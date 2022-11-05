«Сочи» и «Спартак» победителя не выявили

Матч между «Сочи» и «Спартаком» в рамках 16-го тура РПЛ завершился вничью (1:1).
Счёт в игре был открыт на 7-й минуте — отличился Квинси Промес. Под занавес первого тайма, на 44-й минуте, «Сочи» отыгрался усилиями защитника Кирилла Заики.
«Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 22 очками. «Спартак» идёт на 2-м месте, имея в активе 33 очка.
Сыграли если не ужасно, то плохо. Зобнин, Игнатов, Соболев, Шамар - просто не попали в игру. В итоге еле ползали по полю. Да и само поле было как после трактора и парочки снятых урожаев. Это точно Сочи, а не условный Саранск? Ужасный газон!
Похоже, у Спартака наметился игровой спад. Физически вроде силы есть, а вот с эмоциями есть проблемы. Должны были побеждать Сочи, но довольствуемся лишь ничьей. Обидно.
З.Ы. Соболева должны были удалять в первом тайме, расстроил Саша сегодня...
Сыграли если не ужасно, то плохо. Зобнин, Игнатов, Соболев, Шамар - просто не попали в игру. В итоге еле ползали по полю. Да и само поле было как после трактора и парочки снятых урожаев. Это точно Сочи, а не условный Саранск? Ужасный газон!
Похоже, у Спартака наметился игровой спад. Физически вроде силы есть, а вот с эмоциями есть проблемы. Должны были побеждать Сочи, но довольствуемся лишь ничьей. Обидно.
З.Ы. Соболева должны были удалять в первом тайме, расстроил Саша сегодня...