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«Арсенал» одержал гостевую победу над «Челси»

вчера, 16:53
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Челси» проиграл «Арсеналу» (0:1) в матче 15-го тура Английской Премьер-Лиги.

Единственный гол в игре на 63-й минуте забил защитник «Арсенала» Габриэль.

«Арсенал» идёт на 1-м месте (34 очка), «Челси» занимает 7-е место (21 очко).

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Все комментарии
Nazi
Nazi
вчера в 20:40
Доминация крепчает, футбола ноль... Смотреть тошно.
Муслим90
Муслим90
вчера в 20:07
Даёшь чемпионство Арсенала)) Если уж Ливерпулю не суждено.
aNOOBis
aNOOBis ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:15
Поттер более опытный тренер, чем "Доминатор", например.;-)
adekvat
adekvat
вчера в 18:45
Кто бы сомневался, арсенал чемпион в этом году
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:40
Пушкари,с очередной победой нас! Очередные важные и трудные три очка!
По игре полностью переиграли Челси, считаю тактически Артета переиграл Поттера. Сама игра получилась вязкой, и с большим количеством нарушений, но Арсенал заслужил эту победу!!!
Болельщикам синих скажу так "не гоните пока на Поттера, он пришел в команду по середине сезона, управляет теми игроками которые есть в обойме. Будет трансферное окно, купят нужных ему игроков, дальше лето, предсезонка, очередное ТО вот только после этого с него будет спрос! Мы тоже на Артету гнали в прошлом сезоне, а вон как все вышло....даже лучший старт сезона в истории клуба с ним добились! Так что терпения вам!
протон
протон
вчера в 18:37
Чем дальше смотрю игры ЧЕЛСИ, тем больше убеждаюсь, что без Романа Аркадьича, клуб превращается в обыкновенного середняка, вроде и денег потратили много, но все так бестолково, не являюсь большим поклонником Тухеля, но не понимаю как можно было поменять топового тренера, на талантливого, но все таки не опытного Потерра, рано ему ещё возглавлять ЧЕЛСИ,по моему мнению, короче, понимаю что любимый клуб ждут не простые времена и всем болельщикам ЧЕЛСИ, предлагаю запастись огромным терпением и верой в светлое будущее.
У Челси нет команды, ее просто убили
Арсенал красавчики!
Как же хорошо проходят отрезок до ЧМ!
Почти идеальное «пилотирование»!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:28
Канониры способны в этом сезоне брать чемпионство.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 18:11
Арсенал творит историю !
Karkaz
Karkaz
вчера в 18:02
Да ладно, недавно же нахваливали Гарри Поттера)
p94qa44f8cdj
p94qa44f8cdj
вчера в 17:48
Важные очки для Арсенала!
Loko57
Loko57
вчера в 17:47
Отличный результат! Сити на пятки наступает...
Roger Young
Roger Young
вчера в 17:35, ред.
Скучноватый матч, понравились только первые 15 минут, когда команды шли на встречных курсах. Потом игра успокоилась и разбилась на эпизоды. Появилось много стыков, оба клуба вообще не использовали фланги, но поле было неважного качества, поэтому оправданы невысокие скорости. Арсенал был нацелен на атаку и заслужил победы. В целом, ожидал большего. Эта вывеска вызывает приятные ассоциации с большим количеством голов. На ум приходит 5-3 в 2011 году.

Жаль, но сегодня феерии не вышло
Romeo 777
Romeo 777 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:25
Сегодняшний Челси и сам не знает, что ждать от себя самого. Пока сама игра уровня второй десятки команд АПЛ
LMI
LMI
вчера в 17:16
На удивление - игру вели полностью. Победа целиком заслуженная.
Ну если в очнике с МС возьмем верх, то даже начну мечтать ....
Elliada
Elliada
вчера в 17:07
Была надежда на Челси, но увы.
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 17:05
Унылый английский футбол! Смотрите сегодня, Реал Бетис - Севилья, вот где будет жарко!
Таганский
Таганский
вчера в 17:04, ред.
Не сказал бы, что Арсенал играл шикарно, скажу, что Челси играет плохо.. То ли из-за того, что выпали Канте, теперь еще и Рис с Бэном.. то ли тренер не тянет..
Уже сложилась какая-то неприятная тенденция - с приходом нового тренера Челси матчей на 5-6 возбуждается и играет настолько хорошо, что кажется вот оно, счастье.. а потом упс, все сдувается.. Предлагаю через каждые 5-6 туров менять тренера..)) шучу, конечно..
Ну а если честно, то как-то не до шуток.. Понятно, что в этом сезоне Челси не возьмет АПЛ, даже есть сомнения в топ-4.. А вот что с самой игрой Челси, с игроками?? Понятно, отсутствие ряда игроков основы болезненно отражается на команде.. Но нельзя же из-за этого так беззубо выглядеть играющим на фоне лазарета..
Даже сложно представить - что можно ожидать 9-го на Этихаде..
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:02
Игра со стороны обеих команд было плохой. Но, Арсенал больше хотел победить и победил.
Челси продолжает играть не понятно как, и в не понятно что.
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 17:02, ред.
Вот я хоть давно и упорно болею за Челси, но очень хочется чтобы этот Арсенал в этом сезоне выиграл Премьер Лигу :)

Ну а у нас сезон перестройки, центра поля у нас нет, каждый пытается играть хорошо, но как итог куча индивидуальных ошибок, Н'Голо очень не хватает в центре.

Атака вообще песня, Стерлинг от которого какой толк вообще? 3 гола за 12 игр в чемпионате, это главный форвард команды которая планировала бороться за чемпионство в АПЛ, Хаверц, который не знает что делать с мячом, и Бройя, который старается, но рано ему ещё на таком Уровне играть, поэтому голы у Челси рождаются или в муках или вообще не рождаются.

Менди мог дуркануть, но пронесло.

В общем, как по мне, самая большая проблема это то что нет у нас командной игры и как её наладить Поттер может и знает, но пока не может. И вторая проблема - глаза у игроков не горят, сами игроки списали сезон, в АПЛ так точно.
azkan
azkan
вчера в 17:00, ред.
Поздравляю канониров со справедливой и трудной победой! Артета молодец!
Очень качественную команду собрал!
Согласен с комментаторами, не откуда было создавать угрозу воротам Арсенала.
Все как то инвалидно-пенсионерски играли!
Скорости нет, точности нет, все убитые, сил не хватает, то ошибаются на ровном месте!
Я понимаю нет снова два крайних лидеров, и их трудно заменить равнозначно.
Но есть другие. И этих других Поттер должен подтягивать! Если этого не будет, Боели показал, что может в любой момент уволить тренера.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 17:00
Никакого проблеска надежды с такой игрой у нас. Какие-то бездари, ни паса, ни дриблинга, ни удара не могут исполнить. В сезоне надежда на кубки и на удачу в ЛЧ. Главное чтоб Поттер начал хоть что-то наладить в команде
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 17:00
Важная победа!
С победой Великие Канониры!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 16:58, ред.
Унылое зрелище от вполне себе ожидаемого центрального матча тура АПЛ.
Останавливаться на деталях не имеет смысла..., стоит лишь отметить стабильно низкий исполнительский уровень Арсенала и ... продолжающего свою футбольную деградацию поттеровский Челси.

Фанатам "синих", в сложившейся ситуации, мои искренние соболезнования.
Команда стилистически теряет свою изюминку и постепенно начинает напоминать классический английский стиль "бей-навешивай-беги"..., что, собственно, было ожидаемо.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 16:57
Да, Поттер пока что не Гарри...
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