вчера в 16:02
        Кошмар и ужас, что это было
        hjlzuf
        hjlzuf
        вчера в 16:01
        Квинси сегодня попытался изобразить дельфина, но опыта у него в этом мало. У него лучше получается быть в нужное время, в нужном месте и забивать голы.
        Союзник противников
        Союзник противников
        вчера в 16:01
          Гость
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