«Арсенал» одержал гостевую победу над «Челси»

«Челси» проиграл «Арсеналу» (0:1) в матче 15-го тура Английской Премьер-Лиги.
Единственный гол в игре на 63-й минуте забил защитник «Арсенала» Габриэль.
«Арсенал» идёт на 1-м месте (34 очка), «Челси» занимает 7-е место (21 очко).
«Челси» проиграл «Арсеналу» (0:1) в матче 15-го тура Английской Премьер-Лиги.
Единственный гол в игре на 63-й минуте забил защитник «Арсенала» Габриэль.
«Арсенал» идёт на 1-м месте (34 очка), «Челси» занимает 7-е место (21 очко).
Очень качественную команду собрал!
Согласен с комментаторами, не откуда было создавать угрозу воротам Арсенала.
Все как то инвалидно-пенсионерски играли!
Скорости нет, точности нет, все убитые, сил не хватает, то ошибаются на ровном месте!
Я понимаю нет снова два крайних лидеров, и их трудно заменить равнозначно.
Но есть другие. И этих других Поттер должен подтягивать! Если этого не будет, Боели показал, что может в любой момент уволить тренера.
Очень качественную команду собрал!
Согласен с комментаторами, не откуда было создавать угрозу воротам Арсенала.
Все как то инвалидно-пенсионерски играли!
Скорости нет, точности нет, все убитые, сил не хватает, то ошибаются на ровном месте!
Я понимаю нет снова два крайних лидеров, и их трудно заменить равнозначно.
Но есть другие. И этих других Поттер должен подтягивать! Если этого не будет, Боели показал, что может в любой момент уволить тренера.
Ну а у нас сезон перестройки, центра поля у нас нет, каждый пытается играть хорошо, но как итог куча индивидуальных ошибок, Н'Голо очень не хватает в центре.
Атака вообще песня, Стерлинг от которого какой толк вообще? 3 гола за 12 игр в чемпионате, это главный форвард команды которая планировала бороться за чемпионство в АПЛ, Хаверц, который не знает что делать с мячом, и Бройя, который старается, но рано ему ещё на таком Уровне играть, поэтому голы у Челси рождаются или в муках или вообще не рождаются.
Менди мог дуркануть, но пронесло.
В общем, как по мне, самая большая проблема это то что нет у нас командной игры и как её наладить Поттер может и знает, но пока не может. И вторая проблема - глаза у игроков не горят, сами игроки списали сезон, в АПЛ так точно.
Ну а у нас сезон перестройки, центра поля у нас нет, каждый пытается играть хорошо, но как итог куча индивидуальных ошибок, Н'Голо очень не хватает в центре.
Атака вообще песня, Стерлинг от которого какой толк вообще? 3 гола за 12 игр в чемпионате, это главный форвард команды которая планировала бороться за чемпионство в АПЛ, Хаверц, который не знает что делать с мячом, и Бройя, который старается, но рано ему ещё на таком Уровне играть, поэтому голы у Челси рождаются или в муках или вообще не рождаются.
Менди мог дуркануть, но пронесло.
В общем, как по мне, самая большая проблема это то что нет у нас командной игры и как её наладить Поттер может и знает, но пока не может. И вторая проблема - глаза у игроков не горят, сами игроки списали сезон, в АПЛ так точно.
Уже сложилась какая-то неприятная тенденция - с приходом нового тренера Челси матчей на 5-6 возбуждается и играет настолько хорошо, что кажется вот оно, счастье.. а потом упс, все сдувается.. Предлагаю через каждые 5-6 туров менять тренера..)) шучу, конечно..
Ну а если честно, то как-то не до шуток.. Понятно, что в этом сезоне Челси не возьмет АПЛ, даже есть сомнения в топ-4.. А вот что с самой игрой Челси, с игроками?? Понятно, отсутствие ряда игроков основы болезненно отражается на команде.. Но нельзя же из-за этого так беззубо выглядеть играющим на фоне лазарета..
Даже сложно представить - что можно ожидать 9-го на Этихаде..
Уже сложилась какая-то неприятная тенденция - с приходом нового тренера Челси матчей на 5-6 возбуждается и играет настолько хорошо, что кажется вот оно, счастье.. а потом упс, все сдувается.. Предлагаю через каждые 5-6 туров менять тренера..)) шучу, конечно..
Ну а если честно, то как-то не до шуток.. Понятно, что в этом сезоне Челси не возьмет АПЛ, даже есть сомнения в топ-4.. А вот что с самой игрой Челси, с игроками?? Понятно, отсутствие ряда игроков основы болезненно отражается на команде.. Но нельзя же из-за этого так беззубо выглядеть играющим на фоне лазарета..
Даже сложно представить - что можно ожидать 9-го на Этихаде..